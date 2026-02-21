Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Múlt héten elindult a radnaimark.hu elnevezésű oldal egy üres, bevethetlen ággyal és egy dátummal.
Magyar Péter rövidre akarta zárni az ügyet: elismerte, hogy részt vett ezen a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert. A tisza elnökének videója óta azonban folyamatosan jelennek meg új információk az ügyről.
Kiderült, hogy
Mit gondolhat a botrányról egy átlagos választó? Mennyire lehet sakkban tartva Magyar Péter? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Az embert az foglalkoztatja, hogy valójában mi is történhetett? Kik állnak a háttérben? Illetve a kulcskérdés továbbra is az: zsarolható-e Magyar Péter?”
– fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: amit tudunk, hogy ezután az esemény után,
Magyar Péter Münchenben „ezzel a zsarolásgyanús dologgal a háta mögött az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, és utána Magyarországra nyomás nehezedett.
Innentől kezdve már csak fantázia, amit mondok, de lehet, hogy a pontok összetartoznak, és egy zsarolható miniszterelnök-jelölt nem akadályozta meg, vagy beleegyezett abba, hogy Magyarország energiaellátását fenyegessék.”
„A horvát miniszterelnök is ehhez az Európai Néppárthoz összetartozik, ő nem engedi az Adria vezeték megfelelő használatát. És vele is találkozott Magyar Péter. Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéket zárták el, vagy rendkívüli karbantartást rendeltek el a háborúra való tekintettel – nem tudom pontosan, mi az ukrán érvelés – (és az ukrán elnök is ott volt Münchenben – a Mandiner műsorvezetőjének kiegészítése). Szóval lehet, hogy ezek a részecskék végül összeállnak egy képpé.
Ez az ügy nagyon kellemetlen Magyar Péter számára, aki azzal próbálkozik, hogy elvicceli az egészet, de itt halálosan komoly dologról van szó”
– tette hozzá az elemző.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP