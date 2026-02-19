Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt mém rasszizmus

Rasszista mémekkel viccelődik a Tisza jelöltje – miközben Magyar Péter nyíltan kijelentette, hogy nem tűrik meg a pártban a kirekesztést (VIDEÓ)

2026. február 19. 14:42

Vicces fiú.

2026. február 19. 14:42
null

A Tisza Párt Tolna 02-es képviselőjelöltje, Szijjártó Gábor rasszista mémeket osztott meg közösségi oldalán – hívta fel a figyelmet a 61-es út.

„Bár a Tisza Párt állítólag elutasítja a rasszizmust, Magyar Péter kedvenc sorozótisztje és a dombóvári jelölt ezt nem így gondolja. Igen-igen, a szomszéd rasszista poénja mindig zöldebb. Ejnye fiúk…” – írták a bejegyzésben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A poszthoz egy videót is mellékeltek, melyben először Magyar Péter látható egy korábbi felszólalása közben, mikor is kijelentette, hogy a Tisza Párt elutasít minden nemű rasszizmust. A továbbiakban pedig képernyőfotókat láthatunk, melyeken a Szijjártó Gábor által megosztott mémek láthatók.

Íme a videó:

Nyitókép forrása: a Tisza Párt hivatalos oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. február 19. 14:50
A főbelövős művideó az rendben van, igaz?
Válasz erre
1
3
Ekrü123
2026. február 19. 14:46
Mit kell ezen csodálkozni?Mára már tudjuk, hogy az igazi Tiszás drogozik és rasszista…
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!