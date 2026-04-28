Ez nem AI: brutális videón, ahogy lángoló kőolaj hömpölyög végig az utcákon Oroszországban

Brutális csapásokat mértek az ukránok az orosz olajlétesítményekre a Fekete-tenger térségében
Folytatódik az adok-kapok a harcoló felek között.
Ukrán dróntámadás érte az orosz finomítót Tuapszéban.
Látványos és egyben riasztó felvételek jelentek meg a közösségi médiában: égő kőolaj hömpölyög az utcán, miközben sűrű fekete füst borítja a környéket. A videót a Visegrád 24 tette közzé, és az oroszországi Tuapse városában készült.
A beszámolók szerint az április 28-i ukrán dróntámadás következménye látható a felvételen. A célpont a Rosneft egyik fontos finomítója volt, amely kulcsszerepet játszik az orosz exportban.
A mostani már a harmadik támadás két héten belül. A csapások tüzeket, evakuálásokat és olajszivárgást okoztak, amely részben a Fekete-tenger felé is eljutott. A helyi jelentések szerint a térségben tartós leállások, súlyos szennyezés és az úgynevezett „fekete eső” is nehezíti a helyzetet.
