Böde generációkat köt össze: Bognár 4 gólpassznál járó új felfedezettjének már a nagybátyjával is együtt játszott Pakson

Gratulálok! Sikerült már felfogni, hogy egyetlen NB I-es meccsen három gólpasszt adott? Azért ez nagyon komoly teljesítmény.

Először is köszönöm. Nagyon örülök neki, hogy három gólpasszt tudtam adni, és ezzel hozzájárultam a csapat sikeréhez. Még mindig nézem vissza a meccset, és próbálom kijavítani a hibáimat.

Ennyire maximalista?

Teljes mértékben.

Hány gólpassza van már a szezonban? Láttam leírva négyet és ötöt is.

Négy, a Győr ellen egyet adtam.

Plusz Silye Eriknek sarokkal egy kulcspasszt. Nem volt csúnya…

Igen, azt végülis vehetjük egy fél gólpassznak.

Az NB I-ben már több mint két éve bemutatkozott, még csak tizenhét éves volt. Sokat fejlődött azóta?

Igazából rengeteg munka van abban, hogy most itt lehetek, kőkeményen megdolgoztam érte.

Ez így lesz a jövőben is: még a fejlődés útján vagyok, minden egyes nap azért dolgozom, hogy még jobb legyek.

Mennyire érezte már a nyári felkészülés alatt, hogy most jöhet el az áttörés?

Őszintén szólva nem kezdődött jól, mert az edzőtábor elején volt egy lábujjsérülésem, majdnem két hétig nem tudtam edzeni, akkor nem voltam annyira boldog. Aztán visszatértem, és egész jól sikerült minden, aminek nagyon örültem.

Így álmodta meg annak idején az érdi kissrác, jó úton halad?



Igen, az érdi kissrác így álmodta meg. Persze messze még a cél, de teszek érte, hogy megvalósuljon.

Pontosan mit álmodott meg?

Ez elég tág, de igazából minél erősebb bajnokság minél nagyobb csapatában játszani. És hozzak ki magamból mindent, ami csak bennem van.

Jól tudom, hogy érdi labdarúgó családból származik?

Így igaz, nekem Érden az apukám, a nagybátyám és a nagypapám is focizott, igazi focista családba születtem bele. Ennek nagyon örülök, gyakorlatilag mindent nekik köszönhetek.

Ők meddig jutottak?



Apu testvérének, Horváth Sándornak több mint hetven NB I-es meccse van Pécsen, Sopronban és Pakson. Együtt játszott még Böde Danival, Fiola Attilával és Éger Lászlóval is.

De a papámnak is van NB I-es meccse, neki egy sérülés húzta keresztül a számításait.

Ők a példaképei?

Igen, példaképek is, és mindig segítenek mindenben. Meghallgatom a tanácsaikat, próbálom hasznosítani is azokat a pályán.

Rajtuk kívül nincs is példaképe?

De, azért van, Lionel Messi.

Mikor tudatosult önben először, hogy ebből az álmodozásból akár profi karrier is lehet?

Nagyjából azóta a profi karrier a célom, amióta elkezdtem focizni. Még az érdi Sasfiókákkal jártunk egy tornán Pakson, és mondták, hogy jöjjek majd vissza, mert tetszettem nekik. Akkor még úgy éreztük, hogy korai lenne, úgyhogy maradtam apukám meg a nagybátyám kezei alatt, ők voltak az edzőim. Aztán volt egy egész jó szezonom, több csapat is megkeresett, köztük a Paks.

Nagyon fontos döntés előtt álltam, jól át kellett gondolnunk mindent a jövő szempontjából. Így tettük le a voksunkat a Paks mellett.

És úgy tűnik, jó döntés volt.

Jelenleg úgy néz ki, igen, de le is kopogom gyorsan, és remélem, még ennél is jobban folytatódik.

A csapattársak mit szóltak a vasárnapi teljesítményéhez?

Gratuláltak, ahogy a stábtagok is, és mondták, hogy csak így tovább. Meg is fogadom tanácsukat, nem laktam jól, ugyanígy megyek tovább.

Horváth Hevin (Fotó: Paksi FC)

Úgy tűnik, Bognár György elég jó abban, hogy mindenkiből kihozza a maximumot, legyen az fiatal vagy rutinos róka. Mi lehet a titka?

Mindenkit motivál, és amikor lehetőséget ad, mindenki próbál élni vele, és a legjobb formáját hozni. Ezért bárki is van a pályán, az jó teljesítményt tud nyújtani.

A társak közül kitől kapja a legtöbb segítséged?

Mindenki nagyon segítőkész. Ha valaki lát valamit, rögtön szól, hogy így vagy úgy kéne. Haraszti Zsolttal szoktam sokat beszélgetni, talán ő lát el a legtöbb tanáccsal, de tényleg mindenki segít meccs közben is, például Böde Dani is el szokta mondani a meglátásait.

Van már minimális nemzetközi tapasztalata, most a Maribor elleni visszavágón is kapott néhány percet. Nagy volt utána a boldogság?

Hatalmas! Örültünk, hogy kiküzdöttük a továbbjutást, most pedig készülünk a csütörtöki meccsre.

Milyen ellenfélnek tűnik az ukrán Zsitomir?

Itt már mindenki nehéz ellenfél, senkit nem lehet félvállról venni. Rajta vagyunk, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból a pályán, és ez eredménnyel is párosuljon.

Bízik abban, hogy egy ilyen teljesítmény után több lehetőséget kaphat a Konferencia-ligában?

Én mindig bizakodó vagyok. Remélem, kapok lehetőséget és élni is tudok vele.

Középpályásként a két meccsen négy gólpassz mondhatni tökéletes teljesítmény. De mennyire vágyik az első NB I-es góljára?

Nagyon!

Volt egy kapufám most, szinte már bent láttam. Mondtam is a többieknek, ha ez bemegy, akkor egész Érd nagyon boldog lett volna.

Sajnos a meccsre most nem tudtak kijönni, de a tévé előtt szurkoltak. Mindenki várja már az első gólomat.

A Paksi FC csütörtök este 8 órakor találkozik az ukrán Zsitomirral a Konferencia-liga selejtezőjének 3. körének odavágóján.

Nyitókép: Paksi FC