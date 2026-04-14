Itt a vészforgatókönyv, ha Irán mégsem jut el az Egyesült Államokba: mentőövet dobhatnak egy nagyhatalomnak

„Hogy a sz.rba kaptunk ki tőlük?” – romokban az olaszok, világvége hangulat uralkodik az országban
A walesieknek most fáj igazán, hogy kiestek Bosznia-Hercegovinával szemben.
Szorítja az idő a FIFA döntéshozóit. A nyári labdarúgó-világbajnokság mezőnye még mindig nem tekinthető véglegesnek.
Továbbra sem tisztázott, hogy Irán részt vesz-e a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett tornára ugyan már régóta indulási jogot szerzett az ázsiai válogatott, ám a közel-keleti háború miatt a tengerentúlon vonakodnak, hogy beengedjék-e az országba a fanatikus szurkolókat. Mint ismert, Irán mindhárom meccsét, Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen is az Egyesült Államokban játszaná.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA folyamatosan dolgozik a megoldáson, ha az irániak visszalépnének a vb-től, amely sokak szerint Olaszország számára nyitna utat.
A négyszeres világbajnok ugyan kiesett a bosnyákok elleni pótselejtezőn, ám miután a nem részt vevő országok közül az övé a legelőkelőbb hely a világranglistán, így felkérést kaphat a tornára. Az olaszok
vb-re sem kvalifikálták magukat.
A FIFA döntéshozóinak május 13-ig van lehetőségük, hogy megtalálják a megoldást, az egyik lehetőség, hogy az olasz válogatott pótselejtező nélkül, közvetlenül átvenné Irán helyét – írja a Yahoo.
Egy másik verzió szerint minitornát rendezne a szövetség, két-két olyan ázsiai és európai csapat részvételével, amelyek búcsúztak a pótselejtezőn.
A két európai helyre Olaszország (a világranglista 12. helyezettje) és Dánia a legesélyesebb (21.), az ázsiai kontinenst az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Irak közül képviselheti két ország a sorsdöntő minitornán. A FIFA tehát hamarosan kénytelen lesz döntést hozni ebben a kellemetlen helyzetben.
