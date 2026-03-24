Mi lenne velünk Varga Barnabás nélkül? Elképesztő sorozatban az AEK Athén csatára

És akkor ehhez még hozzájön a válogatott 5 világbajnoki selejtezőjén elért 5 gólja, ami alapján tényleg elmondható, Európa egyik legfélelmetesebb formában lévő csatára jelenleg.

Furcsa belegondolni, hogy miközben 2026-ra már elképzelhetetlennek tartjuk Varga Barnabás nélkül nemzeti együttesünket, valójában csupán – szinte napra pontosan – 3 éve mutatkozott be címeres mezben, és az első is gólját csak 2023. júniusában szerezte a litvánok elleni Európa-bajnoki selejtezőn.

Varga válogatottbeli debütálása óta összesen 32 meccset játszottak a mieink, a rutinos támadó 28-on lépett pályára. Ezen a 28 mérkőzésen szerzett összesen 13 gólt, köztük igen fontosakat is, hiszen a 2024-es Eb-selejtező-sorozatban Litvániának és Szerbiának is oda-vissza betalált, majd a kontinenstornán Svájc ellen is megzörgette a hálót (a vb-selejtezőket pedig már említettük).