Hűséges marad-e Sopron?

Barcza Attila szerint Sopron és a választókerület lakóit összességében ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, mint az ország más tájegységein élőket, de a térség földrajzi és gazdasági helyzete más kérdéseket is felvet. Példaként hozza, hogy Sopronból és a választókerületből ezrek ingáznak Ausztriába, s bár az ő anyagi helyzetük látszólag könnyebb, számos gonddal küzdenek, ilyen például a lakhatás vagy a határátkelés. „Azt szeretnénk, ha visszatérnének Magyarországra, és versenyképes fizetést kapnának” – húzza alá.

A politikus kitér arra is, hogy helyben is naponta szembesülnek a háború kérdésével, az energiahelyzettel, ebből adódóan a rezsivédelem megőrzésének jelentőségével, a családtámogatásokkal és minden egyébbel, ami meghatározza a mindennapokat. „Az itt élők tudják, hogy mit jelentene, ha belesodornának bennünket a háborúba, ha a társadalom egyes rétegei elesnének attól a pénztől, amit a fiatalok, a nyugdíjasok és a vállalkozások támogatása helyett Ukrajnába küldene a Tisza” – jelenti ki.

Visszatérni a polgári mentalitáshoz

Barcza Attila szerint vasárnap arról döntünk, hogy „megvédjük-e az utóbbi évek értékeit, Magyarország megmarad önálló országnak, vagy Brüsszel és Kijev bábjaként, kiszolgáltatva tengethetjük életünket”. Hozzáteszi: pártja célja egy gyarapodó és független Magyarország, amely békében él a környezetével. Úgy látja, „velünk szemben a Tisza háborúpárti, eltörölné a védett üzemanyagárakat és a rezsicsökkentést, leválasztaná Magyarországot az olcsóbb orosz olajról és gázról, adókat emelne. Aki nyugalomban és biztonságban szeretne élni, az a Fideszre és Orbán Viktorra szavaz”.

Elismeri, hogy ahogy közeledünk a választás napjához, úgy durvul a kampány, helyben is. „Plakátok letépése, összefirkálása naponta előfordul, a Facebook-bejegyzésekről nem is beszélve. Édesanyámat, aki négy évtizede megbecsült pedagógus, például azzal vádolta meg nyilvánosan a legnagyobb Tisza-sziget hivatalos oldala – amelyet nyilvánvalóan Hallerné irányít –, hogy egy olyan iskolában terjeszt propagandát az ünnepségeken, amely már ötvenkét éve bezárt. Ez jól mutatja, hogy nem ismeri alaposan a választókerületet” – fogalmaz Barcza Attila. A jelölt reméli, hogy lecsillapodnak majd a kedélyek, és Sopronban újra teret nyer az a polgári mentalitás, amely mindig is jellemezte a várost.