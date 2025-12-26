Angliába vágyik a hősként ünnepelt magyar focista – ami itthon történt, amiatt nincs benne harag

Az Illés Akadémián nevelkedett Keresztes Krisztián egyetlen percet sem játszott az ugyancsak szombathelyi Haladás felnőttcsapatában, ellenben a nyár óta állandó tagja a skót labdarúgó-bajnokságban szereplő Dundee United kezdőcsapatának.

Keresztes Krisztiánnak bejött a váltás, alapembere a Dundee Unitednek (Fotó: dundeeunitedfc.co.uk)

A belső védő az utánpótlás-korosztályból kiöregedve kénytelen volt elhagyni nevelőklubját, és éveken keresztül az NB III-ban, illetve az NB II-ben futballozott. Megfordult