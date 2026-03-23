Oknyomozó újságíró? Politikai aktivista? Vagy valami egészen más? – Panyi Szabolcs portréja

Magyar nyelv és irodalom szaktól a CIA kiképzőtáboráig

„Panyi az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán diplomázott. 2013 és 2018 között az Index.hu politika rovatának volt szerkesztője és újságírója. 2017-18-ban Fulbright-ösztöndíjjal az Arizona State University-n tanult oknyomozó újságírást. 2018 őszén csatlakozott a Direkt36-hoz, ahol főként nemzetbiztonsági és külpolitikai vonatkozású történeteken dolgozik. Mellette a varsói központú VSquare.org visegrádi régiós tényfeltáró újságírói platform egyik alapítója, 2023-tól a közép-európai oknyomozások vezetője” – olvasható a Direkt36-os bemutatkozójában.

Mint azt a Mandiner korábban megírta: Panyi részt vett az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowshipen elnevezésű „ösztöndíjprogramon”, amiről nagyon sokat elmond, hogy

nevét arról az emberről kapta, akinek az 1960-as évek elején feladata volt többek között a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése.

Ezt, a CIA kiképzőtáborának is nevezett képzést végezte el Panyin kívül Vörös Szabolcs, Gulyás Márton és Ficsor Ádám is. Az Edward R. Murrow Programot eredetileg az International Visitor Leadership Program (IVLP) kezdeményezte, amely az egyik fő kapcsolódási pont az amerikai liberális elit és a külföldi partnereik között, így ezen a „vezetőképzőn” politikusokat és aktivistákat egyaránt ellátnak minden szükséges információval ahhoz, hogy sikeres ügynökei legyenek a mélyállamnak.