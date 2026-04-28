Ez nem AI: brutális videón, ahogy lángoló kőolaj hömpölyög végig az utcákon Oroszországban

Látványos és egyben riasztó felvételek jelentek meg a közösségi médiában: égő kőolaj hömpölyög az utcán, miközben sűrű fekete füst borítja a környéket. A videót a Visegrád 24 tette közzé, és az oroszországi Tuapse városában készült.

Burning crude oil from Russia’s Tuapse Oil Refinery is spilling into the streets of the city pic.twitter.com/QMnNaNhu0K — Visegrád 24 (@visegrad24) April 28, 2026

A beszámolók szerint az április 28-i ukrán dróntámadás következménye látható a felvételen. A célpont a Rosneft egyik fontos finomítója volt, amely kulcsszerepet játszik az orosz exportban.