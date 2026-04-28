A Liverpool akadémiáján Szoboszlait csodálják – példaképe lett a fiataloknak

Pécsi Ármin is mehet Manchesterbe
Nem akármilyen mérkőzést rendeznek a hétvégén.
Egyik akadémistájával beszélgetett a Liverpool. Szoboszlai játékából a fiatalok is sokat tanulhatnak.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának hivatalos oldalán egy interjú olvasható, amelyet a klub egyik akadémistájával készítettek. Ebből kiderült, hogy a fiatal futballista példaképként tekint a magyar válogatott csapatkapitányára.
A 17 éves Oliver O'Connor az U18-as csapat tagja, úgy tudni róla, hogy a középpályán bárhol bevethető játékos. Nem meglepő módon nagyon tetszik neki Szoboszlai Dominik játéka.
Egyszerűen szeretem nézni, ahogy játszik, és ahogyan jelen van a pályán.
Úgy érzem, az ő játékstílusa hasonlít leginkább az enyémre” – fogalmazott a fiatal futballista.
Az, ahogyan labda nélkül hatással van a csapatára, úgy érzem, én is így akarom csinálni, így akarok játszani.”
Szoboszlai minden kétséget kizárólag a Liverpool legjobbja volt ebben az idényben, történjék bármi az utolsó négy fordulóban.
A gárda most az év mérkőzésére készül, hiszen vasárnap az ősi rivális Manchester United vendége lesz. Szoboszlai mellett minden bizonnyal Kerkez és Pécsi is a keret tagja lesz.
A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, az MU hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert a legjobb kapusain túl Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”).
A nagy rangadót vasárnap 16:30-kor rendezik, a mérkőzést a Spíler Tv élőben közvetíti.
Nem akármilyen mérkőzést rendeznek a hétvégén.
