Marco Rossi a Mandineren keresztül üzent Arne Slotnak: „Én sem szólok bele, mikor játszatja hátvédként Szoboszlait…”

Az írek elleni kudarccal véget ért tavaly novemberi világbajnoki selejtező után szombaton lép pályára ismét a magyar labdarúgó-válogatott: nemzeti csapatunk a szlovénok ellen vív felkészülési mérkőzést. A Magyarország–Szlovénia előtti napon megszokott sajtótájékoztatón az Union Berlin légiósa, Schäfer András és természetesen Marco Rossi szövetségi kapitány válaszolt az újságírók kérdéseire.

A sajtóesemény elején kiderült: Orbán Willi megérkezett a válogatott edzőtáborába, ugyanakkor Varga Barnabás elhagyta azt, mert nem tud a csapat rendelkezésére állni.