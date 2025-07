Több mint 200 bírót és fogalmazót nevezett ki távozása előtt Andrzej Duda

A Lengyel Köztársaság Elnöki Hivatal arról számolt be, hogy Andrzej Duda elnök csütörtökön több mint 200 bírót és bírósági fogalmazót nevezett ki.

Az újonnan kinevezettek letették az esküt az államelnök előtt.

Az időzítés azért érdekes részben, mert Duda pár napon belül távozik hivatalából, és átadja az elnöki széket a június elején megválasztott Karol Nawrockinak.

Akadnak problémák a lengyel igazságszolgáltatás terén

Emlékezetes, hogy Bólya Boglárka, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszteri biztosa pár hete varsói látogatása során arról beszélt az MTI-nek, hogy a lengyel kormány 2023-ban, a hivatalba lépését követően „elkezdte a bírák és az ügyészek ellehetetlenítését”, Adam Bodnar új igazságügyi miniszter akkor leváltotta Dariusz Barski államügyészt, amely lépésnek a jogellenességét a lengyel legfelső bíróság és az alkotmánybíróság és kimondta. A kormány azonban nem ismeri el az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság egy részének a döntéseit, és „ajánlásaik figyelmen kívül hagyásával kormányoz” – mondta el a biztos.

Bólya azt is közölte: a látogatás során több szereplő is arról számolt be, hogy a kormány „szándékosan akadályozza a bírói állások betöltését”, így már többszáz hely maradt betöltetlen. Az előző kormány idején, 2018 után kinevezett, „újbíráknak” bélyegzett bírókat pedig „elmozdították és lefokozták”, ami által „súlyosan sérül a bíróságok és az igazságszolgáltatás függetlensége” – hangzott el.

Nyitókép: Lengyel Elnöki Hivatal Facebook-oldala