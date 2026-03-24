03. 24.
kedd
Marco Rossi válogatott Varga Barnabás

Mi lenne velünk Varga Barnabás nélkül? Elképesztő sorozatban az AEK Athén csatára

2026. március 24. 05:52

Szlovéniával és Görögországgal mérkőzik meg szombaton, illetve jövő kedden a magyar labdarúgó-válogatott. Könnyen elképzelhető, hogy a sérült Varga Barnabás nélkül. Vajon mennyire fontos láncszeme az AEK Athén gólvágója a nemzeti csapatnak?

Nagy-Pál Tamás

Varga Barnabás vasárnap ismét gólt szerzett az AEK Athén színeiben a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, ám még a szünetben le kellett cserélni bokasérülése miatt. Egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyos a csatár sérülése, de az is elképzelhető, hogy a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi nem számíthat a játékára a szombati, Szlovénia és a jövő keddi, Görögország elleni felkészülési mérkőzéseken.

A tények azt mutatják, Varga hiányát minden csapat jelentősen megérzi. A 31 éves támadó januárban igazolt a Ferencvárosból a görög fővárosba, azóta pedig minden sorozatban 13 mérkőzésen 6-szor volt eredményes és 2 gólpasszt is kiosztott. Ha az egész idényt nézzük, vagyis a Fradi-termelést is hozzáadjuk, akkor 

42 mérkőzésen 26 gól és 7 assziszt Varga mérlege.

És akkor ehhez még hozzájön a válogatott 5 világbajnoki selejtezőjén elért 5 gólja, ami alapján tényleg elmondható, Európa egyik legfélelmetesebb formában lévő csatára jelenleg.

Furcsa belegondolni, hogy miközben 2026-ra már elképzelhetetlennek tartjuk Varga Barnabás nélkül nemzeti együttesünket, valójában csupán – szinte napra pontosan – 3 éve mutatkozott be címeres mezben, és az első is gólját csak 2023. júniusában szerezte a litvánok elleni Európa-bajnoki selejtezőn.

Varga válogatottbeli debütálása óta összesen 32 meccset játszottak a mieink, a rutinos támadó 28-on lépett pályára. Ezen a 28 mérkőzésen szerzett összesen 13 gólt, köztük igen fontosakat is, hiszen a 2024-es Eb-selejtező-sorozatban Litvániának és Szerbiának is oda-vissza betalált, majd a kontinenstornán Svájc ellen is megzörgette a hálót (a vb-selejtezőket pedig már említettük).

Varga Barnabás nevéhez emellett 3 gólpassz is fűződik, mindezen kívül mi még 3 olyan gólt is találtunk, amiből alaposan kivette a részét. 2023 őszén a csehek elleni felkészülési meccsen a Puskás Arénában ő ugratta ki a bal szélen Kerkez Milost, akinek a centerezéséből Sallai Roland volt eredményes. Tavaly ősszel az írek elleni dublini világbajnoki selejtezőn előbb gólt szerzett, majd előle tisztáztak szögletre a védők, amiből Szoboszlai Dominik beadása után Sallai Roland fejelt gólt. És ne feledkezzünk meg a lisszaboni csodáról sem: amikor a hosszabbításban Lukács Dániel passzát a lába között átengedte Szoboszlainak, aki így megszerezte az akkor még értékesnek tűnő pontot érő találatot.

Ez azt jelenti, hogy a 13 góllal, 3 gólpasszal és az utóbbi 3 momentummal Varga már 19 gólból vette ki a részét a válogatottban, miközben a bemutatkozása óta lejátszott 32 összecsapáson összesen 43 alkalommal volt eredményen nemzeti csapatunk. Ez azt jelenit, közel a találatok felében, egészen pontosan a 44 százalékában volt fontos, nélkülözhetetlen szerepe!

Mire mentünk eddig Varga Barnabás nélkül?

Adódik a kérdés, hogy mi történt azon a néhány meccsen, melyeken Varga nem lépett pályára?

2023-ban két Eb-selejtezőt hagyott ki. A bolgárok elleni idegenbelit, ahol 2–2-őt értünk el, amivel kijutottunk az Európa-bajnokságra. Klasszikus csatárpozícióban Ádám Martin játszott Varga helyett, aki gólt is szerzett, később Németh András és Gazdag Dániel is beállt csereként. Rögtön a következő mérkőzésen is hiányzott Varga: a Montenegró elleni, már tét nélküli hazai Eb-selejtezőn szintén Ádám volt az ék, de az az este nem róla, hanem a duplázó Szoboszlai Dominikről szólt.

VARGA Barnabás
Varga Barnabást nehéz pótolni / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy magyar–svéd felkészülési találkozón is nélkülözte Rossi Vargát, helyette Sallai Roland volt a csatár, akit Gazdag és Szoboszlai támogatott a két szélről – gólt a magyar csapatból senki nem szerzett (0–2).

Eltiltás miatt a tavaly őszi vb-selejtező során az örmények elleni hazai meccsen sikerült a legjobban megoldani a pótlását, miután a felcsúti Lukács Dániel, majd a ferencvárosi cserecsatár, Gruber Zsombor is beköszönt, így nyertünk 2–0-ra.

Ezúttal két barátságos meccs vár Marco Rossi legénységére, így a világ nem omlik össze, ha tényleg Varga Barnabás nélkül vágunk neki, de azért a rossz szájízzel véget ért vb-selejtező után mindenképpen jót tenne a lelkeknek egy jó és eredményes szereplés – pláne, hogy mindkétszer a Puskás Arénában játszunk.

Lukács ott van ezúttal is a keretben, ráadásul nincs rossz formában, a hétvégén is eredményes volta Puskás Akadémia színeiben. Sallait ugyebár a svédek ellen próbálta ezen a poszton a kapitány, elviekben tud is ott játszani, de közben török klubjában, a Galatasarayban jobbhátvédet faragtak belőle, így meglepetés lenne, ha ha csatárként szerepelne.

Barátságos mérkőzések lévén a szintén kiváló formának örvendő debreceni Bárány Donát is debütálhat a nemzeti csapatban. Klasszikus középcsatár más nincs is a keretben, ugyanis a Red Bull Salzburg játékosa, Damir Redzic és az ETO FC labdarúgója, Schön Szabolcs is inkább a széleken szeret játszani.

A szövetségi kapitány tehát kísérletezgethet kicsit, és amúgy sem lenne rossz megtalálni, ki tud gólt lőni, ha a 31 éves Varga Barnabást pótolni kell.

A magyar labdarúgó-válogatott márciusi felkészülési mérkőzései:

  • 03.28.: Magyarország–Szlovénia
  • 03.31.: Magyarország–Görögország

A magyar válogatott kerete a márciusi meccsekre:

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Nego Loic (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencváros), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg – Ausztria), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

***

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. március 24. 09:16
Miért "öregként" fedezték fel? A szakértő edzők miatt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!