Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
világbajnokság Irán Olaszország olasz válogatott Egyesült Államok

„Szégyenemben meghalnék” – Olaszországban hallani sem akarnak az amerikaiak meghökkentő javaslatáról

2026. április 24. 13:54

Olaszország felső vezetői olyan áron nem kérnek a világbajnoki szereplésből, hogy Irán helyett indulhatnának. Az olasz pénzügyminiszter „szégyenében meghalna”, ha ennek a javaslatnak teret adnának.

Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint futballválogatottjuk nem érdemli meg, hogy az iráni csapat helyett induljon a nyári világbajnokságon. Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szavait is, aki egyenesen szégyenletesnek minősítette azt az amerikai javaslatot, hogy Irán válogatottját a 2026-os vb-n a Bosznia-Hercegovina elleni pótselejtezőben elbukó olasz nemzeti csapattal helyettesítsék.

Olaszország pénzügyminisztere, Giancarlo Giorgetti „szégyenében meghalna”, ha országa Irán helyett játszhatna a nyári vb-n (Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP)

A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki az ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta.

  • „A világbajnokságon való részvételt ki kell érdemelni” – kommentálta az indítványt Buonfiglio. 
  • „Olvastam Trump különmegbízottjának javaslatáról, amelyet ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék” – fogalmazott Giorgetti.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a világbajnokság egyik társrendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni csoportmeccseinek Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A nemzetközi szövetség azonban elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás.

Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy országa futballválogatottja részt vehet a nyári vb-n, feltéve, hogy játékosainak biztonsága garantált. Fatemeh Mohajerani iráni kormányszóvivő pedig csütörtökön kijelentette, hogy csapatuk a világbajnokságon való részvételre készül.

A sportág történetében először 48 nemzeti együttes részvételével sorra kerülő vb-t június 11. és július 19. között rendezik meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén azt az álláspontot képviseli, hogy az iráni futballválogatott részt vehet a nyári világbajnokságon. A Fehér Házban tartott csütörtöki sajtóeseményen a külügyminiszter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok részéről „senki nem mondta nekik, hogy nem jöhetnek”.

„A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra” – fejtette ki Rubio.

„Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének” – utalt a politikus arra, hogy az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az IRGC-t.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: ELVIS BARUKCIC / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fukar
2026. április 24. 16:31
Emelem kalapom az olaszok előtt!
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. április 24. 16:09
Trump itt megint elvetette a sulykot.
Válasz erre
0
0
népnemzet
2026. április 24. 15:58
Inkább nekünk kellene ott lennünk jóvátételként Trianonért.
Válasz erre
0
0
knvelt
2026. április 24. 14:24
Teljesen korrekt hozzáállás. Egyébként meg a vb-selejtezőkön legjobban teljesítő, de nem kijutott ázsiai csapaté kellene, hogy legyen az indulási jog, ha Irán valamiért mégsem indulna.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!