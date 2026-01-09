Elment az esze? Szoboszlai a pályán kívül is kiosztotta a felháborítóan viselkedő brazilt (VIDEÓ)

Szoboszlainak most nem jött össze a nagy szabadrúgásgól – váratlan eredmény a rangadón
Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a mérkőzést.
Martinellinél elgurult a gyógyszer az Arsenal–Liverpool-rangadó hajrájában. Szoboszlai erről a jelenetről is beszélt a meccs után.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool gól nélküli döntetlenre végzett a listavezető Arsenal vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójának csütörtöki záró mérkőzésén. A hosszabbításban elszabadultak az indulatok, miután a hazaiak oldaláról Gabriel Martinelli a súlyosnak tűnő sérülést szenvedő Conor Bradley-t megpróbálta kilökni a pályáról.
Arne Slot vezetőedző bevállalta: úgy akarta lejátszani az Arsenal elleni idegenbeli rangadót, hogy egyet sem cserél a meccsen. Az utolsó pillanatokban azonban kénytelen volt belenyúlni a csapatába, mivel Conor Bradly megsérült egy ártalmatlan tűnő mozdulat során. Egyből látszódott, nagy a baj, a játékos fájdalmában a földet is elkezdte ütni.
A jelenet az oldalvonalnál történt: az Arsenal csereként beállt játékosa, Gabriel Martinelli pedig előbb megdobta a labdával a földön fekvő Bradley-t, majd megpróbálta kilökni a pályáról, hogy az oldalvonal mellett ápolják – ezáltal az idő sem megy, és a Liverpool is tíz emberrel marad. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt egy olyan pillanat, amikor Bradley megpróbált beljebb kerülni, hogy a pályán maradhasson, és Martinelli ekkor kezdte el előbb a lábával nyomni, majd kituszkolni.
A sportszerűtlen mozdulata után Szoboszlaiék egyből ellökték a brazilt, majd a játékosok között kisebb lökdösődés alakult ki. VIDEÓ ITT!
Láttam, hogy Conornak kicsavarodott a térde
– idézte a Liverpool oldala a Sky Sportsnak nyilatkozó magyar középpályást. – Nem tudom, mi történt, de nyilvánvalóan nem az időt akarta húzni, hanem nagy fájdalma volt. Kilökni őt a pályáról…
Megértem, hogy nyerni akart, én is nyerni akarok, de a legfontosabb a játékos egészsége.”
Bradley-t végül hordágyon vitték el, és látva, mi történt vele, akár egy keresztszalag-szakadás is benne van a pakliban, amely azt jelentené, hogy véget ér az idénye. A meccs utáni sajtótájékoztatón Slot értelemszerűen azt mondta, meg kell várni az orvosi vizsgálatok eredményét, de a felvételt látva valószínűleg elsőre mindenki ugyanarra gondolt. Ettől függetlenül bízik abban, hogy még sincs nagy baj.
„Egy elképesztő csapattal néztünk szembe” – fogalmazott a székesfehérvári középpályás, majd hozzátette: „Azt hiszem, ma újra megmutattuk, hogy miért lettünk bajnokok az előző kiírásban.”
Szoboszlai Dominik úgy érzi, az előző hetek teljesítménye után most sikerült egyet előrelépniük, és megmutatták, hogy a listavezető ellen is fel tudják venni a kesztyűt. „Ezt magunkkal visszük a következő hetekre.”
A két csapat előző bajnokiján Szoboszlai szabadrúgásgólja döntött a 83. percben. Most ismét volt lehetősége rögzített pozícióból betalálni. Az első kísérlete nagyjából ugyanonnan volt, ahonnan a nyáron David Raya kapuját bevette, míg a második már valamivel közelebbről, viszont hasonló időpontban, a 82. percben. Az első próbálkozása nagyon lecsúszott, a második ugyanakkor sokkal ígéretesebbnek tűnt, de az is elkerülte a kaput – Rayának mindenesetre vetődnie kellett.
„Úgy tűnik, még többet kell gyakorolnom a szabadrúgásokat” – tette hozzá a magyar.
Az Opta statisztikája szerint Szoboszlai Dominiknak összesen öt lövése volt a meccsen: ebből egy sem találta el a kaput, a két szabadrúgása fölé szállt, a másik hármat, amit a mezőnyből rúgott, blokkolták. Az öt kísérletből egy jött a tizenhatoson belülről.
„Azt hiszem, ha jobb napot fogok ki, akkor lett volna néhány jobb lövésem” – vélekedett a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya.
Szoboszlai a Spíler Tv-nek is nyilatkozott. Elmondta, hogy nem elégedett, mert a három pontért jöttek, de a teljesítménnyel már igen, mert egy küzdős meccsen, jó játékkal dominálni tudtak egy olyan Arsenal ellen, amely vezeti a bajnokságot.
Az első játékrészben a londoniak kezdeményeztek, a másodikban viszont nagyon feljavultak a Vörösök, bár így sem tudták eltalálni a kaput. Szoboszlai Dominik elárulta, Arne Slot semmi nagy dolgot nem mondott nekik a szünetben, csupán annyi történt, hogy jobban sikerültek a letámadásaik, több labdát tudtak szerezni és megtartani.
Érdemes még megjegyezni, hogy az Arsenal a mostani idényben eddig 30 tétmérkőzést játszott, és ezek közül csupán kettőn nem szerzett gólt, és mindkettő a címvédő Liverpool elleni bajnoki volt. Ez a párharc egyébként a 2. leggólgazdagabb a Premier League-ben (a 200. gól nem jött össze, marad a 199), mégis ebben az évadban csupán egy gól esett a két meccsen.
A Liverpool a második félidőben 207-szor passzolt az Arsenal térfelén, és ez az elmúlt öt PL-kiírást tekintve a legtöbb, amit vendégcsapat fel tudott mutatni.
Továbbá gól nélküli döntetlent 2015 augusztusa óta nem játszottak egymással a bajnokságban. A mostani meccsük előtt 79 gól született az elmúlt 20 Premier League-összecsapásukon, ami 3,95-ös gólátlagot jelent.
Az Arsenalnak tavaly 21 forduló után 43 pontja volt, most 49 van. A Liverpoolnak 48 volt, most 35 van.
