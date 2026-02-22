Itt az újabb bizonyíték: Magyar Péter tényleg ordas nagyot kamuzott az ajánlásaik számáról!

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Bár Magyar Péter szombaton azt állította, minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, addig vasárnap a paksi jelöltjük még egyetlen érvényes szignót sem adott le. A Tisza-vezér korábban 250 ezer ajánlásról beszélt, de gyorsan kiderült, hogy abból sem igaz egyetlen szó sem.
Már 10 órára, az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát – közölte Magyar Péter,a Tisza vezetője még szombaton.
Ezzel szemben a Tolna megyei 3-as választókerületben a legfrissebb adatok szerint egyedül csak Süli János, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást. Cseh Tamás, a Tisza jelöltje csak átvette az íveket, aláírást még nem adott le.
Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állítása a Tisza Párt által gyűjtött aláírások számáról jelentősen eltért a valóságtól. A pártelnök szombat délig több mint 250 ezer ajánlásról beszélt országosan, azonban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint a hivatalos zárásáig, délután 16 óráig csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett.
Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet nyújtott be, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhetett. Ez alapján a ténylegesen leadott ajánlások száma jelentősen elmaradt a bejelentett 250 ezertől.
Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le, ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt.
Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.
A bejegyzés rávilágít arra is, hogy Magyar Péter korábban más ügyekben – például az Európai Parlamenti mandátuma, a mentelmi joga vagy a párt programja kapcsán – is többször megtévesztette a választókat, így az újabb eltérés a valóságtól folytatja ezt a tendenciát.
Fölényes Fidesz győzelem! Peti! A számok nem hazudnak, csak te”
– írta Facebook-oldalán Kocsis Máté.