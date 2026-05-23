Szakértő: A szankciós politika hosszú távon megdrágította az energiát Európában

Magyar Péter egy lengyel lapnak csütörtökön így nyilatkozott: „Amikor a háború véget ér, az Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához”. A kijelentés kapcsán arról kérdeztük Sebestyén Gézát, hogy beszélhetünk-e ellentmondásról annak fényében, hogy

a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben korábban több alkalommal is támogatták szavazatukkal az orosz energiaimport betiltását.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője válaszában úgy fogalmazott: „Én alapvetően nem látok ellentmondást a mostani nyilatkozat és a szankciók támogatása között, hiszen a lengyel lapnak adott interjúban a háború utáni helyzetet említi a magyar miniszterelnök, míg a mostani szankciókat a háború miatt hozták.”