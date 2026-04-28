Horvátország egy emberként szurkol, hogy rekordgyorsasággal gyógyítsanak meg egy arccsonttörést

Irán helyett Olaszország a foci vb-n? Trump reagált a felvetésre (VIDEÓ)
Modric arccsonttörést szenvedett. Nagy kérdés, felépül-e a nyári világbajnokságig a horvátok legendája.
Zlatko Dalic, a horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya bízik abban, hogy az arccsonttörést szenvedett Luka Modric felépülése gyors lesz és az AC Milan középpályása játszhat majd a nyári világbajnokságon – írja a Magyar Távirati Iroda.
A 40 éves futballista a Juventus elleni, vasárnapi olasz bajnoki meccsen sérült meg, s azóta már meg is műtötték. A milánói egyesület közlése szerint a beavatkozás sikeres volt.
Dalic reményét fejezte ki, hogy Modric időben felépül és pályára léphet pályafutása ötödik világbajnokságán.
„Beszéltem vele és gyors gyógyulást kívántam neki. Meg vagyok győződve róla, hogy mindent meg fog tenni a vb-szereplésért, mi pedig mindenben támogatjuk – idézte a szövetségi kapitányt az X-en a horvát sportági szövetség (HNS) hétfő késő esti közleménye. –
Bízom abban, hogy minden a terv szerint halad majd és Luka csapatkapitányként vezethet minket a nyáron egy újabb nagy tornán.”
A rekordot jelentő, 196 válogatottsággal rendelkező Modric 2018-ban ezüst-, legutóbb, 2022-ben pedig bronzérmet nyert a vb-n a horvát válogatottal. A veterán futballista tavaly nyáron igazolt Milánóba a Real Madridtól, amelynek színeiben számos trófeát, közte hat Bajnokok Ligáját nyert.
A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a torna június 11-én kezdődik. A horvátok először június 17-én lépnek pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban még Panama és Ghána szerepel.
A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.
Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP
