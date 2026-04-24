Irán helyett Olaszország a foci vb-n? Trump reagált a felvetésre (VIDEÓ)

Itt a vészforgatókönyv, ha Irán mégsem jut el az Egyesült Államokba: mentőövet dobhatnak egy nagyhatalomnak
Továbbra is kérdéses Irán szereplése a futball-világbajnokságon. Most már Trumpnak is felvették, mi lenne, ha Olaszország indulna az ázsiai ország helyett.
Ahogyan a Mandiner is megírta, továbbra sem tisztázott, hogy Irán részt vesz-e a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett tornára ugyan már régóta indulási jogot szerzett az ázsiai válogatott, ám a közel-keleti háború miatt a tengerentúlon vonakodnak, hogy beengedjék-e az országba a fanatikus szurkolókat. A napokban felvetődött az a gondolat, hogy esetleg a pótselejtezőben alulmaradó olaszok válthatnák az irániakat a tornán. Ennek ötletét most Donald Trump amerikai elnöknek is felvázolták.
„Mit gondol arról a felvetésről, hogy Iránt Olaszország váltsa a világbajnokságon?” – tették fel a kérdést Trumpnak, aki így válaszolt:
Nem igazán gondolkodom erről. Ez egy érdekes kérdés. Tudja mit? Hadd gondolkodjak el ezen egy kicsit.
Ez az, amit Önök csinálnak, azon gondolkodnak, hogy ki jöhetne helyettük?” – kérdezett vissza az USA első embere, majd Marco Rubio külügyminiszterhez fordult, hogy ismertesse az álláspontjukat.
Ő elmondta, hogy az Egyesült Államok oldaláról senki sem mondta Iránnak, hogy ne vegyen részt a világbajnokságon. A problémájuk nem a sportolókkal van, hanem azokkal az emberekkel, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával, mert őket nem engednék be.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) folyamatosan dolgozik a megoldáson, ha az irániak visszalépnének a vb-től, amely sokak szerint Olaszország számára nyitna utat. A négyszeres világbajnok ugyan kiesett a bosnyákok elleni pótselejtezőn, ám miután a nem részt vevő országok közül az övé a legelőkelőbb hely a világranglistán, így felkérést kaphat a tornára.
Az olaszok erről azonban hallani sem akarnak. Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint futballválogatottjuk nem érdemli meg, hogy az iráni csapat helyett induljon a vb-n. Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szavait is, aki egyenesen szégyenletesnek minősítette ezt a javaslatot.
A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki az ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta.
„A világbajnokságon való részvételt ki kell érdemelni” – kommentálta az indítványt Buonfiglio.
„Olvastam Trump különmegbízottjának javaslatáról, amelyet, ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék” – fogalmazott Giorgetti.
Nyitókép: Brendan Smialowski/AFP
