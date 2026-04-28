Liberális házibuliban ünnepelte Magyar Péter győzelmét Erdő Péter sajtószóvivője

A társaság Magyar Péter kétharmados győzelmére koccintott.

Mint ismert Magyar Péter kormányában Lannert Judit kerül az oktatási minisztérium élére – az a Lannert Judit, aki korábban többször élesen támadta az egyházi iskolákat, főként a „szegregáció” vádjával.

Az ünneplő, kifejezetten antiklerikális és liberális társaságban ott volt Zsuffa Tünde is. A 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökeként ismert kommunikációs szakember az egyik képen éppen Tóta W. Árpád mellett mosolyog.

Tóta W. nemrég arról nyilatkozott a választási eredmények tükrében, hogy szerinte „a választók lesz**ják a keresztény Magyarországot”.

„Azok, akik Zsuffa Tündét a főegyházmegye kommunikációjának élére helyezték, tudtak-e arról, hogy milyen körökkel ápol szoros kapcsolatot? Most, hogy mindez nyilvánosságra került, leváltják-e a pozíciójából azt, aki méltatlanná vált a feladatra?” – tette fel a kérdéseket a Magyar Jelen.