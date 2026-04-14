Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
világbajnokság Irán Olaszország

Itt a vészforgatókönyv, ha Irán mégsem jut el az Egyesült Államokba: mentőövet dobhatnak egy nagyhatalomnak

2026. április 14. 20:47

Szorítja az idő a FIFA döntéshozóit. A nyári labdarúgó-világbajnokság mezőnye még mindig nem tekinthető véglegesnek.

null

Továbbra sem tisztázott, hogy Irán részt vesz-e a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett tornára ugyan már régóta indulási jogot szerzett az ázsiai válogatott, ám a közel-keleti háború miatt a tengerentúlon vonakodnak, hogy beengedjék-e az országba a fanatikus szurkolókat. Mint ismert, Irán mindhárom meccsét, Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen is az Egyesült Államokban játszaná.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA folyamatosan dolgozik a megoldáson, ha az irániak visszalépnének a vb-től, amely sokak szerint Olaszország számára nyitna utat.

Világbajnokság: még mindig nem teljes a mezőny

A négyszeres világbajnok ugyan kiesett a bosnyákok elleni pótselejtezőn, ám miután a nem részt vevő országok közül az övé a legelőkelőbb hely a világranglistán, így felkérést kaphat a tornára. Az olaszok

  • a 2018-as,
  • a 2022-es és
  • a 2026-os

vb-re sem kvalifikálták magukat.

A FIFA döntéshozóinak május 13-ig van lehetőségük, hogy megtalálják a megoldást, az egyik lehetőség, hogy az olasz válogatott pótselejtező nélkül, közvetlenül átvenné Irán helyét – írja a Yahoo.

Egy másik verzió szerint minitornát rendezne a szövetség, két-két olyan ázsiai és európai csapat részvételével, amelyek búcsúztak a pótselejtezőn.

A két európai helyre Olaszország (a világranglista 12. helyezettje) és Dánia a legesélyesebb (21.), az ázsiai kontinenst az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Irak közül képviselheti két ország a sorsdöntő minitornán. A FIFA tehát hamarosan kénytelen lesz döntést hozni ebben a kellemetlen helyzetben.

Fotó: Anadolu via AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fapadopulos
2026. április 14. 21:50
A FIFA és az UEFA miért nem zárta ki versenysorozataiból az usát, izraelt és az öböl menti arab államokat? A ruszkikat és a fehéroroszokat ugyan ezért kizárták.
Válasz erre
0
0
survivor
2026. április 14. 21:45
Nabazmeg Minitorna. NYaljatok Meloni...t. En is sunaznam.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!