Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
erdő péter zsuffa tünde Magyar Péter

Liberális házibuliban ünnepelte Magyar Péter győzelmét Erdő Péter sajtószóvivője

2026. április 28. 21:38

Zsuffa Tünde többek között Tóta W. Árpáddal, Hodász Andrással és Lukácsi Katalinnak bulizott.

2026. április 28. 21:38
null

Zsuffa Tünde, Erdő Péter bíboros sajtószóvivője is részt vett azon a házibulin, amelynek képeit Radnóti Zoltán rabbi osztotta meg Facebook-oldalán. Az eseményen, balliberális véleményformálók és nyíltan homoszexuális aktivisták gyűltek össze – hívta fel a figyelmet a Magyar Jelen.

„Végre szabadon ünneplünk… after… before…” – írta a posztban Radnóti Zoltán. A bejegyzésből egyértelműen kiderül, hogy a balliberális oldallal szimpatizáló rabbi és társasága a Tisza Párt választási győzelmét ünnepelte Gulyás Balázs újságíró lakásán, de ugyanez derül ki Hodász András eléggé tömör „Rendszerváltás afterparty” felütésű posztjából is. 

A fotókon látható résztvevők között ott volt:

  • Tóta W. Árpád, publicista,
  • Hodász András, egykori pap, jelenleg homoszexuális influenszer és barista
  • Lukácsi Katalin, egykori katolikus hitoktató,
  • Stumpf András, a Válasz Online újságírója,
  • Egri Viktor, ATV-s műsorvezető,
  • György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője,
  • Balogh Judit, az ATV műsorvezetője,
  • Bod Péter Ákos közgazdász.

A társaság Magyar Péter kétharmados győzelmére koccintott.

Mint ismert Magyar Péter kormányában Lannert Judit kerül az oktatási minisztérium élére – az a Lannert Judit, aki korábban többször élesen támadta az egyházi iskolákat, főként a „szegregáció” vádjával.

Az ünneplő, kifejezetten antiklerikális és liberális társaságban ott volt Zsuffa Tünde is. A 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökeként ismert kommunikációs szakember az egyik képen éppen Tóta W. Árpád mellett mosolyog. 

Tóta W. nemrég arról nyilatkozott a választási eredmények tükrében, hogy szerinte „a választók lesz**ják a keresztény Magyarországot”.

„Azok, akik Zsuffa Tündét a főegyházmegye kommunikációjának élére helyezték, tudtak-e arról, hogy milyen körökkel ápol szoros kapcsolatot? Most, hogy mindez nyilvánosságra került, leváltják-e a pozíciójából azt, aki méltatlanná vált a feladatra?” –  tette fel a kérdéseket a Magyar Jelen. 

Nyitókép forrása: Radnóti Zoltán Facebook-oldala

***

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lakat1983
2026. április 28. 23:12
Ezzel sikerült az Egyház arcába köpnie. Már csak az a kérdés, ezek a figurák melyik páholy tagjai.
Válasz erre
2
0
Laokoón
2026. április 28. 23:06
Minona "Egy szó mint száz: nincs keresnivalója a katolikus egyház körül ilyen magas pozícióban." Ahogy sajnos azt is látni kell, hogy ezek szerint a római katolikus egyház felső vezetésének értékrendjével és/vagy tisztánlátásával is nagy gondok vannak. Tisztelet a kivétel(ek)nek.
Válasz erre
4
0
frankie-bunn
2026. április 28. 23:01
VAn egy kedves ismerősöm, aki évtizeden keresztül "nerezett" teljesen hétköznapi szituációkban, nem győztem neki mondani, hogy ez nem NER, ezek az emberek bármilyen hatalom mellett ott lesznek, a "nyertes" oldalon, vagy ahogy divatos mondani a történelem jó oldalán... na, ezt most látjuk eme fényképen....
Válasz erre
2
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 28. 22:58
Zsuffa Tünde is leszarja a keresztény Mo-t. Vagy csak a katolikus egyház többségében LMBTQ dolgozóit képviseli.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!