Duda megy, Nawrocki jön – milyen jövő vár Lengyelországra?

Fogy a levegő Tusk körül

A szakértő kitért a Szejm elnöke, Szymon Hołownia állampuccsot emlegető, nagy port kavart kijelentésére is, és arról is beszélt, mi várható belpolitikai téren a 2027-es választásokig.

„Láthatóan fogy a levegő Donald Tusk körül, ezért még arra is kísérletet tett, hogy megkérdőjelezze a választások eredményét.

A következő időszakban várhatóan továbbra is próbálkozik majd törvénytelen lépésekkel, ahogyan azt az elmúlt években is láthattuk.”

„Hołownia példája is mutatja, hogy már a koalíciós partnerek sem hajlandók mindenben együttműködni. A házelnök maga is utalt rá, hogy puccskísérletbe akarták bevonni. Mint ismert, ha a parlament elnöke akadályozta volna az új államfő augusztus 6-i beiktatását, ideiglenesen ő látta volna el az elnöki feladatokat. Később Hołownia azzal próbálta enyhíteni nyilatkozatát, hogy nem jogi értelemben használta a »puccs« kifejezést. Ennek ellenére július végén Duda elnök is magához rendelte” – tette hozzá Rosonczy-Kovács.

A szakértő emlékeztetett: a koalíciós megállapodás értelmében ősszel Hołowniának le kellene mondania a házelnöki tisztségről, és át kellene adnia a posztot a baloldalnak. „A koalíció azonban rendkívül törékeny. A PiS elnöke, Jarosław Kaczyński nemrég találkozott Hołowniával, és úgy tűnik, a Jog és Igazságosság Pártja hajlandó lenne együttműködni abban, hogy Hołownia a helyén maradhasson”.

„Összességében nagyon feszült a helyzet, a koalíciós partnerek között erős a bizalmatlanság.

Ebben a légkörben lép hivatalba Nawrocki, aki várhatóan még határozottabban és keményebben fog fellépni azokban a kérdésekben, amelyekben nem ért egyet a kormány álláspontjával.

És ehhez meg is van a jogosítványa: politikai vétójoggal rendelkezik, amit csak háromötödös többséggel lehet felülírni – amivel a jelenlegi kormánykoalíció nem rendelkezik” – mutatott rá a szakértő.

Mi lesz Andrzej Duda sorsa?

Végül arra a kérdésünkre is válaszolt, mi várható Andrzej Duda leköszönő államfővel kapcsolatban. „Duda még nagyon fiatal ahhoz, hogy teljesen visszavonuljon, annak ellenére, hogy két cikluson át volt elnök. Felmerült a neve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kapcsán is, korábban pedig a NATO irányába is érdeklődött. Ugyanakkor

túlzott Ukrajna-barátsága miatt jelenleg nem valószínű, hogy komoly nemzetközi pozíciót kapna.

Sokkal valószínűbb, hogy a 2027-es parlamenti választásokon belpolitikai szerepvállalásra készül.”

A szakértő megemlítette, hogy Duda kapcsolata az elmúlt években megromlott Jarosław Kaczyńskivel, de politikai ambíciói továbbra is megvannak. Ennek jele, hogy nemrég önéletrajzi könyvet jelentetett meg, amelyben összefoglalja tízéves elnöki ciklusának tapasztalatait.

„Emlékezetes az is, hogy a 2023-as hatalomátadás után meghirdette a »lengyel ügyek koalícióját«, ami végül nem valósult meg. Pártpolitikai szempontból ez a Konföderáció és a PSL együttműködését jelentette volna. Hogy ez az elképzelés a jövőben megvalósul-e, egyelőre kérdéses” – zárta gondolatait Rosonczy-Kovács Mihály.