Nem akárhogy mutatkozott be a Tisza Párt legújabb képviselőjelöltje: kommunista hangulatú kijelentéssel durrantotta be pályafutását

Kétes üzenettel mutatkozott be a Tisza Párt kaposvári képviselőjelöltje, Lőrincz Viktória: azt a várost bírálta, ahol az áprilisi választáson nyerni szeretne. A Kadarkúton élő jogász a kaposvári Kossuth téren a városépítő munkát kritizálta, Kaposvárt „kirakatvárosnak” nevezte, és az újraiparosítással, valamint a magasabb bérekkel és életszínvonallal kapcsolatos várakozásokat is megkérdőjelezte – írja a KaposvárMost.

Van helyismeretem”

– mondta a nem Kaposváron élő jelölt saját alkalmasságát hangsúlyozva. A rossz demográfiai trendekre hivatkozva azt vetette fel, kik dolgoznának az új üzemekben, sőt csökkenő béreket vizionált. Keményen bírálta a kormány támogatáspolitikáját is.