Ultimátumot adott Zelenszkij: megnevezte a Putyinnal való tárgyalás feltételét

Megtörte a csendet Zelenszkij: itt találkozna Putyinnal
Budapestről is beszélt az ukrán elnök.
Nem sokkal korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elárulta, Putyin milyen feltétellel lenne hajlandó találkozni Zelenszkijjel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó Vlagyimir Putyinnal tárgyalni, ha előbb megszületnek a biztonsági garanciák Ukrajna számára – számolt be róla a The Times.
Szükség van a nyomásgyakorlásra, hogy Moszkvát béketárgyalásokra kényszerítsük”
– fogalmazott az ukrán államfő, hozzátéve, hogy egyértelmű garanciák kialakítását várja a következő 7–10 napban.
Zelenszkij jelezte: kizárólag ezen feltételek teljesülése után kerülhet sor a háromoldalú találkozóra, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt venne. Mint ismert, az ukrán vezető három lehetséges helyszínt említett – Svájcot, Ausztriát és Törökországot –, ugyanakkor Magyarországot „bonyolultnak” jellemezte a szervezés szempontjából.
