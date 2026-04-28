Horvátország egy emberként szurkol, hogy rekordgyorsasággal gyógyítsanak meg egy arccsonttörést

Zlatko Dalic, a horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya bízik abban, hogy az arccsonttörést szenvedett Luka Modric felépülése gyors lesz és az AC Milan középpályása játszhat majd a nyári világbajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.

A 40 éves futballista a Juventus elleni, vasárnapi olasz bajnoki meccsen sérült meg, s azóta már meg is műtötték. A milánói egyesület közlése szerint a beavatkozás sikeres volt.