Krasznahorkai László a Nobel-díj elnyerése óta először mutatkozott be szélesebb hazai közönség előtt

Szegeden, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartott rendkívüli felolvasást Krasznahorkai László, ahol a Nobel-díj elnyerése óta először mutatkozott be szélesebb hazai közönség előtt. A május 21-i eseményen a Mindig Homérosznak című kisregényéből olvasott fel, amely a lét alapkérdéseit, a menekülést és az üldöztetést vizsgálja mély, megrázó erővel – számol be az Index.

A beszámoló szerint A felolvasás egyik legerősebb pillanata az volt, amikor Krasznahorkai saját, szépirodalmi eszközeivel foglalta össze a buddhista filozófia lényegét: a múltról, jelenről és jövőről, a pillanatról és a két pillanat közötti szakadék hiányáról, a semmiről és a mindenről, a jó értelméről és a megvilágosodás lehetőségéről.