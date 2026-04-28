Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán dróntámadás tuapse utca

Ez nem AI: brutális videón, ahogy lángoló kőolaj hömpölyög végig az utcákon Oroszországban

2026. április 28. 19:24

Ukrán dróntámadás érte az orosz finomítót Tuapszéban.



Látványos és egyben riasztó felvételek jelentek meg a közösségi médiában: égő kőolaj hömpölyög az utcán, miközben sűrű fekete füst borítja a környéket. A videót a Visegrád 24 tette közzé, és az oroszországi Tuapse városában készült.

A beszámolók szerint az április 28-i ukrán dróntámadás következménye látható a felvételen. A célpont a Rosneft egyik fontos finomítója volt, amely kulcsszerepet játszik az orosz exportban.

A mostani már a harmadik támadás két héten belül. A csapások tüzeket, evakuálásokat és olajszivárgást okoztak, amely részben a Fekete-tenger felé is eljutott. A helyi jelentések szerint a térségben tartós leállások, súlyos szennyezés és az úgynevezett „fekete eső” is nehezíti a helyzetet.

Nyitókép: YouTube

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. április 28. 21:29
végre erővel kellene odacsapni a fuckránokra, és felhagyni a hímzőszakköri mentalitással az oroszoknak
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. április 28. 20:01
"Ukrán dróntámadás érte az orosz finomítót Tuapszéban." Jó munkát végzett az USA, a NATO felderítése, cél-megjelölő szolgálata...
Válasz erre
5
0
duro_dorka
2026. április 28. 19:42
tomekjosef 2026. április 28. 19:27 Nem kellene végre komolyan venni Putyinnak ezeket a neonáci terror cselekedeteket és véget vetni ennek a fenyegetésnek? ---- Valóban. Az orosz képviselők jelentős többsége már erősebb fegyverek bevetését követeli Putyin elnöktől az ukrán hadsereg ellen. Non-nukleáris fegyverekről van szó, de TNT egyenértékük túlhaladja az eddig alkalmazottakét. Jogosnak tartom kérdésedet én is.
Válasz erre
5
0
tomekjosef
2026. április 28. 19:27
Nem kellene végre komolyan venni Putyinnak ezeket a neonáci terror cselekedeteket és véget vetni ennek a fenyegetésnek?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!