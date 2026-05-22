kdnp tisza párt rétvári bence alaptörvény

Tiltakozás: petíciót indít a KDNP a keresztény kultúra védelméért

2026. május 22. 15:35

Írja alá még ma.

A Tisza kiiktatná az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, ezért a KDNP online aláírásgyűjtést indít – mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

Az ellenzéki politikus kifejtette: a Tisza párt benyújtotta az első javaslatát az alaptörvény módosítására, amellyel kitörölnék az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét. Kiemelte: 

az indokolás egyetlen szót, egyetlen betűt nem tartalmaz, hogy miért akarja a Tisza párt eltörölni az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét.

Úgy fogalmazott, „számunkra, kereszténydemokraták számára minden, ami minket körülvesz az épített környezetben, a művészetben, az etikában”, mind a keresztény kultúra része.

Éppen ezért a KDNP online aláírásgyűjtést indít peticio.kdnp.hu címen, és kér mindenkit, aki velünk együtt tiltakozik a keresztény kultúra kiiktatása ellen az alaptörvényből, írja alá a petíciót még ma”

– mondta Rétvári Bence.


A Fidesz-KDNP frakció korábban közleményében azt írta, hogy Az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének törlése kinyitja a kaput a migrációs paktum elfogadása előtt. A Tisza Párt által törölni kívánt rendelkezés első mondata, miszerint „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége”, jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája.

Semmi mással nem magyarázható e mondat törlésének javaslata, csak azzal, hogy a Tisza Párt azért akarja ezt a mondatot kiiktatni az Alaptörvényből, hogy fellazítsa az ország szigorú migrációs politikáját és megkezdje a migrációs paktum végrehajtását

 – írták. 

A Fidesz–KDNP-frakció a leghatározottabban elutasítja a korábbi szigorú migrációs politika feladását. A magyar társadalom részéről teljes konszenzus uralkodik a határok védelmében, az illegális migráció elutasításában, Magyarország biztonságának megőrzésében.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zolotarjov-2
2026. május 22. 16:41
Zsolti bácsi és Bencike a kereszténység megcsúfolása. Az alaptörvény szerint meg “nemileg nem besorolható kategória” egyik sem.
survivor
2026. május 22. 16:26
bazilka lófaszt nem. a hitetlen Európa várja a migriket. a keresztény szeporodik.. és te nagy fasz: Jézus nem volt migráns: ha Izraelből Egyiptomba menekült az olyan mintha az EU-n belül átmenne az szomszédba. nézz az SPQR térképére.
survivor
2026. május 22. 16:23
dryanflowd__ Én BÜSZKE ATEISTAKÉNT támogatom a kereszténységet, Magyarországot. Az EU pont a vallástalanságba (is) fog belebukni. Remélem mihamarabb..
survivor
2026. május 22. 16:21
nuevas-reglas Te nem hogy keresztény, még zsidó se vagy.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!