Megható pillanat: elbúcsúztatták a Fradi legendáját, még a mezszámát is visszavonultatták (VIDEÓ)

„Már nem bírja a testem” – a Fraditól legendaként távozott, pályafutásától Európa-liga-győzelemmel búcsúzna
Szucsánszki Zita várhatóan a nyáron lezárja a karrierjét.
Szucsánszki Zitát ünnepelték Esztergomban. Csapata Fradi elleni mérkőzése előtt köszöntötték őt.
Az Esztergom és a Ferencváros női kézilabda bajnokija előtt ünnepélyes keretek között elbúcsúztatták az idény végén visszavonuló Fradi-legendát, Szucsánszki Zitát.
Az Esztergom játékosa most is betartotta ígéretét, és nem lépett pályára korábbi csapata ellen. A mérkőzés előtti köszöntéséből kiderült, hogy a Ferencváros után az Esztergomnál is visszavonultatják a 147-szeres magyar válogatott játékos mezét.
Szucsánszki Zita egyébként nemcsak játékosa az Esztergomnak, hanem erőnléti edzője is, nem mellesleg pedig a vezetőedző Elek Gábor felesége. A magyar klasszist korábbi csapattársai, Kovacsics Anikó és Szekeres Klára, valamint korábbi edzője, Németh András is köszöntötte.
Szucsánszki később az M4 Sportnak nyilatkozott. Elárulta, meglepte, hogy korábbi csapattársai és edzője is eljött a köszöntésére, valamint az is meglepetésként érte, hogy az Esztergom is visszavonultatta a mezét.
Nagyon meghatódtam.”
Ismét hangsúlyozta, hogy nagyon fáj már mindene az edzések után, és ezért vonul vissza, fizikálisan már nem bírja. Példaként felhozta a kisfiát, aki az edzések után sokszor kérte tőle, hogy menjenek el biciklizi, de a teste miatt nemet kellett mondania neki.
A 38 éves játékos mindkét klubot dicsérte, a Ferencvárosnak és a jelenlegi együttesének is nagyon hálás mindenért. Esztergomban úgy érzi, újjászületett, és reméli, hogy eredményesek lesznek az Európa-liga négyes döntőjében, és így szépen zárhatja le a pályafutását.
Nagyon sajnálom, hogy abba kell hagynom, mert még mindig szeretem ezt a játékot, még mindig szeretek győzni, de mostantól a konditeremben teszem hozzá a részemet”
– utalt arra, hogy Esztergomban erőnléti edző is.
Elárulta, amikor vége van a nyárnak, és tele van energiával, akkor mindig előjön benne az, hogy még egy évet játsszon, de a profi karrierjének most tényleg vége van.
„Csak az agyam lenne képes a folytatásra, a testem már nem bírja.”
A mérkőzést egyébként 31–28-ra a vendég Ferencváros nyerte, a lefújás után pedig ismét köszöntötték Szucsánszkit, sok ajándékot is kapott.
