krasznahorkai lászló magvető kiadó momkult színház

Korábbi ígéretével ellenétben mégis visszatér Magyarországra Krasznahorkai László

2026. május 08. 21:45

Véget ér az író önkéntes száműzetése.

A Magvető Kiadó Facebook-oldalán jelentette be, hogy Krasznahorkai László június 16-án a budapesti MOMkult Színháztermében olvas fel saját műveiből.

A Telex felidézte,  az irodalmi Nobel-díjas író 2017 ősze óta nem lépett fel nyilvánosan Magyarországon. Krasznahorkai legutóbbi hazai nyilvános szereplése a 2017-es Margó Irodalmi Fesztiválon volt. Akkor a tapsviharban elhangzott: ez volt az utolsó fellépése idehaza. A MOMkultos esemény Facebook-oldalán pedig így fogalmaznak:

Senki nem tudta, ennek a visszavonulásnak egyszer vége lesz-e. Vége van.”

Korábban a Mandiner is megírta, hogy Krasznahorkai rendszeresen bírálta Magyarországot, sőt a nemzeti identitás gondolatát is élesen elutasította.

„Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – fogalmazott az író. 

Krasznahorkai szerint a nemzeti büszkeség értelmetlen fogalom, és a magyar történelemre vagy hagyományokra való hivatkozás sem jelent számára értéket. Az interjúban gúnyosan beszélt a történelmi jelképekről is, amikor azt mondta: „Az én Magyarországom a nyelv Magyarországa, és nem a huszároké” – tette hozzá.

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sober
2026. május 08. 22:51
krasznahorkai elmegy a jó büdös francz-ba! szégyentelen!
google-2
2026. május 08. 22:48
Kinn tágasabbb, maradj csak!
google-2
2026. május 08. 22:46
Közelről akarja utálni és lenézni a magyarokat.
zakar zoltán béla
2026. május 08. 22:34
Oda menjen............
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!