Marco Rossi átlépett egy határt? A magyar válogatott játékosa kikérte magának a stílusát

Rossi a Mandineren keresztül üzent: garanciát kér a Premier League-csapattól az egyik magyar miatt
Egy rutinos kerettag pedig a búcsúmérkőzésére készülhet.
Nikitscher Tamás a médián keresztül reagált a szövetségi kapitány megjegyzésére vele kapcsolatban. Marco Rossi nemrég azt mondta róla, hogy rosszul tették az emberek, ha alapemberként tekintettek rá.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Marco Rossi szövetségi kapitány a portugál Rio Ave magyar válogatott futballistájának, Nikitscher Tamásnak nem küldött meghívót a júniusi felkészülési mérkőzésekre, és döntését meg is indokolta. Szavaira a Nemzeti Sporton keresztül reagált a 26 éves középpályás.
Az olasz-magyar szakember a keretismertetéskor megindokolta a döntését.
Rosszul tették, ha azt gondolták, hogy alapember lehet.
A Nemzetek Ligájában játszott velünk néhány meccset, de úgy láttuk, hogy hatos és nyolcas pozícióban még Magyarországon is vannak ügyesebb és gyorsabb játékosok, akik előre toltabb pozícióban játszanak. A portugál bajnokság nyilván erős, de a csapata ott a közép, alsó színvonalat képviseli. Ha őt behívtam volna, akkor el kellett volna döntenem, hogy kire ne számítsak a középpályáról.”
Szavaira most reagált Nikitscher Tamás.
„Élőben láttam a kerethirdetést, de előtte már tudtam, hogy nem kapok meghívót, hiszen nem hívott és nem jelzett senki előtte, pedig a szövetségnél ez a szokás. Azt, hogy nem kap meghívót, elfogadja az ember, a szövetségi kapitány más típusú, értsd alacsonyabb, mozgékonyabb játékosokkal képzeli el a jövőt, ezzel semmi gond, Marco Rossi döntése, hogy kikre számít és kikre nem – fogalmazott az NS-nek. –
De… A rólam mondott véleményét nem tudtam hová tenni. Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról, mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer. Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam.
Nem arról van szó, hogy belegázolt a lelkembe, tudom, hogy a futballban sok igazságtalanság történik, ezt meg is tapasztaltam korábban. Semmit sem kaptam ingyen, mindenért meg kellett küzdenem és harcolnom, két súlyos sérülés után is légiósnak állhattam, és bebizonyítottam, hogy helytállok külföldön is. Sohasem felejtem el, honnan indultam, s bár sokat nyeltem az egész karrieremben, ha igazságtalanság ér, nem hagyom szó nélkül.”
Sokáig csak néztem magam elé, sokként ért – ám hangsúlyozom, nem az, hogy nem kaptam meghívót, hanem az, ahogyan beszélt rólam. Heves természetű vagyok, de már egy hete történt, így kissé leülepedett bennem ez az érzés.
Persze, több alkalommal is feltettem magamnak a kérdést: elrontottam valamit? Nem jöttem rá. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem” – fogalmazott, és hozzátette, hogy Rossi azóta se kereste őt, nem beszélt vele.
„Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Én dolgozom, mint mindig, örülök, hogy a Rio Avénál megbecsülnek, és kizárólag kedvező visszajelzéseket kapok. A lelkiismeretem tiszta.
Azt pedig az utóbbi években megtanultam, ha pofont kapok, fel kell állni a padlóról és menni tovább.”
Rossi szavai egyébként nem először váltottak ki erős hatást, és elképzelhető, hogy olaszul nem ilyen nyersen vagy így fogalmazott. Nemrégiben például egy Arne Slottal kapcsolatos kijelentése miatt pontosított a sajtónak, szerinte félreértelmezték a szavait, és ezt tisztázni kívánta.
Marco Rossi és Schäfer András tartott sajtótájékoztatót Telkiben. Nem csak a Magyarország–Szlovénia válogatott mérkőzés volt a téma, hanem a Liverpool vezetőedzőjének, Arne Slotnak az üzenete Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban.
Nikitscher később összehasonlította a portugál és a magyar bajnokságot.
„A játék lüktető, nincs megállás, föl-le, föl-le, nagyon kevés a labdajáratás, egyből mindenki támadni akar, ebből adódóan persze sok a kontra is, rengeteget kell futni, ütközni. A portugál és a magyar élvonal között nagy a különbség, idekint rengeteget lehet tanulni.”


Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA