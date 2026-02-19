Nem akárhogy mutatkozott be a Tisza Párt legújabb képviselőjelöltje: kommunista hangulatú kijelentéssel durrantotta be pályafutását

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Ráadásul nekiállt savazni azt a várost, melynek lakóitól elvárná, hogy rá szavazzanak.
Kétes üzenettel mutatkozott be a Tisza Párt kaposvári képviselőjelöltje, Lőrincz Viktória: azt a várost bírálta, ahol az áprilisi választáson nyerni szeretne. A Kadarkúton élő jogász a kaposvári Kossuth téren a városépítő munkát kritizálta, Kaposvárt „kirakatvárosnak” nevezte, és az újraiparosítással, valamint a magasabb bérekkel és életszínvonallal kapcsolatos várakozásokat is megkérdőjelezte – írja a KaposvárMost.
Van helyismeretem”
– mondta a nem Kaposváron élő jelölt saját alkalmasságát hangsúlyozva. A rossz demográfiai trendekre hivatkozva azt vetette fel, kik dolgoznának az új üzemekben, sőt csökkenő béreket vizionált. Keményen bírálta a kormány támogatáspolitikáját is.
A sportlétesítmények fenntartását költségesnek és kérdésesnek nevezte, és azt állította, hogy a beruházások mellett az alapszolgáltatások akadoznak. Mindezeken felül az iskolák színvonalát is leszólta. Beszéde végén úgy fogalmazott:
Aki nem rám szavaz, az a Fidesz jelöltjét támogatja.”
A hallgatóság reakciója alulmúlta reményeit, és jóval visszafogottabb volt, mint amit szeretett volna.
Nyitókép: Fotó Lőrincz Viktóriáról, a Tisza Párt hivatalos honlapjáról