Szerzőink
tisza kdnp sopron barcza attila fidesz magyarország

Hűséges marad-e Sopron?

2026. április 09. 06:05

Harmadszor méreti meg magát Barcza Attila, Sopron kormánypárti képviselője. Meglátása szerint a turizmus fellendítése és a versenyképes fizetés megteremtése a következő évek fontos feladata.

Bokor Gábor
Hagyományosan a Fidesz nyugati bástyájának tekinthető Győr-Moson-Sopron vármegye, s a helyiek az utóbbi országgyűlési választásokon rendre bizalmat szavaztak Barcza Attilának. Idén azonban itt is szoros a verseny.

Több évtizedes jobboldali fölény

Az Alpokalja akkor is megőrizte erős jobboldaliságát, amikor az MSZP–SZDSZ-koalíció 2006-ban a fénykorát élte; a Sopron-központú választó-
kerületet folyamatosan a Fidesz–KDNP húzta be. Barcza Attila 2018 óta a régió országgyűlési képviselője, közvetlen elődei is a kormánypártok támogatásával indultak.

Emlékezetes, 2022-ben legyőzte a Jobbik erős emberét, a soproni születésű, német nemzetiségű Brenner Kolomant, rajtuk kívül a Mi Hazánk Mozgalmat képviselő Horváth Gábor és az azóta már megszűnt Megoldás Mozgalom jelöltje, Sala Zoltán szállt ringbe. Idén is nagy lesz a verseny a mandátumért: a Tisza Párt színeiben Hallerné Nagy Anikó indul, a Mi Hazánk Pisák Istvánt jelöli, a Demokratikus Koalíció aspiránsa Simon Zoltán, a Jobbiké pedig Rátkovics Roland. A győztes minden bizonnyal vagy a Fidesz–KDNP, vagy a Tisza politikusa lesz.

A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje, bár az ország másik végében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében született, régóta Sopronban él, ügyvédként dolgozik. Szerinte a legnagyobb probléma a térségben, hogy a növekvő lakosságszámot nem követte a szükséges infrastruktúra. Barcza Attila a Mandinernek arról beszél, személyesen nem ismeri tiszás kihívóját, azonban forrásai szerint az utolsó pillanatban jelentkezett jelöltnek, nem kis feszültséget okozva a párt helyi aktivistái körében. Olvasóinknak ismerős lehet Hallerné Nagy Anikó neve: megírtuk róla, hogy legalább hat olyan lakása van egy épületben, amely korábban önkormányzati tulajdonban volt. Úgy tudjuk, meglehetősen leleményesen, morális értelemben megkérdőjelezhető módon jutott a lakásokhoz 2010 és 2018 között, az egykori bérlőktől vette meg őket, miután tulajdonosok lettek.

Hogyan tovább?

Barcza Attila arra a kérdésre, hogyan folytatná a munkát, kifejti: a legfontosabb célja, hogy hozzájáruljon az eredmények és a béke megőrzéséhez, a középpontban pedig továbbra is a város és térsége fejlesztése áll majd. Tervek vannak bőven:

 korszerűsíteni szeretné a 84-es számú főutat, 

valamint a Fertő tó fejlesztését tűzte ki célul, s kiemelt figyelmet szentelne a vidéknek. „A turizmus a jövőben is húzóágazat marad, ehhez megvan a természeti és épített környezet is. Miniszteri biztosként támogatom és segítem a fertődi Esterházy-kastély, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum és a sopronbánfalvi ősi kolostoregyüttes további fejlesztését” – sorolja.

A Fertő körüli változások a közelmúltban többször is országos témát szolgáltattak, a zöldszervezetek természetpusztításról beszéltek. Tavaly októberben végre sikerült dűlőre jutni, az Építési és Közlekedési Minisztérium elképzelése szerint a korábban tervezettnél kisebb volumenű, színvonalas vízparti központot szánnak a fertőrákosi partra, figyelembe véve a soproni és környékbeli emberek igényeit. Az eddig megvalósult és a tervezendő beruházásokat természetvédelmi szakemberek is vizsgálták, és nem találtak jelentős negatív hatást a Fertő rámszari egyezmény hatálya alá tartozó területeinek állapotában.

Barcza Attila szerint Sopron és a választókerület lakóit összességében ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, mint az ország más tájegységein élőket, de a térség földrajzi és gazdasági helyzete más kérdéseket is felvet. Példaként hozza, hogy Sopronból és a választókerületből ezrek ingáznak Ausztriába, s bár az ő anyagi helyzetük látszólag könnyebb, számos gonddal küzdenek, ilyen például a lakhatás vagy a határátkelés. „Azt szeretnénk, ha visszatérnének Magyarországra, és versenyképes fizetést kapnának” – húzza alá.

A politikus kitér arra is, hogy helyben is naponta szembesülnek a háború kérdésével, az energiahelyzettel, ebből adódóan a rezsivédelem megőrzésének jelentőségével, a családtámogatásokkal és minden egyébbel, ami meghatározza a mindennapokat. „Az itt élők tudják, hogy mit jelentene, ha belesodornának bennünket a háborúba, ha a társadalom egyes rétegei elesnének attól a pénztől, amit a fiatalok, a nyugdíjasok és a vállalkozások támogatása helyett Ukrajnába küldene a Tisza” – jelenti ki.

Visszatérni a polgári mentalitáshoz

Barcza Attila szerint vasárnap arról döntünk, hogy „megvédjük-e az utóbbi évek értékeit, Magyarország megmarad önálló országnak, vagy Brüsszel és Kijev bábjaként, kiszolgáltatva tengethetjük életünket”. Hozzáteszi: pártja célja egy gyarapodó és független Magyarország, amely békében él a környezetével. Úgy látja, „velünk szemben a Tisza háborúpárti, eltörölné a védett üzemanyagárakat és a rezsicsökkentést, leválasztaná Magyarországot az olcsóbb orosz olajról és gázról, adókat emelne. Aki nyugalomban és biztonságban szeretne élni, az a Fideszre és Orbán Viktorra szavaz”.

Elismeri, hogy ahogy közeledünk a választás napjához, úgy durvul a kampány, helyben is. „Plakátok letépése, összefirkálása naponta előfordul, a Facebook-bejegyzésekről nem is beszélve. Édesanyámat, aki négy évtizede megbecsült pedagógus, például azzal vádolta meg nyilvánosan a legnagyobb Tisza-sziget hivatalos oldala – amelyet nyilvánvalóan Hallerné irányít –, hogy egy olyan iskolában terjeszt propagandát az ünnepségeken, amely már ötvenkét éve bezárt. Ez jól mutatja, hogy nem ismeri alaposan a választókerületet” – fogalmaz Barcza Attila. A jelölt reméli, hogy lecsillapodnak majd a kedélyek, és Sopronban újra teret nyer az a polgári mentalitás, amely mindig is jellemezte a várost.

 

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 09. 11:19
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Obsitos Technikus
2026. április 09. 10:47
Barcza Attila 2022-ben 57%-kal győzött. A 2024-es EP-választáson a vármegyében a Fidesz/TISZA 48%/30%, Sopronban 44%/32%.
states-2
2026. április 09. 06:47
Megvannak számlálva a napjaid drogos, 3, azaz három. Aztán mész a komcsi pöcegödörbe Gyurcsány, Márkizay és a többi bukott komcsi után.
