05. 20.
szerda
Marco Rossi magyar válogatott Nikitscher Tamás Magyarország

Ítéletet mondtak a magyarok a Nikitscher-Rossi csörtében – a kapitány tiszta vizet öntött a pohárba

2026. május 20. 16:27

Az olasz szakember a közösségi oldalán reagált Nikitscher Tamás megjegyzéseire. A magyar szurkolók szerint Marco Rossinak nem szükséges magyarázkodnia.

2026. május 20. 16:27
null

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem hívta be a keretbe a Finnország (június 5.) és a Kazahsztán (június 9.) elleni felkészülési mérkőzésekre Nikitscher Tamást, aki a tavasszal bejátszotta magát a portugál élvonalbeli Rio Ave kezdőcsapatába. Az olasz szakember azzal indokolta a döntését, hogy a korábban a Kecskemétet és a spanyol Valladolidot is erősítő középpályás posztján vannak olyan futballisták, akik a támadójátékhoz többet tudnak hozzátenni.

Marco Rossi, Nikitscher Tamás, magyar válogatott, Németország, Nemzetek Ligája
Nikitscher Tamás (balra) 2024-ben kétszer is lehetőséget kapott Marco Rossitól a németek ellen (Fotó: MTI / MTVA / Szigetváry Zsolt)

„Rosszul tették, ha azt gondolták, hogy alapember lehet. A Nemzetek Ligájában játszott velünk néhány meccset, de úgy láttuk, hogy hatos és nyolcas pozícióban még Magyarországon is vannak ügyesebb és gyorsabb játékosok, akik előretoltabb pozícióban játszanak. A portugál bajnokság nyilván erős, de a csapata ott a közép, alsó színvonalat képviseli. Ha őt behívom, akkor el kellett volna döntenem, hogy kire ne számítsak a középpályáról”nyilatkozta Rossi múlt kedden a kerethirdető sajtótájékoztatón.

Nikitscher a médián keresztül reagált a szövetségi kapitány megjegyzésére vele kapcsolatban. Mint mondta, nem az zavarja, hogy nem kapott meghívót, hanem sokkal inkább az, hogy Rossi tiszteletlenül beszélt róla.

„Élőben láttam a kerethirdetést, de előtte már tudtam, hogy nem kapok meghívót, hiszen nem hívott és nem jelzett senki előtte, pedig a szövetségnél ez a szokás. Azt, hogy nem kap meghívót, elfogadja az ember, a szövetségi kapitány más típusú, értsd alacsonyabb, mozgékonyabb játékosokkal képzeli el a jövőt, ezzel semmi gond, Marco Rossi döntése, hogy kikre számít és kikre nem – magyarázta a Nemzeti Sportnak.De… A rólam mondott véleményét nem tudtam hová tenni. Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról, mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer. Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam.”

„Sokáig csak néztem magam elé, sokként ért – ám hangsúlyozom, nem az, hogy nem kaptam meghívót, hanem az, ahogyan beszélt rólam – folytatta Nikitscher. – Heves természetű vagyok, de már egy hete történt, így kissé leülepedett bennem ez az érzés. Persze, több alkalommal is feltettem magamnak a kérdést: elrontottam valamit? Nem jöttem rá. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem. (…) A lelkiismeretem tiszta. Azt pedig az utóbbi években megtanultam, ha pofont kapok, fel kell állni a padlóról és menni tovább.”

Nikitscher nyilatkozatára Rossi szerdán a közösségi oldalán reagált: úgy véli, a sajtó felkapta azokat a mondatokat, amelyeket a futballistáról fogalmazott meg.

Mindenekelőtt szeretném határozottan leszögezni, hogy semmi problémám nincs Tamással. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor korábban meghívtuk, a keretben a posztján ő volt az egyik legjobb opció, jelenleg viszont vannak nála jobbak, és olyan fiatalok is, akiket a felkészülési meccsek keretében szeretnénk megnézni. Ahogy a korábbiakhoz képest is történt változás, ugyanúgy a jelenlegi helyzethez képest is lehet változás a jövőben, vagyis Tamás akár ismét kerettag lehet. Múlt kedden a pillanat hevében lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam, ráadásul a szavaim hozzátok (a sajtó képviselőihez – a szerk.) fordítás után jutnak el, de semmiképp sem az volt a célom, hogy Tamást túlzott kritikával illessem. Magam is nagyon örülnék neki, ha ősszel olyan teljesítményt nyújtana, hogy lehetőségem se legyen nem meghívni

– olvasható az olasz tréner Facebook-oldalán.

 

A kommentelők szerint Rossinak nem szükséges magyarázkodnia a döntései miatt, sokan ugyanakkor megjegyezték, ha a szakember beszélne valamennyire magyarul, kisebb lenne annak az esélye, hogy félreértik a szavait.

  • „Mester, nem kell magyarázkodni. Tamás tegyen róla, hogy megkerülhetetlen legyen” – írta egyikük. 
  • „Főnök, nem kell magyarázkodni! Vannak jobbak, ennyi” – jelentette ki egy másik. 
  • „Ez korrekt volt. Amellett, hogy Nikitscher teljesen jogosan sérelmezte, amit hallott” – vélekedett egy harmadik. 
  • „Azt hiszem, hogy ez most így tiszta, mindkét fél meghallgatott” – osztotta meg gondolatait egy negyedik.

Nikitscher 2024 szeptembere és 2025 júniusa között összesen kilencszer lépett pályára a magyar válogatottban, tavaly nyár óta azonban egyszer sem kapott meghívót.

Marco Rossi kerethirdető sajtótájékoztatója a júniusi meccsekre

 

gullwing
2026. május 20. 18:15
Nem Rossinak kell magyarázkodnia hogy Nikitschertől vannak jobbak. Ha ö lenne a legjobb akkor kapna meghívót, de nem az ezért nem kap.
