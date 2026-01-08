Ft
Arsenal-Liverpool Liverpool Arsenal Premier League Kerkez Milos tudósítás Szoboszlai Dominik

Arsenal–Liverpool: ismét Szoboszlai lesz a hős? Két magyarral a kezdőben jön a nagy rangadó! (ÉLŐ)

2026. január 08. 19:46

Az Arsenal a Liverpoolt fogadja. Szoboszlai a két csapat előző egymás elleni mérkőzésén hős lett a győztes góljával.

2026. január 08. 19:46
Rangadóval zárul az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulója, a listavezető Arsenal az előző kiírás bajnokát, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt fogadja. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével (cikkünk folyamatosan frissül)!

Legutóbb Szoboszlai szabadrúgásgólja döntött
Legutóbb Szoboszlai szabadrúgásgólja döntött (Fotó: Darren Staples/AFP, archív)

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben

Az Arsenal kezdője


A Liverpool kezdője


Angol Premier League
21. forduló
Arsenal–Liverpool – kezdés: 21.00 (Tv: Spíler1)
London, Emirates Stadion. Vezeti: Anthony Taylor
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard. Vezetőedző: Mikel Arteta
Liverpool: Alisson – Bradley,  Ib. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot

Előzmények

A két csapat legutóbb még a harmadik fordulóban találkozott. Az Arsenal meglehetősen passzív volt, a döntetlennel is megelégedett volna, de Szoboszlai Dominik 83. percben született távoli szabadrúgásgólja győzelmet ért a Liverpoolnak.

Azóta sok minden történt: a címvédő lényegében kiszállt a bajnoki címért folytatott küzdelemből, míg az Ágyúsok a Vörösök elleni vereségük után kiépítettek egy 18 tétmeccsből álló veretlenségi sorozatot, és az élre álltak. Azóta csak egy vereséget számlálnak, idegenben az Aston Villától kaptak ki, míg a legutóbbi hét tétmérkőzésükről győzelemmel jöttek le a pályáról. Az is megsüvegelendő, hogy a Liverpool elleni vereségük óta mindegyik tétmeccsükön be tudtak találni.

A két együttest 20 forduló után 14 pont választja el – ha Liverpoolban még reménykednek a bajnoki címben, akkor idegenben bravúrgyőzelmet kell aratniuk. Az Arsenal eddigi hazai mérlege kilenc győzelem és egy döntetlen.

Fotó: Darren Staples/AFP, archív

 

 

