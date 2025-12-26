Ft
Dundee United Keresztes Krisztián Nyíregyháza Spartacus Anglia Haladás Skócia

Angliába vágyik a hősként ünnepelt magyar focista – ami itthon történt, amiatt nincs benne harag

2025. december 26. 10:15

A Haladás felnőttcsapatában egyetlen percet sem játszott, de nincs benne emiatt harag. Keresztes Krisztián a nyár óta alapembere a skót élvonalbeli Dundee Unitednek, és reméli, egy nap Angliában is kipróbálhatja magát.

2025. december 26. 10:15
null

Az Illés Akadémián nevelkedett Keresztes Krisztián egyetlen percet sem játszott az ugyancsak szombathelyi Haladás felnőttcsapatában, ellenben a nyár óta állandó tagja a skót labdarúgó-bajnokságban szereplő Dundee United kezdőcsapatának.

Keresztes Krisztián, Dundee United, Skócia
Keresztes Krisztiánnak bejött a váltás, alapembere a Dundee Unitednek (Fotó: dundeeunitedfc.co.uk)

A belső védő az utánpótlás-korosztályból kiöregedve kénytelen volt elhagyni nevelőklubját, és éveken keresztül az NB III-ban, illetve az NB II-ben futballozott. Megfordult 

  • az Ajkánál, 
  • a Sárvárnál, 
  • a Sopronnál, 
  • a Dorognál 
  • és az ETO FC Győrnél, 

mígnem az élvonalba kilenc év után visszajutott Nyíregyháza játékosaként tavaly augusztusban bemutatkozhatott az NB I-ben. A Spartacusszal sikerült kivívnia a bennmaradást, majd a nyáron 22 bajnokival a háta mögött – egy évre kölcsönbe – a Dundee Unitedhez szerződött.

„Jim Goodwin edzővel a világhálón egyeztettem a nyáron, két héttel később pedig már a kerettel edzettem” – emlékezett vissza a 25 éves hátvéd a klubváltásra, majd az MTI megkeresésére elmondta, az ír szakember szerint sokra viheti, ha továbbra is alázatos marad a futballhoz. A karácsonyig lejátszott 18 fordulóból a magyar légiós 17 bajnokin tagja volt a kezdőcsapatnak, azt az egy mérkőzést sárga lapos eltiltás miatt volt kénytelen kihagyni.

Szükségem van egy edzőre, aki bízik bennem. Bár a terveim között nem Skócia szerepelt, de jó úton haladok, hogy eljussak Angliába

– fogalmazott, majd kitért a címvédő, sorozatban négyszeres, összességében 55-szörös skót bajnok Celtic FC 2–1-es legyőzésére is. A múlt hét szerdán játszott hazai bajnokin Keresztes Krisztián szerezte a Dundee első, önmaga idénybeli második gólját.

Ezt is ajánljuk a témában

„Abból a szögből nem is tudtam máshová rúgni a labdát, csak a bal oldalra. Óriási eredmény, hogy a Dundee tizenegy év után legyőzte a Celticet. A mérkőzés után tele voltak a pubok, nagyon fontos este volt ez az itt élő emberek életében” – mondta a védő, akinek öccse, édesanyja és annak párja a karácsony előtti hetet a városban töltötte. 

Amikor a győztes bajnoki után a szállodában meglátogatta családtagjait, a hotel alkalmazottai, a séf és a recepción dolgozók mind megismerték, és gratuláltak a góljához.

„A Celtic rendre a Bajnokok Ligájában szerepel, szóval nem állunk egy szinten, de a győzelem ellenére a földön kell maradnunk” – emelte ki.

Keresztes Krisztián gólja a Celtic ellen

 

A siker és a reflektorfény közepette a hátvéd elárulta, 

utólag már nem haragszik nevelőklubjára, mert fiatal felnőttként legalább végigjárta a ranglétrát.

„Az NB III-ban szembesültem a futball fizikai részével, és ahhoz, hogy párharcot nyerjek, el kellett mennem konditerembe, mert ha nem tudsz érvényesülni, elnyomnak” – részletezte. Hozzátette, hogy az NB II-ben már a család eltartása is szempont volt, majd a feljutásért küzdő ETO-nál megtanulta, mekkora erőfeszítésbe kerül átjátszani a védekező ellenfelek védelmét.

Hasonló nehézségekkel Skóciában is szembesül hétről hétre.

„Nagyon színes és változatos a bajnokság, mert míg a St. Mirren ellen szinte verekedni kellett a pályán, olyan fizikai erőkifejtésre volt szükségem, addig a Motherwell játékosai úgy kerülik a párharcokat, mint a forró vizet. Csak a legritkább esetben volt párharcom, alig volt nálunk a labda” – mondta.

Angliához hasonlóan Skóciában sem szünetel a bajnokság az év végén, de karácsonykor nem rendeznek fordulót, így maradt némi idő az ünneplésre is, édesanyja pedig kedvenc ételét készítette el: vadast zsemlegombóccal. Szombaton azonban már újra pályán lesz a légiós, mivel a tizenkét csapatos skót élvonal nyolcadik helyén álló Dundee United a két pozícióval előrébb lévő Aberdeen vendége lesz.

Nyitókép: Facebook / Dundee United Football Club

