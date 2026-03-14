A Tisza szimpatizánsai is elismerik: Magyar Péter sajtófőnökének náci karlendítését nem lehet félremagyarázni (VIDEÓ)

A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről – aki persze mindent tagad
Újabb felkavaró fotó, ami gyanút ad a Tisza Párt képviselőjelöltjének, sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak szélsőjobboldali nézeteire.
Miközben Radnai Márk hebegett-habogott, a párt szimpatizánsai egyértelműen elítélték a jelölt tettét.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, nemrég előkerült egy felvétel a Tisza Párt sajtófőnökéről, Tárkányi Zsoltról, amelyen a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje náci karlendítést mutat be. A Tisza Párt később elismerte, hogy valóban Tárkányi látható a képen, de azt tagadták, hogy a mozdulat náci karlendítés lenne.
A Hír TV riportjában a Tisza jelöltjeit és szimpatizánsait kérdezték arról, mit gondolnak a képről, és ők minek látják a gesztust. A párt alelnöke, Radnai Márk úgy tett, mintha nem ismerné fel a képen látható férfit, majd továbbra is ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy nem tudja, ki van a képen, miután az újságíró szembesítette azzal, hogy a Tisza is elismerte Tárkányi személyazonosságát.
A párt szimpatizánsai ezzel szemben őszintén és nyíltan elmondták a véleményüket: szerintük egyértelműen és félremagyarázhatatlanul náci karlendítés van a képen. Többen azután is elutasították Tárkányi tettét, hogy megtudták: a Tisza sajtófőnökét ábrázolja a felvétel.
„Tényleg ezt csinálja?” – kérdezték meglepődve, de olyan is volt aki egyértelműen kijelentette:
„Elítélem!”
Nyitókép: Hetek