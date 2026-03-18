„Az első gól”; „az első 15 perc, az egyéni hibák” – a Fradi játékosai nagyon sajnálják, másképp is alakulhatott volna a Braga ellen

Toon Raemaekers szerint a Braga ezúttal sokkal több labdát játszott meg a kapu felé, mint a Groupama Arénában.

„Ráadásul gyakorlatilag megajándékoztuk őket gólokkal.

Különböző játékosok egyéni hibái vezettek ehhez a nagyarányú vereséghez. Megbüntettek minket a hibáinkért. Nagyon csalódottak vagyunk.

Csalódás ezt megélni, ugyanakkor büszke is vagyok arra, amit elértünk ebben az évadban, és ahogy a többi meccsen játszottunk Európában. Már csak azért is büszkének kell lennünk, mert nem ért még véget ezzel a szezon, mennünk kell tovább, vasárnap Kisvárdán kell nyernünk, mert bajnokok szeretnénk lenni.”