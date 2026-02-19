Ft
Tisza Párt Anglia szakértő elszólás

Elszólta magát: a Tisza egészségügyi szakértője Angliát tekinti hazájának (VIDEÓ)

2026. február 19. 14:49

Hoppsz.

2026. február 19. 14:49
null

A Tisza egészségügyi szakértője, Hegedűs Zsolt a Kontrollnak adott programismertető interjúja közben szólta el magát.

Hegedűs magától értetődő természetességgel hívta Angliát „hazájának”:

Ezt is ajánljuk a témában

„...bocsánat, nem akarok sokat hazabeszélni, Angliába, de igenis ott egy olyan transzparens rendszer van, hogy bárki láthatja, hogy a manchesteri irodában a holnapi napon milyen etikai tárgyalás lesz” – hangzott el a videóban.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
olajfa-0
2026. február 19. 16:47
Ő sem jó arc. De még a hangja, beszédje sem kellemes.
Ödenburger
2026. február 19. 16:32
Hegedűs hadnagy ezek szerint leváltotta Kulja András mint egészségügyi szakértő?
lemez
2026. február 19. 16:26
Az ottani egészségügyról 12 évig kint élö unokahugom sokat mesélt.4 éve hazakóltöztek.Imádkoztam nehogy valami bajom legyen mikor náluk vendégeskedtúnk.Ha a gyerek beteg lett az volt a borzalom.Egy héten egyszer van orvos.
nemecsekerno-007-01
2026. február 19. 16:25
Insallah.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!