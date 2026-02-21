Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

2026. február 21. 09:13

Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.

2026. február 21. 09:13
null

Múlt héten elindult a radnaimark.hu elnevezésű oldal egy üres, bevethetlen ággyal és egy dátummal.

Magyar Péter rövidre akarta zárni az ügyet: elismerte, hogy részt vett ezen a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert. A tisza elnökének videója óta azonban folyamatosan jelennek meg új információk az ügyről.

Kiderült, hogy

  • a Tisza-elnök a drogos buli előtt egy ukrán tulajdonú szórakozóhelyen bulizott.
  • Onnan Magyar Péter állítása szerint Vogel Evelin hívta át a házibuliba, de felbukkant egy arab szemtanú, bizonyos Abdul, aki azt mondja, hogy az egész Magyar Péter ötlete volt, és Magyar Péter testőre egy BMW-vel vitte el őket a buliba.
  • Magyar Péter azt mondta a videóban, hogy nem ismert ezen a helyen senkit, számára ismeretlen helyen és ismeretlen emberek fogadták. Ehhez képest a szemtanú szerint legalább egy férfit biztosan ismert.

Mit gondolhat a botrányról egy átlagos választó? Mennyire lehet sakkban tartva Magyar Péter? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Magyar Péter azzal próbálkozik, hogy elvicceli, de itt halálosan komoly dologról van szó

Az embert az foglalkoztatja, hogy valójában mi is történhetett? Kik állnak a háttérben? Illetve a kulcskérdés továbbra is az: zsarolható-e Magyar Péter?”

– fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: amit tudunk, hogy ezután az esemény után,

Magyar Péter Münchenben „ezzel a zsarolásgyanús dologgal a háta mögött az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, és utána Magyarországra nyomás nehezedett.

Innentől kezdve már csak fantázia, amit mondok, de lehet, hogy a pontok összetartoznak, és egy zsarolható miniszterelnök-jelölt nem akadályozta meg, vagy beleegyezett abba, hogy Magyarország energiaellátását fenyegessék.”

„A horvát miniszterelnök is ehhez az Európai Néppárthoz összetartozik, ő nem engedi az Adria vezeték megfelelő használatát. És vele is találkozott Magyar Péter. Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéket zárták el, vagy rendkívüli karbantartást rendeltek el a háborúra való tekintettel – nem tudom pontosan, mi az ukrán érvelés – (és az ukrán elnök is ott volt Münchenben – a Mandiner műsorvezetőjének kiegészítése). Szóval lehet, hogy ezek a részecskék végül összeállnak egy képpé.

Ez az ügy nagyon kellemetlen Magyar Péter számára, aki azzal próbálkozik, hogy elvicceli az egészet, de itt halálosan komoly dologról van szó”

– tette hozzá az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását a fenti videóra vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

states-2
2026. február 21. 10:49
Lepedő Péter.
Korrupt Kornél
2026. február 21. 10:48
Nem tudom mennyi a lebomlási ideje a kokainnak, de petya mondta -egy hívője mondta a tvben- aláveti magát a drogtesztnek. Mikor?
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 21. 10:25 Szerkesztve
Nekem bejött a fidesz kampányvideója ahol egy orosz katonatiszt,orbán barátja. magyar katonákat kivégez. elég jól céloz közelről,komoly kiképzést kaphatott,vajon ha orbán térdelne a sárban akkor is meghúzná a ravaszt? 😁👍
survivor
2026. február 21. 10:25
Mennyit kaszalhat Evelin agent a Tónitól ??? 💲💲🤑🤑💰💰
