„Értem. Tehát Bütyök bejelentette, hogy világbajnok méretű bréje van. Pillanatok alatt kiderült, hogy megint csak a rosszul palástolt mikropénisz-szindrómája miatt szólalt meg. (Hazudott, a gyengébbek kedvéért!)

Erre az F1G a megfejtés, mert hogy miért mutatták meg a sajátjukat, hogy tessék saját szemmel felmérni a valóságot.