„Szégyenemben meghalnék” – Olaszországban hallani sem akarnak az amerikaiak meghökkentő javaslatáról

Egy amerikai belső dokumentum szerint több európai partnerrel szemben is szigorúbb fellépést fontolnak.
Olaszország felső vezetői olyan áron nem kérnek a világbajnoki szereplésből, hogy Irán helyett indulhatnának. Az olasz pénzügyminiszter „szégyenében meghalna”, ha ennek a javaslatnak teret adnának.
Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint futballválogatottjuk nem érdemli meg, hogy az iráni csapat helyett induljon a nyári világbajnokságon. Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szavait is, aki egyenesen szégyenletesnek minősítette azt az amerikai javaslatot, hogy Irán válogatottját a 2026-os vb-n a Bosznia-Hercegovina elleni pótselejtezőben elbukó olasz nemzeti csapattal helyettesítsék.
A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki az ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta.
Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a világbajnokság egyik társrendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni csoportmeccseinek Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A nemzetközi szövetség azonban elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás.
Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy országa futballválogatottja részt vehet a nyári vb-n, feltéve, hogy játékosainak biztonsága garantált. Fatemeh Mohajerani iráni kormányszóvivő pedig csütörtökön kijelentette, hogy csapatuk a világbajnokságon való részvételre készül.
A sportág történetében először 48 nemzeti együttes részvételével sorra kerülő vb-t június 11. és július 19. között rendezik meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén azt az álláspontot képviseli, hogy az iráni futballválogatott részt vehet a nyári világbajnokságon. A Fehér Házban tartott csütörtöki sajtóeseményen a külügyminiszter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok részéről „senki nem mondta nekik, hogy nem jöhetnek”.
„A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra” – fejtette ki Rubio.
„Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének” – utalt a politikus arra, hogy az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az IRGC-t.
(MTI / Mandiner)
