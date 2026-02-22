Itt az újabb bizonyíték: Magyar Péter tényleg ordas nagyot kamuzott az ajánlásaik számáról!

Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet nyújtott be, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhetett. Ez alapján a ténylegesen leadott ajánlások száma jelentősen elmaradt a bejelentett 250 ezertől.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le, ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt.

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.

A bejegyzés rávilágít arra is, hogy Magyar Péter korábban más ügyekben – például az Európai Parlamenti mandátuma, a mentelmi joga vagy a párt programja kapcsán – is többször megtévesztette a választókat, így az újabb eltérés a valóságtól folytatja ezt a tendenciát.