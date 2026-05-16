sopron farkas ciprián azbeszt utca

A laborvizsgálatok megerősítették: tucatnyi soproni utcában van jelen azbesztszennyezés

2026. május 16. 17:54

A szennyezett utcákban sebességkorlátozást vezetnek be, továbbá megtiltják a behajtást a nem ott lakóknak.

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban – írta Facebook-oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton. Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP) azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei.

Azbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak a Tőzike utcában, a Csőszhaz dűlőben, a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében, az Erdburger dűlőben, a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében, a Nikolics Károly utcában, a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében, a Kistómalom utcában, a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában, a Sterbenz Karoly utcában, az Ady Endre út 87. előtt, a Dalárda utcában, a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében, az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében, az Ágoston Ernő utcában, a Papucsvirag utcában, a Menta utcában, a Régi Iskola soron, valamint a Vasút soron.

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki

Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges.

A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy „minden eshetőségre felkészülve, hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák azbeszt-üggyel kapcsolatban”.

Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az oda érkező leveleket egyrészt továbbítjuk a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják.

A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.

(MTI)

stormy
2026. május 16. 19:10
" továbbá megtiltják a behajtást a nem ott lakóknak." elég ha csak azok kapnak tüdörákot.
wadcutter
2026. május 16. 18:43
Gajdos! Meló van, a költözködés ráér majd utána! Fizessék a labancok a veszélyhelyzet elhárítását!
cinkegolyó
2026. május 16. 18:34
Ennyit a sógorokról. Szemetet raknak le illegálisan, most meg mérgeznek is minket.
mathew-pepper
2026. május 16. 18:06
És most aggódnak a pénzes prolik a csilivili kétszázmillás házikóikban - jelzem, Mészáros el tud számolni a milliárdjaival, megnézném, ők hogyan számolnának el a kétszázmillával... :-))) - pedig az osztrák bányás meg a "magyar" útkaparó pont olyan pénzes geci, mint ők... :-)))
