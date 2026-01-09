Ft
Conor Bradley Arne Slot Arsenal-Liverpool Gabriel Martinelli Liverpool videó Arsenal Premier League Szoboszlai Dominik

Elment az esze? Szoboszlai a pályán kívül is kiosztotta a felháborítóan viselkedő brazilt (VIDEÓ)

2026. január 09. 05:59

Martinellinél elgurult a gyógyszer az Arsenal–Liverpool-rangadó hajrájában. Szoboszlai erről a jelenetről is beszélt a meccs után.

2026. január 09. 05:59
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool gól nélküli döntetlenre végzett a listavezető Arsenal vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójának csütörtöki záró mérkőzésén. A hosszabbításban elszabadultak az indulatok, miután a hazaiak oldaláról Gabriel Martinelli a súlyosnak tűnő sérülést szenvedő Conor Bradley-t megpróbálta kilökni a pályáról.

Szoboszlainak most nem sikerült szabadrúgásból betalálnia az Arsenalnak
Szoboszlainak most nem sikerült szabadrúgásból betalálnia az Arsenalnak / Fotó: Ben Stansall/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Arne Slot vezetőedző bevállalta: úgy akarta lejátszani az Arsenal elleni idegenbeli rangadót, hogy egyet sem cserél a meccsen. Az utolsó pillanatokban azonban kénytelen volt belenyúlni a csapatába, mivel Conor Bradly megsérült egy ártalmatlan tűnő mozdulat során. Egyből látszódott, nagy a baj, a játékos fájdalmában a földet is elkezdte ütni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A jelenet az oldalvonalnál történt: az Arsenal csereként beállt játékosa, Gabriel Martinelli pedig előbb megdobta a labdával a földön fekvő Bradley-t, majd megpróbálta kilökni a pályáról, hogy az oldalvonal mellett ápolják – ezáltal az idő sem megy, és a Liverpool is tíz emberrel marad. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt egy olyan pillanat, amikor Bradley megpróbált beljebb kerülni, hogy a pályán maradhasson, és Martinelli ekkor kezdte el előbb a lábával nyomni, majd kituszkolni.

A sportszerűtlen mozdulata után Szoboszlaiék egyből ellökték a brazilt, majd a játékosok között kisebb lökdösődés alakult ki. VIDEÓ ITT!

Láttam, hogy Conornak kicsavarodott a térde

– idézte a Liverpool oldala a Sky Sportsnak nyilatkozó magyar középpályást. – Nem tudom, mi történt, de nyilvánvalóan nem az időt akarta húzni, hanem nagy fájdalma volt. Kilökni őt a pályáról…

Megértem, hogy nyerni akart, én is nyerni akarok, de a legfontosabb a játékos egészsége.”

Bradley-t végül hordágyon vitték el, és látva, mi történt vele, akár egy keresztszalag-szakadás is benne van a pakliban, amely azt jelentené, hogy véget ér az idénye. A meccs utáni sajtótájékoztatón Slot értelemszerűen azt mondta, meg kell várni az orvosi vizsgálatok eredményét, de a felvételt látva valószínűleg elsőre mindenki ugyanarra gondolt. Ettől függetlenül bízik abban, hogy még sincs nagy baj.

Szoboszlai a rangadóról

„Egy elképesztő csapattal néztünk szembe” – fogalmazott a székesfehérvári középpályás, majd hozzátette: „Azt hiszem, ma újra megmutattuk, hogy miért lettünk bajnokok az előző kiírásban.”

Szoboszlai Dominik úgy érzi, az előző hetek teljesítménye után most sikerült egyet előrelépniük, és megmutatták, hogy a listavezető ellen is fel tudják venni a kesztyűt. „Ezt magunkkal visszük a következő hetekre.”

A két csapat előző bajnokiján Szoboszlai szabadrúgásgólja döntött a 83. percben. Most ismét volt lehetősége rögzített pozícióból betalálni. Az első kísérlete nagyjából ugyanonnan volt, ahonnan a nyáron David Raya kapuját bevette, míg a második már valamivel közelebbről, viszont hasonló időpontban, a 82. percben. Az első próbálkozása nagyon lecsúszott, a második ugyanakkor sokkal ígéretesebbnek tűnt, de az is elkerülte a kaput – Rayának mindenesetre vetődnie kellett.

„Úgy tűnik, még többet kell gyakorolnom a szabadrúgásokat” – tette hozzá a magyar.

Az Opta statisztikája szerint Szoboszlai Dominiknak összesen öt lövése volt a meccsen: ebből egy sem találta el a kaput, a két szabadrúgása fölé szállt, a másik hármat, amit a mezőnyből rúgott, blokkolták. Az öt kísérletből egy jött a tizenhatoson belülről.

„Azt hiszem, ha jobb napot fogok ki, akkor lett volna néhány jobb lövésem” – vélekedett a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya.

Szoboszlai a Spíler Tv-nek is nyilatkozott. Elmondta, hogy nem elégedett, mert a három pontért jöttek, de a teljesítménnyel már igen, mert egy küzdős meccsen, jó játékkal dominálni tudtak egy olyan Arsenal ellen, amely vezeti a bajnokságot.

Az első játékrészben a londoniak kezdeményeztek, a másodikban viszont nagyon feljavultak a Vörösök, bár így sem tudták eltalálni a kaput. Szoboszlai Dominik elárulta, Arne Slot semmi nagy dolgot nem mondott nekik a szünetben, csupán annyi történt, hogy jobban sikerültek a letámadásaik, több labdát tudtak szerezni és megtartani.


Érdemes még megjegyezni, hogy az Arsenal a mostani idényben eddig 30 tétmérkőzést játszott, és ezek közül csupán kettőn nem szerzett gólt, és mindkettő a címvédő Liverpool elleni bajnoki volt. Ez a párharc egyébként a 2. leggólgazdagabb a Premier League-ben (a 200. gól nem jött össze, marad a 199), mégis ebben az évadban csupán egy gól esett a két meccsen. 

A Liverpool a második félidőben 207-szor passzolt az Arsenal térfelén, és ez az elmúlt öt PL-kiírást tekintve a legtöbb, amit vendégcsapat fel tudott mutatni.

Továbbá gól nélküli döntetlent 2015 augusztusa óta nem játszottak egymással a bajnokságban. A mostani meccsük előtt 79 gól született az elmúlt 20 Premier League-összecsapásukon, ami 3,95-ös gólátlagot jelent.

Az Arsenalnak tavaly 21 forduló után 43 pontja volt, most 49 van. A Liverpoolnak 48 volt, most 35 van.

A bajnokság élmezőnye 21 forduló után

  1. Arsenal (49 pont)
  2. Manchester City (43 pont)
  3. Aston Villa (43 pont)
  4. Liverpool (35 pont)
  5. Brentford (33 pont)
  6. Newcastle United (32 pont)
  7. Manchester United (32 pont)

Fotó: Neil Hall/MTI/MTVA

rugbista
2026. január 09. 06:16
Aki sérült, az ne kússzon, hanem feküdjön. Nemrég az Atletico elleni meccsen Foden mászott vissza a pályára, a spanyolok pedig megpróbálták lehúzni.
