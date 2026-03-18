„Megdöbbenve, lesújtva olvasom” – roma vezető reagált a Tisza párt debreceni jelöltjeivel kapcsolatos botrányt kavaró értesülésekre

Barabás Zoltán a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal mindketten Hajdú-Bihar 01-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást Tárkányi Zsolt nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje, habár sem ő, sem Barabás Zoltán nem él Debrecenben.

Magyarországi Romák Országos Önkormányzata:

„Megdöbbenve, lesújtva olvasom a Tisza párt debreceni 01 választókerület jelöltjeinek nem is olyan régi, tudatos vagy „vakon” tett cselekedeteit. A magyarországi cigány közösség első számú vezetőjeként nem csak elméletben, hanem vérből is átélve újabb, és újabb fájdalmat okoz az előbukkanó információk értelmezése” – írta Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke az újabb információkra reagálva.

A roma vezető a Facebookon közzétett bejegyzésében leszögezi: „nem fogadom el annak a pártnak az ideológiáját, aki szeretetet, békességet hirdet, s közben uszít, lázit, kirekeszt, s életben tartja azokat az eszméket, amelyek közösségem történelmében több millió testvéremet kínzott, szenvedtetett, éheztetett, kísérletezett rajta, majd végső soron elgázosította, megölte, aljas előre kitervelt módon gyilkolta!”