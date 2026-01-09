Rendkívüli levelet kapott Orbán Viktor Donald Trumptól: az amerikai elnök hamarosan Magyarországra látogathat

„Köszönöm a meghívást Magyarországra! A csapatom hamarosan jelentkezik az időbeosztásommal kapcsolatban” – írta Donald Trump Orbán Viktornak abban a levélben, amelyet pénteken reggel osztott meg Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A december 10-én keltezett levélben az amerikai elnök arról ír,