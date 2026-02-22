Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Pillanatok alatt kiderült, hogy megint csak a rosszul palástolt mikropénisz-szindrómája miatt szólalt meg.
„Értem. Tehát Bütyök bejelentette, hogy világbajnok méretű bréje van. Pillanatok alatt kiderült, hogy megint csak a rosszul palástolt mikropénisz-szindrómája miatt szólalt meg. (Hazudott, a gyengébbek kedvéért!)
Erre az F1G a megfejtés, mert hogy miért mutatták meg a sajátjukat, hogy tessék saját szemmel felmérni a valóságot.
Na, az van, hogy aki brekkencset ránt, az brekkencs által vész el. Bütyökre ez duplán igaz, de a videót majd ti megnézitek.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP