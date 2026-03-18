„Az első gól”; „az első 15 perc, az egyéni hibák” – a Fradi játékosai nagyon sajnálják, másképp is alakulhatott volna a Braga ellen

Ez egy másik Fradi és egy másik Braga volt: a portugálok kiütéssel fordítottak, és továbbjutottak
Esélye sem volt a magyar csapatnak.
Véget ért erre az évadra a Ferencváros európai kupaszereplése, miután a magyar bajnok simán kikapott 4–0-ra Portugáliában, így az Európa-liga nyolcaddöntő lett a végállomás. Így értékeltek a főszereplők a Braga–FTC után.
„Nagyon szomorúak vagyunk, mert természetesen szerettük volna tovább írni a történetet, de nem sikerült” – mondta el az újságíróknak Julio Romao a Braga–FTC Európa-liga nyolcaddöntő után, aki az eltiltott Kristoffer Zachariassent volt hivatott pótolni a középpályán. – „Az első tizenöt percen ment el a meccs, ha akkor nem hibázunk ennyit, és nem veszítjük el a labdát, akkor nem kapnak ekkora önbizalmat. Sok újdonsággal nem szolgált a Braga, tudtuk, hogy nagyon erős és motivált lesz hazai pályán.”
Ezt is ajánljuk a témában
A brazil viszont arra hívta fel a figyelmet: bánkódni nincs idő, hiszen
Toon Raemaekers szerint a Braga ezúttal sokkal több labdát játszott meg a kapu felé, mint a Groupama Arénában.
„Ráadásul gyakorlatilag megajándékoztuk őket gólokkal.
Különböző játékosok egyéni hibái vezettek ehhez a nagyarányú vereséghez. Megbüntettek minket a hibáinkért. Nagyon csalódottak vagyunk.
Csalódás ezt megélni, ugyanakkor büszke is vagyok arra, amit elértünk ebben az évadban, és ahogy a többi meccsen játszottunk Európában. Már csak azért is büszkének kell lennünk, mert nem ért még véget ezzel a szezon, mennünk kell tovább, vasárnap Kisvárdán kell nyernünk, mert bajnokok szeretnénk lenni.”
A portugálok második gólját az osztrák Florian Grillitsch szerezte, aki szerint megérdemelt győzelmet aratott a csapata.
„Mi az első találkozót is komolyan vettük, de a visszavágóra változtattunk. Több játékosunk volt a középpályán, mert tudtuk, hogy erős a Ferencváros a hosszú indításokban és a második labdák megszerzésében. Most figyeltünk erre már az első perctől kezdve, és ennek meg is lett az eredménye. A gólomat még nem néztem vissza, de nem volt a legjobb lövés. Viszont a lövésből lesz a gól, úgyhogy próbálkozni kell. Örülök, hogy sikerült betalálnom.”
Ezután méltatta pár szóval a Fradit is.
Nem könnyű a Ferencváros ellen pályára lépni, mert más focit játszik, mint a portugál csapatok. Már említettem a hosszú passzokat és a második labdákat, amikben nagyon erős csapat, és a labda elleni védekezést is magas szinten űzik.”
Végül a négygólos hátrányban csereként beállt Gruber Zsombor állt meg az újságírók előtt.
Ha az elején nem kapunk gólt, akkor úgy érzem, meglehetett volna ez a mérkőzés is.
Utána jött a második, melléjük álltak a szurkolóik is, és meg sem álltak háromig az első félidőben. Egy ilyen meccsen sajnos benne vannak ezek a hibák, ha az ellenfél úgy jön ki, hogy mindenképp gólt kell szereznie. Nekik ez most bejött a gyors góllal, ami akkora löketet adott nekik, hogy a szünet után el is döntötték a mérkőzést.”
Elárulta: egyáltalán nem érezték úgy a találkozó előtt, hogy már megvan a továbbjutás.
„Ugyanúgy készültünk, mint korábban, még a tizenegyeseket is gyakoroltuk, mert számítottunk rá, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Nagyon jó csapatuk van, nálunk szerintem még nem mutatták azt az arcukat, amit igazán tudnak. Ezen a találkozón már kijött a javukra a minőségbeli különbség.”
Arról is beszélt, mit mondott nekik Robbie Keane a találkozó után.
„Büszke ránk, hogy idáig eljutottunk. Ez a mérkőzés nem nézett ki túl jól, de büszkék lehetünk arra, hogy nyolcaddöntőt játszhattunk. Senki sem gondolta volna, hogy idáig eljuthatunk, vagy hogy egyáltalán a ligaszakaszból továbblépünk. Úgyhogy megdicsért minket az edző.
Jó érzés egy ilyen csapat tagjának lenni, még ha nem is játszottam annyit, mint szerettem volna, de van ilyen. A következő évadra még ennél is többet kell dolgoznom, hogy még több lehetőséget kapjak. Remélem, jövőre is hasonlóan jó szereplés vár ránk.”
***
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka