02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Kaposvár képviselőjelölt

Nem akárhogy mutatkozott be a Tisza Párt legújabb képviselőjelöltje: kommunista hangulatú kijelentéssel durrantotta be pályafutását

2026. február 19. 11:37

Ráadásul nekiállt savazni azt a várost, melynek lakóitól elvárná, hogy rá szavazzanak.

2026. február 19. 11:37
null

Kétes üzenettel mutatkozott be a Tisza Párt kaposvári képviselőjelöltje, Lőrincz Viktória: azt a várost bírálta, ahol az áprilisi választáson nyerni szeretne. A Kadarkúton élő jogász a kaposvári Kossuth téren a városépítő munkát kritizálta, Kaposvárt „kirakatvárosnak” nevezte, és az újraiparosítással, valamint a magasabb bérekkel és életszínvonallal kapcsolatos várakozásokat is megkérdőjelezte – írja a KaposvárMost.

Van helyismeretem”

– mondta a nem Kaposváron élő jelölt saját alkalmasságát hangsúlyozva. A rossz demográfiai trendekre hivatkozva azt vetette fel, kik dolgoznának az új üzemekben, sőt csökkenő béreket vizionált. Keményen bírálta a kormány támogatáspolitikáját is.

A sportlétesítmények fenntartását költségesnek és kérdésesnek nevezte, és azt állította, hogy a beruházások mellett az alapszolgáltatások akadoznak. Mindezeken felül az iskolák színvonalát is leszólta. Beszéde végén úgy fogalmazott:

Aki nem rám szavaz, az a Fidesz jelöltjét támogatja.”

A hallgatóság reakciója alulmúlta reményeit, és jóval visszafogottabb volt, mint amit szeretett volna.

Nyitókép: Fotó Lőrincz Viktóriáról, a Tisza Párt hivatalos honlapjáról

 

VeressZoltán
2026. február 19. 13:08
A kommunista nem vész el, csak hülyelipsivé lesz.
Válasz erre
1
0
És Én
2026. február 19. 12:55
Aki nem rám szavaz, az a Fidesz jelöltjét támogatja.” És ez így helyes!!!
Válasz erre
3
0
borsos-2
2026. február 19. 12:47
Ez is tudná jobb dologra használni a száját...
Válasz erre
3
0
hernadvolgyi-2
2026. február 19. 12:41
"Aki nem rám szavaz, az a Fidesz jelöltjét támogatja.” Ezt hogy számolta ki? Nem buta a csaj!?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!