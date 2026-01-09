Ft
01. 09.
péntek
magyar péter kormányfő miniszterelnök orbán viktor

Magyar Péter olyat mondott a miniszterelnökről, ami már túlmegy minden határon! (VIDEÓ)

2026. január 09. 05:48

Magyar Péter rögtön 2026 elején felcsavarta a demagógia hangerőgombját: plafont húzna a miniszterelnöki fizetésre, miközben EP-képviselőként ennél többet keres. Jogos-e, hogy az ország vezetője kevesebbet kapjon, mint beosztottjai vagy piaci középvezetők? Egy kis tényellenőrzés Kovács Andrással Magyar Péter kijelentése kapcsán.

2026. január 09. 05:48
null
Kovács András
Kovács András

Bele se csaptunk még igazán 2026-ba, de Magyar Péternek máris sikerült a maximumra felcsavarnia a demagógia potmétert. Meglepő, hogy nem ugrott ki a helyéről a mérő, de nagyon közel voltunk hozzá. Mi is történt: „Orbán Viktor 8 millió forintra emelte a saját havi fizetését. A Tisza májustól 2,5 millió forintban maximalizálja a miniszterelnöki fizetést”, hirdette meg oldalán Magyar Péter. The Man világraszóló bejelentését természetesen mindenféle kritika nélkül szórta elénk a független-objektív sajtó, ezért a máskor oly hatékony tényellenőrök szerepét egy rövid időre most átvenném. Kezdjünk is bele! 

Magyar
Magyar a kormányfői fizetés kapcsán is ezerrel tolja a demagógiát
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Havi 600 ezer forintról lemondana Magyar Péter?

A tényekre máskor patikamérlegen figyelő pártvezér a bejegyzésében azt elfelejtette közölni, hogy ez most bruttó vagy nettó összeg, ezért érdemes szigorúan eljárni, így nettó összegként fogok hivatkozni a Magyar által közölt adatokra. Tehát, ha Tisza kormány lesz, akkor a kormányfő 2026. májusától nem kereshet majd többet havi 2,5 millió forintnál. Magyar Péter EP-képviselőként most havi nettó 8089 eurót keres, és ebben az összegben nincsen benne semmilyen költségtérítés. 2026. január 8-i árfolyamon számolva havi nettó 3.114.265 forintot keres mindenféle költségtérítés nélkül Magyar. Tehát, ha megnyerné a választást, akkor az számára több mint 600 ezer forintos fizetéscsökkentést jelentene. Oké.

Önök mennyire érzik azt igazságosnak, hogy egy kormányzati felelősséggel nem járó EP-képviselőség jövedelmezőbb, mint egy kormányfői poszt? Tényleg többet ér egy EP-képviselő munkája, mint egy miniszterelnöké? Valóban ez lenne Magyarország érdeke? Na de ne ragadjunk le itt. Nézzük is, hogyan keresnek Budapesten a vezetők!

  • Karácsony Gergely egy becslés szerint havi szinten nettó 2,5-2,8 millió forintot keres. 
  • A kerületi polgármesterek pedig 1,8-2,1 millió forintos nettó jövedelemre tesznek szert. 

Adja magát a kérdés: összevethető-e a főpolgármester, vagy egy kerületi vezető felelőssége a kormányfőével? Magyar Péter világában az örökké panaszkodó Karácsony is jobban járna, mint a miniszterelnök. 

Maradjunk még egy picit az állami szektornál. 

A kiemelt állami intézmények vezetői 2026-ban havi szinten nettó 3-4 millió forint között keresnek. 

Az egyéb felsővezetők nettó 2,5-4 millió forint közötti összeget visznek haza, de ez nagyban függ a különféle kedvezmények igénybevételének lehetőségétől. A minisztériumi osztályvezetők nettó 600 ezer és 1,4 millió forint között kereshetnek idén. Jól látszik, hogy egy minisztériumi főosztályvezető akár két hónap alatt is annyit kereshet, mint a miniszterelnök. Hallod-e, te Magyar Péter, ez így rendben lenne? 

Akkor most itt az idő: menjünk ki a piacra! Az alábbi táblázatban egy becslést láthatnak 2026-ra a különféle területekre! 

Piaci szektorJellemző munkakörökNettó havi jövedelem (forint)
IT, szoftverfejlesztésfejlesztő, architect, DevOps900 000 – 1 400 000
Pénzügyi szektor (bank, biztosítás)elemző, menedzser650 000 – 1 100 000
Energia, olaj, közművekmérnök, projektvezető600 000 – 1 000 000
Gyógyszeripar, biotechkutató, minőségbiztosítás650 000 – 1 050 000
Telekommunikációmérnök, key account600 000 – 950 000
Multinacionális SSC-kpénzügy, HR, IT support500 000 – 800 000
Mérnöki ipar (autóipar, gépgyártás)gépész, villamosmérnök500 000 – 850 000
Logisztika, szállítmányozáslogisztikai vezető450 000 – 750 000
Kereskedelem (retail)üzletvezető, területi képv.420 000 – 700 000
Építőipar (piaci cégek)műszaki vezető450 000 – 800 000
Marketing, média, reklámbrand manager, digital400 000 – 700 000
Vendéglátás, turizmusszállodavezető, séf350 000 – 650 000
Mezőgazdaság (piaci vállalatok)agrármérnök, üzemvezető350 000 – 600 000
Kisvállalkozások (KKV)admin, értékesítés300 000 – 500 000
Oktatás – állami köznevelésáltalános/középiskolai tanár380 000 – 550 000
Oktatás – felsőoktatás (állami)egyetemi adjunktus, docens420 000 – 650 000
Oktatás – magánintézményekmagániskola, nemzetközi iskola550 000 – 900 000
Oktatás – felnőttképzés, tréningoktató, coach500 000 – 1 000 000

A fenti táblázatban értelemszerűen egy egyszerűsítést láthatnak, de az teljesen világos: sok szektorban két-három havi munkával már annyit lehetne keresni, mint amennyit a kormányfő. 

A táblázatban a vezetői fizetéseket direkt nem jeleztük, mert azok lényegesen eltérhetnek az átlagtól. 

Ki lenne így miniszterelnök?

A fentiek alapján azt mindenféle elfogultság nélkül ki lehet jelenteni, hogy ha megvalósul Magyar Péter terve, akkor a miniszterelnöki állás egyáltalán nem lesz a legfizetetteb állás Magyarországon. Nemcsak a piaci, hanem az állami szektor résztvevőinek egy markáns része is sokkal jobban fog keresni, mint egy kormányfő. Vajon ettől tényleg hatékonyabb és eredményesebb lesz egy kormány munkája, ha a miniszterelnök a saját beosztottjaihoz képest is rosszabbul lesz fizetve?

És akkor most tegyünk is egy oldalvágást. Mielőtt azzal vádolnának, hogy bármelyik eddigi kormányfőt is felmagasztalnám, azért az ostoba demagógia áradása mellett érdemes legalább egy percre komolyan belegondolni abba, hogyan is telik egy napja a miniszterelnöknek. Távol álljon tőlem, hogy hősként ábrázoljam ezeket az embereket, de mivel volt lehetőségem Antall József, Boross Péter, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mindennapjairól több forrásból tájékozódni az elmúlt évtizedekben,

 így magabiztosan ki tudom jelenteni: nettó 2,5 millió forintért én ezt bizony soha nem csinálnám!

De még 8 millió forintért sem. Aki képes a saját kis világán túl másokéba is belehelyezkedni, az tudhatja, hogy itt nemcsak az ország vezetésének a felelősségéről van szó, hanem a miniszteri és állami vezetők irányítása mellett egy több mint 100 főből álló parlamenti képviselői csoportot, tehát több mint 100 különféle érdek által vezérelt ember munkáját is össze kell fognia egy miniszterelnöknek. Mindez pedig még csak a felszínét jelenti a kormányzati munkának. Tehát Magyar Péter azt állítja, hogy mindezért teljesen helyes és rendbe lvéő dolog maximum havi nettó 2,5 millió forintot adni. Oké. 

A Tisza vezére az elmúlt másfél évben mindenkinek egy jobban működő országot ígért. Ebben legalább szinte az összes megszólalásában egyezés volt. Tényleg akkor fog ez az ország jól működni, ha a kormányfő fizetése maximum pontosan annyi lehet, amennyit egy piaci szektorban dolgozó középvezető két hónap alatt megkereshet? Valóban bármilyen pártállású miniszterelnököt az fog jó és eredményes munkára sarkallni, ha az ország egy jól látható része jobban fog keresni nála? Nem gondolja-e adott esetben az aktuális kormányfő, hogy ő akkor veszi a kalapját és inkább elmegy vezetni egy kisvárosi gimnáziumot? Bár egy kicsit kevesebb pénz, de lényegesen kevesebb stressz! 

Lesz egyáltalán ember, aki elmegy politikusnak, ha az állami élet alsóbb szintjein és a piaci szektorban is közel annyit kereshet, mint miniszterelnökként?

Kedves Péter! Tudom, kampány van, és ilyenkor azt kell mondani, ami mindenkinek a tetszését elnyeri... Amúgy jelzem, olyanokat én is tudok mondani-írni, hogy minden politikus keressen nulla forintot, és minden ebből befolyó pénzt az embereknek adnék. Csak van itt egy kis bibi:

ha a kormányfő fizetését 8 millióról 2,5 millióra csökkentjük, akkor az évente pontosan 66 millió forintos megtakarítást jelentene Magyaroszágnak. Ebből azért nem lesz minden kerítés kolbászból. 

Tényleg ennyibe veszed az embereket, hogy csak ezt a nulla intellektust igénylő ostoba hörgést kínálod nekik? Ahogyan mondani szoktad, legyél bátor és javasold, hogy csökkentsék az uniós képviselők fizetését is! Ha már lúd, legyen kövér! Fizetéscsökkentést mindenkinek! Ez az út biztosan a szép tiszás jövőbe vezet! 

***

Idézőjel

Folytassuk a számvetést Kohán Mátyás nyomdokain: mi minden segíthetné a gazdasági növekedést?

Például ha a belgához hasonlóan elégedetlen magyar csak annyit panaszkodna, mint a belga? Vagy ha mernénk elhinni, hogy felnőve simán alapíthat majd techóriást is az, akinek ma nem vásárolnak okostelefont?

(Nyitókép: Magyar Nemzet)

