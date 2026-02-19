Rasszista mémekkel viccelődik a Tisza jelöltje – miközben Magyar Péter nyíltan kijelentette, hogy nem tűrik meg a pártban a kirekesztést (VIDEÓ)

A Tisza Párt Tolna 02-es képviselőjelöltje, Szijjártó Gábor rasszista mémeket osztott meg közösségi oldalán – hívta fel a figyelmet a 61-es út.

„Bár a Tisza Párt állítólag elutasítja a rasszizmust, Magyar Péter kedvenc sorozótisztje és a dombóvári jelölt ezt nem így gondolja. Igen-igen, a szomszéd rasszista poénja mindig zöldebb. Ejnye fiúk…” – írták a bejegyzésben.