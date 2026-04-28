Szucsánszki Zita Fradi videó női kézilabda Ferencváros kézilabda Esztergom

Megható pillanat: elbúcsúztatták a Fradi legendáját, még a mezszámát is visszavonultatták (VIDEÓ)

2026. április 28. 19:31

Szucsánszki Zitát ünnepelték Esztergomban. Csapata Fradi elleni mérkőzése előtt köszöntötték őt.

null

Az Esztergom és a Ferencváros női kézilabda bajnokija előtt ünnepélyes keretek között elbúcsúztatták az idény végén visszavonuló Fradi-legendát, Szucsánszki Zitát.

Az idény végén visszavonul a Fradi és az Esztergom legendája, Szucsánszki Zita – őt búcsúztatták most (Fotó: esztergomhandball.hu)

Az Esztergom játékosa most is betartotta ígéretét, és nem lépett pályára korábbi csapata ellen. A mérkőzés előtti köszöntéséből kiderült, hogy a Ferencváros után az Esztergomnál is visszavonultatják a 147-szeres magyar válogatott játékos mezét.

Szucsánszki Zita egyébként nemcsak játékosa az Esztergomnak, hanem erőnléti edzője is, nem mellesleg pedig a vezetőedző Elek Gábor felesége. A magyar klasszist korábbi csapattársai, Kovacsics Anikó és Szekeres Klára, valamint korábbi edzője, Németh András is köszöntötte.


A Fradinál és az Esztergomnál is legendaként tekintenek rá

Szucsánszki később az M4 Sportnak nyilatkozott. Elárulta, meglepte, hogy korábbi csapattársai és edzője is eljött a köszöntésére, valamint az is meglepetésként érte, hogy az Esztergom is visszavonultatta a mezét.

Nagyon meghatódtam.”

Ismét hangsúlyozta, hogy nagyon fáj már mindene az edzések után, és ezért vonul vissza, fizikálisan már nem bírja. Példaként felhozta a kisfiát, aki az edzések után sokszor kérte tőle, hogy menjenek el biciklizi, de a teste miatt nemet kellett mondania neki.

A 38 éves játékos mindkét klubot dicsérte, a Ferencvárosnak és a jelenlegi együttesének is nagyon hálás mindenért. Esztergomban úgy érzi, újjászületett, és reméli, hogy eredményesek lesznek az Európa-liga négyes döntőjében, és így szépen zárhatja le a pályafutását.

Nagyon sajnálom, hogy abba kell hagynom, mert még mindig szeretem ezt a játékot, még mindig szeretek győzni, de mostantól a konditeremben teszem hozzá a részemet”

– utalt arra, hogy Esztergomban erőnléti edző is.

Elárulta, amikor vége van a nyárnak, és tele van energiával, akkor mindig előjön benne az, hogy még egy évet játsszon, de a profi karrierjének most tényleg vége van.

„Csak az agyam lenne képes a folytatásra, a testem már nem bírja.”

A mérkőzést egyébként 31–28-ra a vendég Ferencváros nyerte, a lefújás után pedig ismét köszöntötték Szucsánszkit, sok ajándékot is kapott.

