„Megdöbbenve, lesújtva olvasom” – roma vezető reagált a Tisza párt debreceni jelöltjeivel kapcsolatos botrányt kavaró értesülésekre

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
A Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke szerint a cigányságnak békés, kiszámítható jövőre van szüksége.
Mint írtuk, Tárkányi Zsoltnak karlendítős ügye után most korábbi jelölttársa, Barabás Zoltánról is érdekes dolgokat tudott meg a Mandiner. Lapunk információi szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Ezt is ajánljuk a témában
A Perényi1 nevű szórakozóhelyen csaptak le a kommandósok a sokkoló sorozatgyilkosságokat elkövető négy férfire is.
Barabás Zoltán a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal mindketten Hajdú-Bihar 01-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást Tárkányi Zsolt nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje, habár sem ő, sem Barabás Zoltán nem él Debrecenben.
„Megdöbbenve, lesújtva olvasom a Tisza párt debreceni 01 választókerület jelöltjeinek nem is olyan régi, tudatos vagy „vakon” tett cselekedeteit. A magyarországi cigány közösség első számú vezetőjeként nem csak elméletben, hanem vérből is átélve újabb, és újabb fájdalmat okoz az előbukkanó információk értelmezése” – írta Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke az újabb információkra reagálva.
A roma vezető a Facebookon közzétett bejegyzésében leszögezi: „nem fogadom el annak a pártnak az ideológiáját, aki szeretetet, békességet hirdet, s közben uszít, lázit, kirekeszt, s életben tartja azokat az eszméket, amelyek közösségem történelmében több millió testvéremet kínzott, szenvedtetett, éheztetett, kísérletezett rajta, majd végső soron elgázosította, megölte, aljas előre kitervelt módon gyilkolta!”
Itt, Debrecenben, békében él egymás mellett cigány és nem cigány. Nem akarjuk, hogy ellentétet szítsanak közöttünk. Békés, kiszámítható jövőre van szüksége közösségemnek, hogy hazánkat továbbra is együtt gyarapítsuk!"
– zárta bejegyzését a roma vezető.
Nyitókép: A Tisza Párt debreceni jelölt-jelöltjei, Barabás Zoltán (középen) és Tárkányi Zsolt (jobbra), Forrás: Facebook