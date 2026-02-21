Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Innentől kezdve már csak fantázia, amit mondok, de lehet, hogy a pontok összetartoznak, és egy zsarolható miniszterelnök-jelölt nem akadályozta meg, vagy beleegyezett abba, hogy Magyarország energiaellátását fenyegessék.”

„A horvát miniszterelnök is ehhez az Európai Néppárthoz összetartozik, ő nem engedi az Adria vezeték megfelelő használatát. És vele is találkozott Magyar Péter. Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéket zárták el, vagy rendkívüli karbantartást rendeltek el a háborúra való tekintettel – nem tudom pontosan, mi az ukrán érvelés – (és az ukrán elnök is ott volt Münchenben – a Mandiner műsorvezetőjének kiegészítése). Szóval lehet, hogy ezek a részecskék végül összeállnak egy képpé.

Ez az ügy nagyon kellemetlen Magyar Péter számára, aki azzal próbálkozik, hogy elvicceli az egészet, de itt halálosan komoly dologról van szó”

– tette hozzá az elemző.