Arsenal–Liverpool: ismét Szoboszlai lesz a hős? Két magyarral a kezdőben jön a nagy rangadó! (ÉLŐ)

Azóta sok minden történt: a címvédő lényegében kiszállt a bajnoki címért folytatott küzdelemből, míg az Ágyúsok a Vörösök elleni vereségük után kiépítettek egy 18 tétmeccsből álló veretlenségi sorozatot, és az élre álltak. Azóta csak egy vereséget számlálnak, idegenben az Aston Villától kaptak ki, míg a legutóbbi hét tétmérkőzésükről győzelemmel jöttek le a pályáról. Az is megsüvegelendő, hogy a Liverpool elleni vereségük óta mindegyik tétmeccsükön be tudtak találni.

A két együttest 20 forduló után 14 pont választja el – ha Liverpoolban még reménykednek a bajnoki címben, akkor idegenben bravúrgyőzelmet kell aratniuk. Az Arsenal eddigi hazai mérlege kilenc győzelem és egy döntetlen.