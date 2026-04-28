európai unió németország születések száma

Döbbenetes adatok érkeztek Németországból: a második világháború óta tavaly volt a legalacsonyabb a születések száma

2026. április 28. 20:23

Az Európai Unión belül ráadásul Németországban él a legidősebb aktív korosztály.

2026. április 28. 20:23
null

Németországban a második világháború óta tavaly volt a legalacsonyabb a születések száma – derült ki a Destatis szövetségi statisztikai hivatal által kedden közzétett adatokból. A halálozások száma (mintegy 1,01 millió) 352 ezerrel haladta meg a születésekét (mintegy 654 300). Egy év alatt a születések száma 3,4 százalékkal csökkent.

Ez már a negyedik egymás követő év, amikor csökkent a születések száma Németországban, amely 1946 óta tavaly volt a legalacsonyabb – áll a wiesbadeni székhelyű hivatal közleményében.

A jelenség oka, hogy az 1990-es években, az NSZK és az NDK újraegyesítése után született, kevésbé népes nemzedékek a harmincas éveikbe léptek, amikor a gyermekvállalásról szokás dönteni, valamint az, hogy 2022 óta csökken a termékenységi arányszám. Ez a csökkenés az ország keleti részében, az egykor NDK tartományaiban 4,5 százalékos, míg az ország nyugati tartományaiban 3,2 százalékos – írták.

Az egyetlen német tartomány, ahol nőtt a születések száma, Hamburg, ott 0,5 százalékkal több csecsemő jött világra. A jelenség része a német társadalom régóta tartó elöregedési tendenciájának. Az ebből adódó munkaerőhiány már több ágazatban fékezi a növekedést.

Az Európai Unión belül Németországban él a legidősebb aktív korosztály: februárban közzétett adatok szerint az ország dolgozóinak negyede 55 és 64 év közötti volt. Németországban a születések számának emelkedése csak „a születési arányszám növekedése és legalább mérsékelt bevándorlás révén” volna lehetséges – írta a statisztikai hivatal.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bbalu56
2026. április 28. 21:30
Aggodalomra semmi ok, a mohamedán nők addig szülnek amíg termékenyek.majd ők feljavítják kamerádéknál a statisztikát.
yalaelnok
2026. április 28. 21:27
de legalább a negyedüket nem is német nő szüli, hanem afgán, mozambiki és hasonló újnémet
egonsamu-2
2026. április 28. 21:21
Büntetlen abortusz és LGBTQI-propaganda, Európa legmagasabb adói és költségei mind a gyermekvállalás elleni eszközök. A többit a beözönlött mohamedán élösködök intézik. Az EU értékeinek nevében. Poloska péterrel Magyarországra is ez a sors vár. Pedig ö személy szerint mindenkivel közösülne, ha tudna...
Sróf
2026. április 28. 21:03
Nem baj. Németből a kevés is sok, vagy legalábbis bőven elég. A germán felsőbbrendűség helyét átvevő muszlim felsőbbrendűség egy fokkal talán még mindig jobb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!