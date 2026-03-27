Marco Rossi a Mandineren keresztül üzent Arne Slotnak: „Én sem szólok bele, mikor játszatja hátvédként Szoboszlait…”

Eldőlt, hogy Varga Barnabás játszik-e a magyar válogatott következő két meccsén
Orbánról is új fejlemények vannak.
Marco Rossi és Schäfer András tartott sajtótájékoztatót Telkiben. Nem csak a Magyarország–Szlovénia válogatott mérkőzés volt a téma, hanem a Liverpool vezetőedzőjének, Arne Slotnak az üzenete Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban.
Az írek elleni kudarccal véget ért tavaly novemberi világbajnoki selejtező után szombaton lép pályára ismét a magyar labdarúgó-válogatott: nemzeti csapatunk a szlovénok ellen vív felkészülési mérkőzést. A Magyarország–Szlovénia előtti napon megszokott sajtótájékoztatón az Union Berlin légiósa, Schäfer András és természetesen Marco Rossi szövetségi kapitány válaszolt az újságírók kérdéseire.
A sajtóesemény elején kiderült: Orbán Willi megérkezett a válogatott edzőtáborába, ugyanakkor Varga Barnabás elhagyta azt, mert nem tud a csapat rendelkezésére állni.
Schäfer András elárulta: nagyon megrázta az írek elleni, pár hónappal ezelőtti vereség.
„Nagyon szomorú nap volt számunkra, a magyar labdarúgásnak, de talán az egész országnak is. Ugyanakkor profik vagyunk, nem szeretnénk negatívan gondolkodni. Fejlődnünk kell, és egyre jobbnak lenni, miközben tanulunk a hibáinkból.
Értem én, hogy a közvéleményt még nagyon érdekli, de nem szabadna többet beszélnünk az ír meccsről, nekünk játékosoknak legalábbis semmiképp.
Nem a vereségre kell gondolnunk, hanem arra, mi vár ránk.”
Szóba került, hogy a Bundesligában kiállították 3 fordulóval ezelőtt, így az elmúlt két bajnokit eltiltás miatt ki kellett hagynia.
„Többet tudtam pihenni, úgyhogy fejben talán frissebb vagyok, de jobban szeretek ritmusból megérkezni. Próbáltam így is a lehető legjobban felkészülni, és igyekszem minél jobb teljesítményt nyújtani. Többet voltam ebben a két hétben a családommal, úgyhogy fejben biztosan sikerült felfrissülni.”
Marco Rossi szövetségi kapitány vette át a szót ezután, aki figyelmeztetett, erős ellenfél lesz az új tréner irányította szlovén válogatott.
„Szilárd a védelmük, gyors támadóik vannak, Andraz Sporar egy remek góllövő, komoly sikereket ért már el karrierje során. De meggyőződésem, hogy a srácok komolyan fogják venni a meccset.”
Ezután kérdésre válaszolva kitért arra, hogy ki pótolhatja Varga Barnabást.
„Vannak lehetőségeink, Bárány és Lukács is, utóbbi már a múltban is jól játszott. Ma lesz még egy edzésünk, reméljük, nem lesz újabb sérültünk. Az elmúlt nyolc évben nem emlékszem arra, hogy nyolc játékosom hiányzott volna egyszerre az előzetesen meghirdetett keretből. Most huszonegy játékosunk lesz a három kapussal együtt, reméljük, ma már nem veszítünk el senkit.”
A Mandiner arra volt kíváncsi: mennyire érezte azt, hogy a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot neki is üzent, amikor azt nyilatkozta, hogy reméli, játékosainak nem kell száznyolcvan percet végig robotolniuk a válogatottakban – hiszen éppen Szoboszlai Dominik az, aki az egyik legtöbb percet tölti a pályán a holland szakembernél.
„Maga is tudja a választ, hogy mennyire éreztem magaménak ezt a kijelentést…
Személyesem sohasem beszéltem Slottal, és egyszer sem szóltam bele, hogy mikor, milyen döntést hoz, mikor játszatja hátvédként Dominiket. Elvárnám, hogy ő is hasonlóan viszonyuljon hozzám. Nem csak én döntöm ezt el, nekem nem kötelező senkit sem játszatnom. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, természetesen megengedném. De tudjuk, hogy ő ennek a válogatottnak a csapatkapitánya, számára a nemzeti mez a prioritás. Ha kímélni kellene az energiáit, akár neki, akár bárki másnak, megtehetné. Viszont számunkra a válogatott az elsődleges, most az, hogy jó meccseket hozzunk le.”
Marco Rossi végül elárulta, hogy
biztosan a kezdőcsapat tagja lesz. A mérkőzés délután 6 órától rendezik a Puskás Arénában.
