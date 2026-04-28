A Liverpool akadémiáján Szoboszlait csodálják – példaképe lett a fiataloknak

Az, ahogyan labda nélkül hatással van a csapatára, úgy érzem, én is így akarom csinálni, így akarok játszani.”

Szoboszlai minden kétséget kizárólag a Liverpool legjobbja volt ebben az idényben, történjék bármi az utolsó négy fordulóban.

Szoboszlaiékra csúcsrangadó vár

A gárda most az év mérkőzésére készül, hiszen vasárnap az ősi rivális Manchester United vendége lesz. Szoboszlai mellett minden bizonnyal Kerkez és Pécsi is a keret tagja lesz.

A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, az MU hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert a legjobb kapusain túl Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”).