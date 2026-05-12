Gundel-Takács miatt is számonkérik Marco Rossit – egy valakit nagyon hiányolnak a magyar keretből

Magyar válogatott: Marco Rossi nem a levegőbe beszélt, meghúzta a váratlant
Az első fecske megvan, jöhet a többi.
Marco Rossi keretet hirdetett. Sok szurkoló nem ért egyet a magyar válogatott szövetségi kapitányának döntésével.
Ahogyan arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette 29 játékosból álló keretét a közelgő válogatott szünetre. A magyar labdarúgó-válogatott június 5-én Finnországot, négy nappal később Kazahsztánt fogadja a felkészülés jegyébe. Bár a magyar keret nagyon bő, és újoncokat is találunk benne, sok szurkoló szerint egyes kimaradók jobban megérdemelték volna a meghívót.
A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Mint látható, Marco Rossi négy kapust is meghívott, köztük először a Liverpool utánpótlásában pallérozódó Pécsi Ármint is. A szurkolók közül viszont sokan a Zalaegerszeg kapuvédőjének, Gundel-Takács Bencének szavazták volna meg a bizalmat (akár Szappanos Péter helyett is), de még többen hiányolták a Dundee United védőjét, Keresztes Krisztiánt.
„Érdekes. Pécsi Ármin ügyes kapus, de gyakorlatilag UP-ban véd jelenleg, a teljesítmény alapján Gundel-Takács jobban kiérdemelte. A védők harmada érthetetlen, annak tudatában, hogy Keresztes Krisztián pazarul játszott a skót elsőben. Redzic az utóbbi meccseken alig játszott és nincs túl jó formában.”
„Gundel jobb, mint Szappanos!!!!!”
„Keresztes miért nem?”
„Tehát egy Keresztes, aki végigjátszotta a skót bajnokságot nem, de Markgráf a Puskásból igen.”
„Keresztes Krisztiánnak mit kell még tennie, hogy legalább a keretben legyen?”
„Keresztes golfozik?”
„Keresztes Krisztián kihagyását teljesen nem értem. Szűcs Kornél és Markgráf behívását sem.”
„Keresztesért kár, a többi oké!!”
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA