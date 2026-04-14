Itt a vészforgatókönyv, ha Irán mégsem jut el az Egyesült Államokba: mentőövet dobhatnak egy nagyhatalomnak

Továbbra sem tisztázott, hogy Irán részt vesz-e a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett tornára ugyan már régóta indulási jogot szerzett az ázsiai válogatott, ám a közel-keleti háború miatt a tengerentúlon vonakodnak, hogy beengedjék-e az országba a fanatikus szurkolókat. Mint ismert, Irán mindhárom meccsét, Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen is az Egyesült Államokban játszaná.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA folyamatosan dolgozik a megoldáson, ha az irániak visszalépnének a vb-től, amely sokak szerint Olaszország számára nyitna utat.

Világbajnokság: még mindig nem teljes a mezőny

A négyszeres világbajnok ugyan kiesett a bosnyákok elleni pótselejtezőn, ám miután a nem részt vevő országok közül az övé a legelőkelőbb hely a világranglistán, így felkérést kaphat a tornára. Az olaszok