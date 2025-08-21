Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap

Ultimátumot adott Zelenszkij: megnevezte a Putyinnal való tárgyalás feltételét

2025. augusztus 21. 16:23

Nem sokkal korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elárulta, Putyin milyen feltétellel lenne hajlandó találkozni Zelenszkijjel.

2025. augusztus 21. 16:23
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó Vlagyimir Putyinnal tárgyalni, ha előbb megszületnek a biztonsági garanciák Ukrajna számára – számolt be róla a The Times

Szükség van a nyomásgyakorlásra, hogy Moszkvát béketárgyalásokra kényszerítsük”

– fogalmazott az ukrán államfő, hozzátéve, hogy egyértelmű garanciák kialakítását várja a következő 7–10 napban.

Zelenszkij jelezte: kizárólag ezen feltételek teljesülése után kerülhet sor a háromoldalú találkozóra, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt venne. Mint ismert, az ukrán vezető három lehetséges helyszínt említett – Svájcot, Ausztriát és Törökországot –, ugyanakkor Magyarországot „bonyolultnak” jellemezte a szervezés szempontjából.

Ezt is ajánljuk a témában

Putyin feltételéről itt olvashat bővebben: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dorset Naga
2025. augusztus 21. 17:19
A törpezsidó fordítva ül a lovon. Méghogy ultimátum....
Válasz erre
0
0
bohana
2025. augusztus 21. 17:19
Ja hogy nem is hajlandó Putyinnal találkozni? Akkor ez eldőlt.
Válasz erre
0
0
mivivi
2025. augusztus 21. 17:14
Az a vicc, hogy még a háborúzós zelenszkij is inkább akar békét mint brüsszel!!!!!
Válasz erre
0
0
ertonszena
2025. augusztus 21. 17:13
Már van biztonsági garancia. A Donbaszban az amerikaiak a ruszkikkal közösen bányásznak majd ritkaföldfémet. Mivel a terület a ruszkiké lesz, az ukránok ott nem ölhetik az oroszokat csak azért, mert az illető Szergej és nem Szerhíííííííj. Emellett az ukránok, ha tartózkodnak az emberek vegzálásától a többi oroszajkú és nemzetiségü területen, akkor az orosz medve nem érzi úgy, hogy a medvebocsok életére törnek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!