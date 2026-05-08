Korábbi ígéretével ellenétben mégis visszatér Magyarországra Krasznahorkai László

„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Véget ér az író önkéntes száműzetése.
A Magvető Kiadó Facebook-oldalán jelentette be, hogy Krasznahorkai László június 16-án a budapesti MOMkult Színháztermében olvas fel saját műveiből.
A Telex felidézte, az irodalmi Nobel-díjas író 2017 ősze óta nem lépett fel nyilvánosan Magyarországon. Krasznahorkai legutóbbi hazai nyilvános szereplése a 2017-es Margó Irodalmi Fesztiválon volt. Akkor a tapsviharban elhangzott: ez volt az utolsó fellépése idehaza. A MOMkultos esemény Facebook-oldalán pedig így fogalmaznak:
Senki nem tudta, ennek a visszavonulásnak egyszer vége lesz-e. Vége van.”
Korábban a Mandiner is megírta, hogy Krasznahorkai rendszeresen bírálta Magyarországot, sőt a nemzeti identitás gondolatát is élesen elutasította.
„Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – fogalmazott az író.
Krasznahorkai szerint a nemzeti büszkeség értelmetlen fogalom, és a magyar történelemre vagy hagyományokra való hivatkozás sem jelent számára értéket. Az interjúban gúnyosan beszélt a történelmi jelképekről is, amikor azt mondta: „Az én Magyarországom a nyelv Magyarországa, és nem a huszároké” – tette hozzá.
Nyitókép forrása: Libri
