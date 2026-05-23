Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt sebestyén géza szankciók

Szakértő: A szankciós politika hosszú távon megdrágította az energiát Európában

2026. május 23. 12:14

A háború utáni európai energiapiacról szóló kijelentés nem ugyanaz, mint a háború alatt bevezetett szankciók támogatása, ezért Sebestyén Géza nem lát közvetlen ellentmondást Magyar Péter nyilatkozatában. Szerinte azonban az orosz energiahordozókról való leválás politikája stratégiai hibának bizonyult.

2026. május 23. 12:14
null

Magyar Péter egy lengyel lapnak csütörtökön így nyilatkozott: „Amikor a háború véget ér, az Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához”. A kijelentés kapcsán arról kérdeztük Sebestyén Gézát, hogy beszélhetünk-e ellentmondásról annak fényében, hogy 

a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben korábban több alkalommal is támogatták szavazatukkal az orosz energiaimport betiltását.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője válaszában úgy fogalmazott: „Én alapvetően nem látok ellentmondást a mostani nyilatkozat és a szankciók támogatása között, hiszen a lengyel lapnak adott interjúban a háború utáni helyzetet említi a magyar miniszterelnök, míg a mostani szankciókat a háború miatt hozták.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette ugyanakkor: „Azonban továbbra is azt gondolom, hogy a szankciók nagyon sokat ártottak Európának.”

A szakértő szerint ennek több oka is van. Mint kijelentette: „Egyrészt minimális hatással voltak az orosz gazdaságra, sokkal többet ártottak nekünk.” 

Sebestyén Géza arra is rámutatott, hogy „még a nyugati uniós államok is megkerülték ezeket különböző módszerekkel”.

Álláspontja szerint az uniós szankciós politika hosszabb távú következményekkel is jár: „az EU a szankciós politikájával elérte, hogy Oroszország Kína felé épített vezetékeket, azaz mostantól mindig lesz egy versenytársunk az orosz energiahordozók piacán”.

A szakértő úgy fogalmazott: „Ha vásárolni akarunk, akkor a kínai vevőkre kell majd rálicitálnunk. Azaz hosszú távon jelentősen drágult az energia Európa számára.” A jelenlegi helyzet kapcsán azt is hangsúlyozta: „különösen a mostani, a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult helyzetben - 

Európának, és különösen Magyarországnak nagyon nagy szüksége van az orosz energiára, enélkül sem az otthonok fűtése, sem a gazdaság üzemanyag-ellátása nem garantálható megbízható módon.”

A nyilatkozata végén Sebestyén Géza így összegezte álláspontját: „Azaz a szankciókat nem tartom racionális lépésnek, és így ezek támogatását sem tartom jó iránynak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: PATRICK PLEUL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
•••
2026. május 23. 14:26 Szerkesztve
Néhány éve a messze felettünk álló vezetők úgy döntöttek, hogy ostobaság az ellenségeinket gazdagítani, és az energia ellátásunknak tőlük függni, tehát le kell válni az orosz energiáról, ha fáj, ha nem. Ez van most folyamatban. Ez történetesen logikus döntés, a problémák pedig rövid távúak. Csak éppen az fura, hogy közben a nyugati civilizációt letaposó muszlim hordát nem hogy elnézik, hanem kifejezetten szervezetten betelepítik, aki ellenáll azt megbüntetik. Ez sokkal nagyobb veszély, mint Oroszország felemelkedése.
Válasz erre
0
1
janicsar-2
2026. május 23. 13:57
Ha az oroszok, a szankciók miatt máshová adják el az energiát. Akkor ez a háború végével is így lesz. Ha lesz többlet, akkor kap Európa, Ha nem lesz, akkor nem kap.
Válasz erre
0
0
patriota-0
2026. május 23. 13:57
"Szakértő: A szankciós politika hosszú távon megdrágította az energiát Európában" Ezek szerint én is szakértő vagyok. De én ezt nem a 20. után ismertem fel, hanem amikor az elsőt szövegezték. Jár ezért valamilyen szakértői díj?
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. május 23. 13:39
...és az biztos hogy a háború után is olcsó lesz az orosz olaj meg gáz?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!