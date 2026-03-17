03. 17.
kedd
tisza párt szijjártó péter ursula von der leyen brüsszel magyarország Barátság kőolajvezeték kijev európai bizottság

Világos üzenetet küldött a miniszter: „Elég a színházból, még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!” (VIDEÓ)

2026. március 17. 14:35

„Az ukrán elnök Brüsszellel, Berlinnel folyamatosan egyeztet, Münchenben hozták meg a közös döntést, hogy olajblokád lesz Magyarországgal szemben” – emlékeztetett Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét kedden Budapesten, hogy „fejezzék be a színházat”, és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke friss bejegyzéssel jelentkezett az X-en, amelyben óriási eredményként bejelentette, hogy a brüsszeli testület 

felébredt, észrevette, hogy az ukránok egy olajblokádot tartanak fenn két európai uniós tagországgal szemben, és most már fogadkozik, hogy fú, most már nagyon meg fogják oldani ezt a helyzetet”.

„Tehát először is Guten Morgen! Jó reggelt kívánunk! Lassan ötven napja van Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy az Európai Bizottság elnöke is erre ráébredjen” – mondta.

„De a helyzet az, hogy itt egy politikai akcióval állunk szemben. Ne engedjük magunkat félrevezetni, Kijev és Brüsszel minden lépést egyeztetett. Tehát nehogy most úgy tűnjön, hogy Ursula von der Leyen megold egy olyan problémát, amiről eddig nem tudott. 

Az ukrán elnök Brüsszellel, Berlinnel folyamatosan egyeztet, Münchenben hozták meg a közös döntést arról a biztonsági fórumon, hogy olajblokád lesz Magyarországgal szemben,

erről tájékoztatták a Tisza Pártot, hiszen pontosan tudták, hogy ha olajblokád van, akkor ebből lehet olajellátási válság, és az nyilvánvalóan a Tisza Pártnak segít a parlamenti választáson” – hangsúlyozta.

Közös vezeték épül, a tartalékok feltöltve

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány azonban „nem a 6:20-as jött”, és meg tudja óvni az országot. 

Nemcsak a szerbekkel, hanem a szlovákokkal is most már közös vezetéket építünk, a tengeri szállításokat megrendeltük, a tartalékokat feltöltöttük”

 – sorolta.

„De nyilvánvaló, hogy ezt az olajblokádot egy Brüsszel-Berlin-Kijev egyeztetés előzte meg. Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és von der Leyen asszonyt, hogy fejezzék be a színházat! Azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben!” – üzente.

„Annak a vezetéknek az ég egy adta világon semmi, de semmi baja nincsen. 

Az a vezeték már a mai naptól alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. 

Az a vezeték teljesen alkalmas. Úgyhogy elég a színházból, még a mai napon nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket!” – összegzett.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

(MTI)

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 17. 14:49
Előbb még megvárják, amíg a bábjuk összecsuklik. Utána már nem lesz más választásuk...
csulak
2026. március 17. 14:47
addig mig az olaj nem indul el, es fel nem toltjuk a tartalekokat addig marad a vETO !
CirmoS
2026. március 17. 14:44
Majd kinyitják Péter...... ........ha mindent elzártok Ukrajna felé! Máskülönben nem jön olaj! Viszont jön helyette Fidesz 3/4! Így megfelel Péter?! 👏👏👏
FeketeFehér
2026. március 17. 14:43
Kakadu utána még toppantott a lábacskáival, hogy nagyobb nyomatékot adjon a kijelentéseinek. :)))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!