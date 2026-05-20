Ítéletet mondtak a magyarok a Nikitscher-Rossi csörtében – a kapitány tiszta vizet öntött a pohárba

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem hívta be a keretbe a Finnország (június 5.) és a Kazahsztán (június 9.) elleni felkészülési mérkőzésekre Nikitscher Tamást, aki a tavasszal bejátszotta magát a portugál élvonalbeli Rio Ave kezdőcsapatába. Az olasz szakember azzal indokolta a döntését, hogy a korábban a Kecskemétet és a spanyol Valladolidot is erősítő középpályás posztján vannak olyan futballisták, akik a támadójátékhoz többet tudnak hozzátenni.

Nikitscher Tamás (balra) 2024-ben kétszer is lehetőséget kapott Marco Rossitól a németek ellen (Fotó: MTI / MTVA / Szigetváry Zsolt)

„Rosszul tették, ha azt gondolták, hogy alapember lehet. A Nemzetek Ligájában játszott velünk néhány meccset, de úgy láttuk, hogy hatos és nyolcas pozícióban még Magyarországon is vannak ügyesebb és gyorsabb játékosok, akik előretoltabb pozícióban játszanak. A portugál bajnokság nyilván erős, de a csapata ott a közép, alsó színvonalat képviseli. Ha őt behívom, akkor el kellett volna döntenem, hogy kire ne számítsak a középpályáról” – nyilatkozta Rossi múlt kedden a kerethirdető sajtótájékoztatón.