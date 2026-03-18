Ilyet sem látott még az Európai Unió: úgy kiosztotta Szijjártó a német kancellárt, hogy a fal adta a másikat

Németország nem fogadja el, hogyha valaki ellentmond neki, márpedig Magyarország nem az a nemzet, amely azt mondja a németeknek az ukrán hadikölcsön ügyében, hogy „jawohl” – reagált Friedrich Merz kancellár friss kijelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Friedrich Merz német kancellár a parlament szerdai ülésén kijelentette, hogy sürgősen ki kell fizetni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurónyi hadikölcsönt,

és „ennek során nem szabad tekintettel lennünk az Európai Unió egyetlen olyan országára, amely most belpolitikai okokból és az ottani választási kampány miatt jelenleg ezt a blokádot építi”.