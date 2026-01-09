Elment az esze? Szoboszlai a pályán kívül is kiosztotta a felháborítóan viselkedő brazilt (VIDEÓ)

A sportszerűtlen mozdulata után Szoboszlaiék egyből ellökték a brazilt, majd a játékosok között kisebb lökdösődés alakult ki. VIDEÓ ITT!

Láttam, hogy Conornak kicsavarodott a térde

– idézte a Liverpool oldala a Sky Sportsnak nyilatkozó magyar középpályást. – Nem tudom, mi történt, de nyilvánvalóan nem az időt akarta húzni, hanem nagy fájdalma volt. Kilökni őt a pályáról…

Megértem, hogy nyerni akart, én is nyerni akarok, de a legfontosabb a játékos egészsége.”

Bradley-t végül hordágyon vitték el, és látva, mi történt vele, akár egy keresztszalag-szakadás is benne van a pakliban, amely azt jelentené, hogy véget ér az idénye. A meccs utáni sajtótájékoztatón Slot értelemszerűen azt mondta, meg kell várni az orvosi vizsgálatok eredményét, de a felvételt látva valószínűleg elsőre mindenki ugyanarra gondolt. Ettől függetlenül bízik abban, hogy még sincs nagy baj.