Rasszista mémekkel viccelődik a Tisza jelöltje – miközben Magyar Péter nyíltan kijelentette, hogy nem tűrik meg a pártban a kirekesztést (VIDEÓ)

Nem akárhogy mutatkozott be a Tisza Párt legújabb képviselőjelöltje: kommunista hangulatú kijelentéssel durrantotta be pályafutását
Ráadásul nekiállt savazni azt a várost, melynek lakóitól elvárná, hogy rá szavazzanak.
Vicces fiú.
A Tisza Párt Tolna 02-es képviselőjelöltje, Szijjártó Gábor rasszista mémeket osztott meg közösségi oldalán – hívta fel a figyelmet a 61-es út.
„Bár a Tisza Párt állítólag elutasítja a rasszizmust, Magyar Péter kedvenc sorozótisztje és a dombóvári jelölt ezt nem így gondolja. Igen-igen, a szomszéd rasszista poénja mindig zöldebb. Ejnye fiúk…” – írták a bejegyzésben.
A poszthoz egy videót is mellékeltek, melyben először Magyar Péter látható egy korábbi felszólalása közben, mikor is kijelentette, hogy a Tisza Párt elutasít minden nemű rasszizmust. A továbbiakban pedig képernyőfotókat láthatunk, melyeken a Szijjártó Gábor által megosztott mémek láthatók.
Íme a videó:
Nyitókép forrása: a Tisza Párt hivatalos oldala