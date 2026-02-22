Ft
fidesz - kdnp süli jános Magyar Péter

Itt az újabb bizonyíték: Magyar Péter tényleg ordas nagyot kamuzott az ajánlásaik számáról!

2026. február 22. 12:01

Bár Magyar Péter szombaton azt állította, minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, addig vasárnap a paksi jelöltjük még egyetlen érvényes szignót sem adott le. A Tisza-vezér korábban 250 ezer ajánlásról beszélt, de gyorsan kiderült, hogy abból sem igaz egyetlen szó sem.

2026. február 22. 12:01
null

Már 10 órára, az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát – közölte Magyar Péter,a  Tisza vezetője még szombaton.

Ezzel szemben a Tolna megyei 3-as választókerületben a legfrissebb adatok szerint egyedül csak Süli János, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást. Cseh Tamás, a Tisza jelöltje csak átvette az íveket, aláírást még nem adott le. 

Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állítása a Tisza Párt által gyűjtött aláírások számáról jelentősen eltért a valóságtól. A pártelnök szombat délig több mint 250 ezer ajánlásról beszélt országosan, azonban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint a hivatalos zárásáig, délután 16 óráig csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett.

Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet nyújtott be, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhetett. Ez alapján a ténylegesen leadott ajánlások száma jelentősen elmaradt a bejelentett 250 ezertől. 

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le, ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt.

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.

A bejegyzés rávilágít arra is, hogy Magyar Péter korábban más ügyekben – például az Európai Parlamenti mandátuma, a mentelmi joga vagy a párt programja kapcsán – is többször megtévesztette a választókat, így az újabb eltérés a valóságtól folytatja ezt a tendenciát.

Fölényes Fidesz győzelem! Peti! A számok nem hazudnak, csak te”

– írta Facebook-oldalán Kocsis Máté. 


 

 

vitamin
2026. február 22. 13:12
A szektás debilek most azzal kampányolnak minden felületen, hogy nincs is hivatalos adat arról, hogy ki mennyi aláírást adott le, ráadásul fideszes fideszes standok nincsenek is sehol viszont a tisza standok előtt mindenhol sorok kígyóznak, tehát ők vezetnek óriási fölénnyel, minden más hazugság. Ezek tényleg agyhalottak.
dzsini75
2026. február 22. 13:12
Nyugi….. Majd a Telex megírja, hogy az “így volt” az inkább “úgy volt”…… 😱🤡😱
Palinkasji
2026. február 22. 12:53
Ki számított másra ettől a Pinokkiótól?
states-2
2026. február 22. 12:49
Csík Peti annyira hülye, hogy még azt sem tudta, a hazugsága órákon belül kiderül, ha csendben maradt volna, jobban járt volna, de képtelen kibírni akár egy órát is, hogy ne hazudjon.
