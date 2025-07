Már Skóciában is az NB I-et nézik – el is vittek tőlünk egy magyar játékost

Keresztes az interjúban arról beszélt: más világba csöppent, ahol „minden a foci körül forog”. Elárulta, noha voltak más ajánlatai is, azokat „nem vitatták meg”.

Felidézte: két-három hete kereste meg a skót klub edzője, Jim Goodwin, aki kiemelte:

számítana rá, miután követte az egész idényben az NB I-ben.

„Nagy tervei vannak velem, jó játékosnak tart” – fogalmazott a magyar élvonalban pályafutása során 22 mérkőzésen szereplő Keresztes. Azzal folytatta, hogy érzi a bizalmat, így meglépte ezt a nagy utat.

„Nem Ausztriába mentem át, sok lemondással jár, hogy ide eljöttem”

– tette hozzá.

Keresztes megemlítette azt is, hogy szereti a kihívásokat és szeret új dolgokat kipróbálni. Hozzáfűzte: a döntésében szerepet játszott, hogy a Konferencia-liga selejtezőjében szerepelhet a Dundee United színeiben, amely a luxemburgi UNA Strassen együttesével találkozik a második fordulóban.

Keresztes Krisztián teljesítményét Skóciából figyelték

„A válogatott mindig a szívem csücske volt, mindig is előtérbe helyeztem, követtem. Gondolom, hogy ez az átigazolás kicsit felhívja majd rám a figyelmet, de nyilván teljesítmény nélkül nincs válogatottság” – mutatott rá, hangsúlyozva: a nemzeti csapathoz méltó szinten kell játszania, s akkor majd beszélhetnek később róla.

A mértékadó Transfermarkt szerint az 195 centiméter magas védőt 2027 nyaráig köti szerződés a nyíregyháziakhoz, piaci értékét tekintve pedig 300 ezer euróra (120 millió forint) becsüli a portál.

„Jött egy megkeresés a Dundee Unitedtől klubunk irányába, hogy szeretnék Krisztiánt kölcsön venni. A játékos egy olyan csapathoz kerül, mely nemzetközi porondon szerepelhet, ami egy jó visszaigazolás klubunk számára, hogy továbbra is jó úton haladunk. Ezt már korábban Nagy Barnabás Ferencvárosba szerződése is ezt bizonyította. Ha Krisztián a kölcsönadás után megfelelően teljesít, a skót csapatnak lehetősége van őt kivásárolni, és megszerezni a játékjogát tőlünk. A Dundee Uniteddel egy ideje már kapcsolatban álltunk, most jutottunk el odáig, hogy mindkét fél számára megfelelő megállapodást köthettünk” – idézi a klubhonlap Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatóját.

Bár a Dundee-szurkolók elsősorban csatárra vágynak, örültek Keresztes érkezésének, főleg azután, hogy megtudták, már egy ideje nyomon követték a játékos teljesítményét Skóciában. A klub közösségi oldala egyébként a magyar harcosként mutatta be a Szparitól érkező bekket.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert (archív)