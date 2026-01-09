Magyar Péter olyat mondott a miniszterelnökről, ami már túlmegy minden határon! (VIDEÓ)

Bele se csaptunk még igazán 2026-ba, de Magyar Péternek máris sikerült a maximumra felcsavarnia a demagógia potmétert. Meglepő, hogy nem ugrott ki a helyéről a mérő, de nagyon közel voltunk hozzá. Mi is történt: „Orbán Viktor 8 millió forintra emelte a saját havi fizetését. A Tisza májustól 2,5 millió forintban maximalizálja a miniszterelnöki fizetést”, hirdette meg oldalán Magyar Péter. The Man világraszóló bejelentését természetesen mindenféle kritika nélkül szórta elénk a független-objektív sajtó, ezért a máskor oly hatékony tényellenőrök szerepét egy rövid időre most átvenném. Kezdjünk is bele!

Magyar a kormányfői fizetés kapcsán is ezerrel tolja a demagógiát

Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Havi 600 ezer forintról lemondana Magyar Péter?

A tényekre máskor patikamérlegen figyelő pártvezér a bejegyzésében azt elfelejtette közölni, hogy ez most bruttó vagy nettó összeg, ezért érdemes szigorúan eljárni, így nettó összegként fogok hivatkozni a Magyar által közölt adatokra. Tehát, ha Tisza kormány lesz, akkor a kormányfő 2026. májusától nem kereshet majd többet havi 2,5 millió forintnál. Magyar Péter EP-képviselőként most havi nettó 8089 eurót keres, és ebben az összegben nincsen benne semmilyen költségtérítés. 2026. január 8-i árfolyamon számolva havi nettó 3.114.265 forintot keres mindenféle költségtérítés nélkül Magyar. Tehát, ha megnyerné a választást, akkor az számára több mint 600 ezer forintos fizetéscsökkentést jelentene. Oké.