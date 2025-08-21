Ultimátumot adott Zelenszkij: megnevezte a Putyinnal való tárgyalás feltételét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó Vlagyimir Putyinnal tárgyalni, ha előbb megszületnek a biztonsági garanciák Ukrajna számára – számolt be róla a The Times.

Szükség van a nyomásgyakorlásra, hogy Moszkvát béketárgyalásokra kényszerítsük”

– fogalmazott az ukrán államfő, hozzátéve, hogy egyértelmű garanciák kialakítását várja a következő 7–10 napban.

Zelenszkij jelezte: kizárólag ezen feltételek teljesülése után kerülhet sor a háromoldalú találkozóra, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt venne. Mint ismert, az ukrán vezető három lehetséges helyszínt említett – Svájcot, Ausztriát és Törökországot –, ugyanakkor Magyarországot „bonyolultnak” jellemezte a szervezés szempontjából.