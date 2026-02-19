Elszólta magát: a Tisza egészségügyi szakértője Angliát tekinti hazájának (VIDEÓ)

Rasszista mémekkel viccelődik a Tisza jelöltje – miközben Magyar Péter nyíltan kijelentette, hogy nem tűrik meg a pártban a kirekesztést (VIDEÓ)
Vicces fiú.
Hoppsz.
A Tisza egészségügyi szakértője, Hegedűs Zsolt a Kontrollnak adott programismertető interjúja közben szólta el magát.
Hegedűs magától értetődő természetességgel hívta Angliát „hazájának”:
„...bocsánat, nem akarok sokat hazabeszélni, Angliába, de igenis ott egy olyan transzparens rendszer van, hogy bárki láthatja, hogy a manchesteri irodában a holnapi napon milyen etikai tárgyalás lesz” – hangzott el a videóban.
