„Szégyenemben meghalnék” – Olaszországban hallani sem akarnak az amerikaiak meghökkentő javaslatáról

Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint futballválogatottjuk nem érdemli meg, hogy az iráni csapat helyett induljon a nyári világbajnokságon. Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szavait is, aki egyenesen szégyenletesnek minősítette azt az amerikai javaslatot, hogy Irán válogatottját a 2026-os vb-n a Bosznia-Hercegovina elleni pótselejtezőben elbukó olasz nemzeti csapattal helyettesítsék.

A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki az ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta.