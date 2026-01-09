Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarország kapcsolat donald trump levél orbán viktor

Rendkívüli levelet kapott Orbán Viktor Donald Trumptól: az amerikai elnök hamarosan Magyarországra látogathat

2026. január 09. 07:31

Donald Trump arról is írt, hogy aranykorukat élik a magyar-amerikai kapcsolatok.

2026. január 09. 07:31
null

„Köszönöm a meghívást Magyarországra! A csapatom hamarosan jelentkezik az időbeosztásommal kapcsolatban” – írta Donald Trump Orbán Viktornak abban a levélben, amelyet pénteken reggel osztott meg Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A december 10-én keltezett levélben az amerikai elnök arról ír, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

„öröm volt vendégül látni a magyar delegációt, és együtt ünnepelni az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát”. 

Hangsúlyozta, alig várja, hogy tovább mélyítsék a két ország közötti együttműködést a védelem, az energiaellátás és az illegális migráció elleni küzdelem terén.

Trump szerint Orbán Viktor vezetőként az egész világ számára példát mutat abban, hogy 

„mindig határozottan kiállt az elvei mellett, és ez tette Magyarországot igazán lenyűgöző hellyé”.

A levél végén megköszöni Orbán Viktor meghívását Magyarországra, és ígéretet tesz, hogy ennek igyekszik eleget tenni, majd ismét támogatásáról biztosítja a miniszterelnököt a közelgő választások kapcsán.

„Még egyszer köszönöm a barátságodat és a támogatásodat. Sok sikert kívánok a magyarországi választási kampányhoz is” 

– írja.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 109 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 09. 10:04
Akkortájt derült ki, hogy valójában nincs is védőpajzs, amelyről a miniszterelnök beszélt. Ezt maga Trump ismerte el a Politico-nak. Valószínűleg ezért is most hozták nyilvánosságra a levelet. Egy kicsit vártak vele,hogy elkerüljék a még kinosabb szituációt.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 09. 10:03
December 10-ei levél. :) Miért is kell egy egy hónappal ezelőtti levelet ma posztolnia Mihálynak? Csak nem az van, hogy semmi más releváns dolgot nem tudnak felmutatni azóta..?!
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 09. 10:03
Szóval áprilisban jönnek az amerikaiak kimenteni Orbánt. Vigyétek!!!
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. január 09. 10:02
Komcsilipsik, már rendesen visongani sem tudtok?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!