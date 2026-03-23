Oknyomozó újságíró? Politikai aktivista? Vagy valami egészen más? – Panyi Szabolcs portréja

Bombaként robbant a hír, miszerint külföldi szolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek – írta meg lapunk. Alábbi cikkünkben összeszedtük, mit is érdemes tudni a történet főszereplőjéről, ki is az a Panyi Szabolcs.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
A bombaként robbant lehallgatási botrányra Orbán Viktor közösségi oldalán reagált:
Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.
Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki”. Panyi azóta beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül, lehallgatták Szijjártó Pétert.
Panyi Szabolcs, a titkosszolgálati ügyekben feltűnően jártas Direkt36 újságíró neve nem ismeretlen a közélet iránt érdeklődők számára. Az újságíró neve akkor került címlapokra, amikor a Pegazus-botrányban a kémszoftver egyik állítólagos megfigyelési célpontjaként nevezték meg. Csakhogy fél év vizsgálat után a
bűncselekmény hiányában megszüntették a Pegasus-ügyben elrendelt nyomozást.
Mint arról a Mandiner is beszámolt: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság sem tárt fel jogsértést a Pegasus kémszoftver magyarországi alkalmazásával, illetve engedélyezésével kapcsolatban.
„Panyi az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán diplomázott. 2013 és 2018 között az Index.hu politika rovatának volt szerkesztője és újságírója. 2017-18-ban Fulbright-ösztöndíjjal az Arizona State University-n tanult oknyomozó újságírást. 2018 őszén csatlakozott a Direkt36-hoz, ahol főként nemzetbiztonsági és külpolitikai vonatkozású történeteken dolgozik. Mellette a varsói központú VSquare.org visegrádi régiós tényfeltáró újságírói platform egyik alapítója, 2023-tól a közép-európai oknyomozások vezetője” – olvasható a Direkt36-os bemutatkozójában.
Mint azt a Mandiner korábban megírta: Panyi részt vett az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowshipen elnevezésű „ösztöndíjprogramon”, amiről nagyon sokat elmond, hogy
nevét arról az emberről kapta, akinek az 1960-as évek elején feladata volt többek között a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése.
Ezt, a CIA kiképzőtáborának is nevezett képzést végezte el Panyin kívül Vörös Szabolcs, Gulyás Márton és Ficsor Ádám is. Az Edward R. Murrow Programot eredetileg az International Visitor Leadership Program (IVLP) kezdeményezte, amely az egyik fő kapcsolódási pont az amerikai liberális elit és a külföldi partnereik között, így ezen a „vezetőképzőn” politikusokat és aktivistákat egyaránt ellátnak minden szükséges információval ahhoz, hogy sikeres ügynökei legyenek a mélyállamnak.
Az ösztöndíjprogram kiírója az a Poynter Institute, melyet többek között a Soros Györgyhöz köthető Open Society Foundations is finanszíroz.
Mindezek mellett Panyit támogatja a Riporterek Határok Nélkül (Reporters sans frontières) is, ami egy párizsi székhelyű NGO, amelyet többek között a National Endowment for Democracy (NED – a CIA kifizetőszerve) és számos Soros szervezet támogat. Pavol Szalai, a Riporterek Határok Nélkül EU-Balkán részlegének vezetője informátoraként hat magyar „független” újságírót emelt ki, köztük volt Panyi Szabolcs és Vörös Szabolcs is, ami újabb bizonyítéka a külföldről irányított hazai újságírók létezésére.
Panyi öt hónapon át vett részt még 2016-ban a Nyílt Társadalom Alapítványhoz köthető Transparency International Magyarország mentorprogramjában, ahol oknyomozó újságírókat oktattak a szakmára.
Panyi „2017-ben kétrészes cikksorozatot jelentetett meg az Indexen az orosz befolyás magyarországi erősödéséről. Ebben írt arról, hogy Vitézy Dávid leváltásában is szerepet játszhatott orosz nyomásgyakorlás (a 3-as metró felújítása kapcsán), és a kémkedéssel vádolt jobbikos EP-képviselő, Kovács Béla történetét is a növekvő orosz befolyással kapcsolta össze. A másik cikk címe: „Két orosz fegyverkereskedőt csaltak tőrbe Magyarországon amerikai ügynökök, de az Orbán-kormány Moszkvának adta őket” – írja a Transzparens Újságírásért. Az említett két írásáért elnyerte a Minőségi Újságírásért Díjat. Az elismerést jellemzően a 444.hu, a hvg.hu és az Átlátszó munkatársai nyerik el.
Mára az ellenzéki sajtóban az oknyomozó újságírás bajnokának titulálják, tényfeltáró cikksorozataiért már számos elismerést kapott – írja a Transzparens Újságírásért.
Csakhogy Panyi az elmúlt években számtalan olyan „exkluzív hírt” írt meg, amit átvett a hazai és a külföldi sajtó is, és amelyekről utóbb kiderült, hogy nem fedik a valóságot. Ilyen többek között a kormány átalakításáról szóló „belsős” információja.
„Panyi Szabolcs azt állította, hogy Pintér Sándor helyét Bíró Marcell veszi át. Pintér Sándor azóta is belügyminiszter. Azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszön a honvédelmi tárca éléről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azóta is honvédelmi miniszter” – sorolta Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója Panyi azon állításait, amik aztán nem valósultak meg.
Mint folytatta, Panyi azt is mondta, hogy „Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Gulyás Gergely azonban nem lett berlini nagykövet, hanem továbbra is miniszter, miközben sem Lázár János, sem Szijjártó Péter nem kapott ilyen feladatot. Panyi Szabolcs azt is állította, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Orbán Balázs azóta sem külügyminiszter, Szijjártó Péter pedig továbbra is betölti ezt a tisztséget. Mi a tanulság?
Válogassuk meg, kinek a szavának adunk hitelt, mert gyakran az erős és ügyesen megfogalmazott mondatok mögött csupán egy mániákus hazudozó áll”
– írta Talabér.
A másik ilyen ügy, amiről Panyi a Direkt36-on írt, miszerint kínai vegyianyag-elosztót építenének Soroksáron. Tavaly szeptemberben első fokon döntött a bíróság a Direkt36 alkalmazottja, Panyi Szabolcs nevében beadott ügyben. A Direkt 36 azt akarta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda adja ki az ezzel kapcsolatos levelezést – csakhogy ilyen levelezés értelemszerűen nincs, hiszen nem létező tervről nem lehet levelezni. A bíróság elutasította a keresetet, és még a perköltséget is a lap fizeti. A felperes nem tudta igazolta a kiadni kért levelezés létezését, Panyi Szabolcs el sem ment a tárgyalásra.
„Google-izzanak rá. Garantálom önöknek, hogy egyetlen cikket sem fognak találni tőle, amelyben a magyar ellenzéket „nyomozza”, mint azokat a kétes ügyleteiket, amelyet az európai anti-korrupciós ügynökség talált a négyes metró kapcsán, amiket a szocialista-liberális kormányok ideje alatt követtek el…” – ezt Kovács Zoltán akkori nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár mondta Panyi Szabolcsról. Kovács Zoltán szerint Panyi Szabolcsot inkább úgy kellett volna feltüntetni, mint „a Direkt36 politikai aktivistája”, egy szervezeté, amit Soros György pénzel, és politikailag motivált kritikákat ír az Orbán-kormányról.
Mennyire független az a magyar újságíró, akit a Fehér Ház egyik nemzetbiztonsági tanácsadója belsőséges hangnemben üdvözöl egy sajtótájékoztatón, és akinek a munkahelyeit az amerikai demokratákhoz és Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatják – tehetik fel a kérdést jogosan az olvasók.
A Direkt36 támogatói között található a Sigrid Rausing Trust(amelyet Soros is pénzel), a Civitates Alapítvány és a Foundation for Democracy & Pluralism is. Ezek a szervezetek brüsszeli, amerikai és Soros-pénzekből működnek. A Foundation for Democracy& Pluralism alapítvány érdekes módon egyébként a Partizánt is támogatja. A többek között Panyi által alapított varsói központú VSquare.org visegrádi régiós tényfeltáró újságírói platform támogatói között szerepel a National Endowmentfor Democracy (NED), az USAID és a GermanMarshall Fund. Ezek a szervezetek közvetve vagy közvetlenül finanszírozzák a magyar baloldali pártokat, lapokat és civil szervezeteket. Mindemellett Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója megkapta a Soros György által finanszírozott Transparency International díját is.
A legkíméletlenebb gyomrost Kocsis Máté vihette be Panyi Szabolcsnak, aki a Mandiner által robbantott ügyre így reagált:
„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta”.
A Fidesz frakcióvezetője nem kertelt, Panyi Szabolcsot „hazaáruló tiszásnak” nevezi, amiért az kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy azok lehallgathassák. Kocsis szerint az baloldali újságíró mindezt azért teszi, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot.
És ezek után pofátlanul »független« újságírónak hívatja magát, és így is hivatkozik rá a liberális propagandasajtó.”
Kocsis emlékeztet: Panyi volt a forrása az orosz befolyásolásról szóló fake newsnak, és rámutat, az újságíró „azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban, s ki nem”.
»Szép, új világ« lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor ahogy Magyar Péter fogalmazott, »egy pici szuverenitásról le kellene mondanunk«”
– írta.
Nyitókép: Panyi FB-oldala