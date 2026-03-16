„Magyarnak lenni betegség, egy elriasztó kór, amitől minden megfigyelőnek csak hányhatnékja támad” – Krasznahorkai László megjegyzéseiről

2026. március 16. 05:39

Két szélsőség van, az egyik gyűlöli, hogy magyarnak született, a másik véglet, amikor valaki az élete értelmének tekinti, hogy ő magyar.

Lánczi András
Lánczi András

A világ nyugtalanná vált, s mire ezt leírom, lehet, hogy már nem is igaz, mert a helyzet tovább romlott. Ráadásul Magyarországon áprilisban választás lesz, ami a külföldi eseményekkel összenőve a végletekig felkavarja az emberek érzelemháztartását. Ilyenkor még fontosabbá válnak az állandó kapaszkodók: a „ki vagyok?”, a „hová tartozom?”, a „miben hihetünk?”, illetve a gondolkodás szabadságának a megőrzése. Ezek azok a dolgok, amelyektől senki nem foszthat meg bennünket sem közösségi, sem személyes mivoltunkban.

Hogy ki vagyok, és hová tartozom, szorosan összefügg.

A „ki vagyok?” filozófiai kérdés, mert emberként a szabad akarata birtokában számtalan lehetősége van mindenkinek, hogyan határozza meg önmagát. A „hová tartozom?” kérdés azonban már a többi emberhez fűződő viszonyomat érinti. Valamikor meghatározó volt, hogy mely időben, helyre, kik közé érkezik meg egy újszülött. Az emberi idők kezdetétől a család volt a meghatározó, mára viszont az állam vált központi szervezővé, átvállalva a régi család több funkcióját, beleértve a gyerekgondozást, a nevelést, az oktatást, bizonyos anyagi feltételek biztosítását. Természetes módon kapcsolódott az ember kisebb-nagyobb közösségekhez: települési, vallási közösség, baráti társaság, sportklub stb.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Ma a nemzeti hovatartozás az emberek legnagyobb, érzelmileg és racionálisan belátható tényleges közössége.

Minden embernek van állampolgársága, nemzeti hovatartozása. A miénk az, hogy magyarok vagyunk. S itt kezdődnek a viták, ellentétek és ellenségeskedések. Két szélsőség van, az egyik gyűlöli, hogy magyarnak született, a másik véglet, amikor valaki az élete értelmének tekinti, hogy ő magyar. Az elsőre rögtön itt vannak friss Nobel-díjasunk, Krasznahorkai László sorai a magyarokról: „magyarnak lenni, az nem egy néphez való tartozást jelent, hanem az egy betegség, egy gyógyíthatatlan, elriasztó kór, egy járványos baj, amitől minden megfigyelőnek csak hányhatnékja támad”.

Ennél sokkal hosszabban és a gyűlöletet fokozó módon írja le a szerző, miként lehet gondolkodni a hovatartozásról.

A másik véglet legalább nem csöpög a gyűlölettől, viszont annyira dogmatikusan képes megnyilvánulni a magyarsághoz való tartozás érzéséről, hogy egy ponton túl már csak azt kell látnom, olyan emberek testvére vagyok, akik azért nem vér szerinti testvéreim.

Krasznahorkai felült egy nemzetközi trendre, amely az emberről csak univerzálisan és globalista módon hajlandó gondolkozni. Van egy világhírű énekesnő, Lady Gaga, aki mindezt nagyon egyszerűen megfogalmazva üvöltötte az őt imádó közönség arcába:

„Love yourself”, azaz „szeresd önmagadat”. Nem a melletted állót, a barátaidat, a szüleidet, a hazádat, hanem önmagadat.

Sok tényező pusztítja manapság a hazafias érzést. Az egyik a globális fogyasztási őrület és manipuláció. Példa: utazz folyton minél egzotikusabb tájakra, mert akkor vagy valaki („ki vagyok?”). A másik a kultúra megszüntetése. A hatvanas években még a kultúra megváltoztatását tűzték ki célul a liberális balosok (ellenkultúra), ma viszont a „töröld el a kultúrát” (cancel culture) jelszó visszhangzik. Ezzel szemben ez állítható: hűség, alázat, a közösségi érdek tisztelete és tevékeny szolgálata, hogy nekem is jobb legyen a hazámban, magyarként.

A szerző filozófus

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kombinator-0
2026. március 16. 09:52
a svédek kifejezetten azért tüntettek ki egy totál magyarellenes írót, mert bosszút álltak emlékezzünk, 2020-as évek: - a svédek menekült, emberi jog, stb... kérdésekben állandóan támadták a magyarokat disznó módon, visszautastva még azt is, hogy náluk no-no zónák lennének - aztán eljött a NATO csatlakozásuk ideje, amikor a magyarok válaszul beintettek és követelték, hogy a svéd miniszterelnök jöjjön Budapestre, kvázi bocsánatot kérni, - a svédek csak az országgyűlés ratifikálása után jöttek volna, de a magyarok hajthatatlanok voltak, így - Ulf Kristterson rákényszerült a neki megalázó Canossa-járásra 2024. febr. 23-án, na, ez borította totál ki a finom svéd lelket és jegyezték meg mindörökre a számukra megaláztatást ... ... és válaszlépésként adtak NObel díjat egy olyan globális, nem magyar írónak, aki teli pofával hangoztatja magyargyűlöletét ... kérdés: kell-e nekünk imádni, lelkesedni egy ilyen penetráns, senkiházit, mert a svédek jutalmazták pár százmillióval?? a válasz: NEM!
ornagyornagy
2026. március 16. 09:32
Olvassatok Ottlikot, az Iskola a határont, ő a mi igaz Nobel díjasunk, nem ez az álszent magyargyűlölő, aki a végtelen nyomorról írogatja az olvashatatlan könyveit, amiben neki sosem volt része, de imádják a berlini kávéházakban a kékharisnyák.
polárüveg
2026. március 16. 09:24
Szerintem Krasznahorkai úr súlyos tévedésben van, az általa befogadott gyűlölködés a szavait tekintve súlyos lelki torzulást okoztak. Szomorúan kérdem: Vajon a kitüntetett írónk szavai megfelelnek a gyűlöletbeszéd kategóriájának? Vajon hasonlít a náci Németországban egy másik népről vallott rasszista ideológiának? Sajnos, Saint-Exupéry író "A kis herceg" c. regényében kihagyta, nem írt a "gyűlölködők bolygójá"-ról. Amit úgy tudott volna leírni, hogy az egy nagyon nehéz hely, mert mindenki gyűlöl mindenkit, és ezért állandó napi küzdelem zajlik a létért. Jó szívvel ilyen helyen senkit se szeretne látni az ember. Most Dante Isteni színjátékának leírását hagyom is... Persze, mondják, ezek csak irodalmi művek. Ha a gyűlölködők és köztük Krasznahorkai úr is tudná ezt, akkor talán megváltozna, ahogy egy másik írónk, Kertész Imre is képes volt rá. Drukkolok Krasznahorkai úrnak, hogy a tévedéséből kikerüljön, és a gyűlölet erejének a feszültségéből a harmónia békéje felé jusson!
thehun
2026. március 16. 09:21
Le kellene szarni anyad fejfajat a temetoben, amiert ilyen rakas szart nevel beloled....fasszopo ven jaffas korcs goreny!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!