Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
A pécsi egyetemisták azt állítják: az önkénteseket utasítgatják, a rendezvényeiken pedig még a telefonjaikat is elveszik.
Szemben a Fidesz és Tisza ebben egylényegű gyáva és felelőtlen pöcsölésével, EZT A TERVET MEG KÉNE CSINÁLNI!
„Hegedűs Zsolt, a Tisza leendő egészségügyi minisztere nem hiszi el, hogy a Fidesz-kormány nem akarta megvalósítani a Boston Consulting Group egészségügyi reformanyagát.
Az Ember Akit Kizárólag Azért Ismerünk Mert Kulja Andrásnál Azért Mégiscsak Okosabb, azt mondja, hogy szerinte ha a Fidesz NEM akarta volna megvalósítani ezt az anyagot, akkor Orbánék nagy csinnadrattával nyilvánosságra hozták volna a részletes dokumentumot, bemutatták volna a közvéleménynek, ugyanakkor határozottan megígérve, hogy »de mégsem csináljuk meg«. Logikus.
Így viszont, hogy az anyag hat éve elkészült, egy betűt nem valósítottak meg belőle és nem is látta senki, hát így bizony Hegedűs doktor él a gyanúpörrel, hogy a Fidesz biztos megcsinálja. Logikus.
Az egészben a leginkább tragikus meg még csak nem is az, hogy tiszás barátaim most térnek át a »hát például a Hegedűs jó lesz« reménykedésről a »hát például a Hegedűsnek jó államtitkárai lesznek« alibire. Az igazán szörnyű, hogy egyébként, szemben a Fidesz és Tisza ebben egylényegű gyáva és felelőtlen pöcsölésével, EZT A TERVET MEG KÉNE CSINÁLNI!”
