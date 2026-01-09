Rendkívüli levelet kapott Orbán Viktor Donald Trumptól: az amerikai elnök hamarosan Magyarországra látogathat

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Donald Trump arról is írt, hogy aranykorukat élik a magyar-amerikai kapcsolatok.
„Köszönöm a meghívást Magyarországra! A csapatom hamarosan jelentkezik az időbeosztásommal kapcsolatban” – írta Donald Trump Orbán Viktornak abban a levélben, amelyet pénteken reggel osztott meg Facebook-oldalán a miniszterelnök.
A december 10-én keltezett levélben az amerikai elnök arról ír,
„öröm volt vendégül látni a magyar delegációt, és együtt ünnepelni az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát”.
Hangsúlyozta, alig várja, hogy tovább mélyítsék a két ország közötti együttműködést a védelem, az energiaellátás és az illegális migráció elleni küzdelem terén.
Trump szerint Orbán Viktor vezetőként az egész világ számára példát mutat abban, hogy
„mindig határozottan kiállt az elvei mellett, és ez tette Magyarországot igazán lenyűgöző hellyé”.
A levél végén megköszöni Orbán Viktor meghívását Magyarországra, és ígéretet tesz, hogy ennek igyekszik eleget tenni, majd ismét támogatásáról biztosítja a miniszterelnököt a közelgő választások kapcsán.
„Még egyszer köszönöm a barátságodat és a támogatásodat. Sok sikert kívánok a magyarországi választási kampányhoz is”
– írja.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos