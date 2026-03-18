03. 19.
csütörtök
Németország Magyarország Friedrich Merz Szijjártó Péter Európai Unió

Ilyet sem látott még az Európai Unió: úgy kiosztotta Szijjártó a német kancellárt, hogy a fal adta a másikat

2026. március 18. 22:18

Ezek után pisloghat Merz.

Németország nem fogadja el, hogyha valaki ellentmond neki, márpedig Magyarország nem az a nemzet, amely azt mondja a németeknek az ukrán hadikölcsön ügyében, hogy „jawohl” – reagált Friedrich Merz kancellár friss kijelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Friedrich Merz német kancellár a parlament szerdai ülésén kijelentette, hogy sürgősen ki kell fizetni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurónyi hadikölcsönt,

és „ennek során nem szabad tekintettel lennünk az Európai Unió egyetlen olyan országára, amely most belpolitikai okokból és az ottani választási kampány miatt jelenleg ezt a blokádot építi”.

Szijjártó Péter erre reagálva hangsúlyozta, hogy „a németek nem fogadják el, hogyha valaki ellentmond nekik, a németek egy választ fogadnak el, azt, hogy »jawohl«, vagyis hogy »igenis«”.

„De mi nem az a nemzet vagyunk, amely azt mondja a németeknek, hogy »jawohl«, mi a magyar nemzeti érdeket szolgáljuk,

és nem adhatja oda senki ezt a 90 milliárdos hadikölcsönt Ukrajnának addig, amíg Ukrajna olajblokád alatt tart minket”

– szögezte le.

Mindegy, hogy mit mond a német kancellár, az európai szabályok világosak. Az európai szabályok nyílt megerőszakolásával lenne csak lehetőség a 90 milliárd eurót odaadni, de ha ez megtörténik, akkor annak az Európai Unió jövőjére és működésére nagyon súlyos következménye lenne” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2026. március 19. 00:08
Szerintem már régen nincs EU jövője. Vagy darabjaira hull vagy diktatórikus gyarmatbirodalommá válik.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. március 18. 23:24
Az európai szabályokat az olajvezeték lezárásával is felrúgták. Az európai szabályokat akkor is felrúgták, amikor az ukrán katonai fenyegetés és a miniszterelnök elleni fenyegetés miatt nem ült össze az EU és a NATO: lebuktak és lebőgtek. Valójában pont a két szervezet szétesési és szétverési folyamatát jelenti, mert nem védték meg a tagjukat! És az is kezd felszínre jönni, hogy nemhogy nem védik, hanem épp a támadását segítik, sőt, a Fidesz nyerése esetén többszintű támadást táraztak be: legitimációs, jogi, sajtó, Majdan módszert, stb. Eddig semmi sem úgy lett, ahogy tervezték. És nem tanulnak belőle.
Válasz erre
4
0
altercat1
2026. március 18. 23:12
Alice Weidel minap vágta merz fejéhez, hogy a vw profitja a felére esett vissza, a porsche-é pedig 90%-kal. Egyre szarabb a helyzetük. Az elbocsájtásokról nem szólva. De azért zselének küldené az adózók pénzét a blackrock csicska.
Válasz erre
8
0
vez-ker
2026. március 18. 23:09
A tárgyaláson majd kiderül, hogy a banderista maffiának adott pénzből mennyi csorgott vissza Ursulának, Merznek, Webernek, Kallasnak és bűntársaiknak
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!