Érthetetlen döntés: hiába játszott 41 meccset, csomagolhat a válogatottba követelt magyar védő

Angliába vágyik a hősként ünnepelt magyar focista – ami itthon történt, amiatt nincs benne harag
Edzője szerint sokra viheti, ha továbbra is alázatos marad a futballhoz.
Nemrég még minden szépnek és jónak tűnt, aztán... A Dundee-ban alapemberként meggyőző teljesítményt nyújtó Keresztes Krisztiánnal néhány hét alatt fordult nagyot a világ: előbb kimaradt a magyar válogatott keretéből, most pedig klubja is bejelentette a távozását.
Közhely, de ettől még igaz, hogy a futballban nagyon hirtelen változhatnak a dolgok: pillanatok alatt lehet nagyon mélyről nagyon magasra jutni, és fordítva. Vitális Milán például a télen még a Ferencvárosba vágyott, de immár nem adná alább az európai topligáknál, eközben viszont ott van ellenpéldaként az a Keresztes Krisztián, akivel kapcsolatban nem is olyan rég még Angliát és a magyar válogatottat emlegették – ehelyett most egyik napról a másikra vált teljesen bizonytalanná a sorsa.
Edzője szerint sokra viheti, ha továbbra is alázatos marad a futballhoz.
Keresztes a mostani idényt a Nyíregyházától kölcsönben a skót élvonalbeli Dundee Unitednél húzta le, és abszolút alapemberré válva összesen 41 tétmeccsen lépett pályára a kikötőváros végül bajnoki hetedikként végző klubjában (ebből negyvenszer kezdőként). Ráadásul hátvéd létére még három gólt is szerzett – az egyiket éppen a rekordbajnok Celtic ellen aratott bravúrsiker során, a Dundee ezzel a diadallal 11 év után győzte le ismét a glasgow-i kirakatcsapatot.
A 26 éves védő formája annyira meggyőzőnek tűnt, hogy októberben már az Angliába való előrelépésről és a magyar válogatottról ábrándozott, a hazai drukkerek közül pedig sokan egyenesen be is követelték volna Marco Rossi legutóbbi keretébe – ám Keresztes végül a szurkolói várakozások ellenére nem kapott meghívót a stábtól.
Ezt követően szerdán jött az újabb pofon: a Dundee hivatalos honlapján közzétette a távozók listáját, a névsorban pedig sajnos ott találjuk Keresztes Krisztiánt is. Noha a klub is megjegyzi, hogy
a magyar védő végig kiegyensúlyozottnak bizonyult a szezon során, miközben három gólt is szerzett a védelemből,
a kölcsönszerződése után mégsem érvényesítik opciós jogukat, vagyis Keresztes visszatér anyaegyesületéhez, a Nyíregyháza Spartacushoz.
A skót szurkolókat mindenesetre a kommentek alapján közel sem lepte meg úgy a döntés, mint minket. A távozók kapcsán legalábbis többen megjegyezték, hogy a neveket látva „nem történt semmiféle meglepetés”, de van, aki azt is tudni véli, a 26 éves magyar légióst leginkább a szigorú skót előírások miatt nem tartották meg, amelyek
a bajnoki mérkőzésekre legalább négy 21 éven aluli játékos szerepeltetését irányozzák elő a kluboknak.
Hogy a Bódog Tamás által az NB I-ben benntartott Nyíregyházának ezek után mik a tervei Keresztessel, egyelőre nem tudni, a Transfermarkt mindenesetre 350 ezer euróra becsüli az értékét – miként a Magyar Nemzet is megjegyzi, ha valóban szeretne a szigetországban maradni, és változatlanul inkább Anglia felé venné az irányt, akkor bizony ez az összeg egy Championship-csapatnak egyáltalán nem a megfizethetetlen kategória...