„Magyarnak lenni betegség, egy elriasztó kór, amitől minden megfigyelőnek csak hányhatnékja támad” – Krasznahorkai László megjegyzéseiről

A világ nyugtalanná vált, s mire ezt leírom, lehet, hogy már nem is igaz, mert a helyzet tovább romlott. Ráadásul Magyarországon áprilisban választás lesz, ami a külföldi eseményekkel összenőve a végletekig felkavarja az emberek érzelemháztartását. Ilyenkor még fontosabbá válnak az állandó kapaszkodók: a „ki vagyok?”, a „hová tartozom?”, a „miben hihetünk?”, illetve a gondolkodás szabadságának a megőrzése. Ezek azok a dolgok, amelyektől senki nem foszthat meg bennünket sem közösségi, sem személyes mivoltunkban.

Hogy ki vagyok, és hová tartozom, szorosan összefügg.

A „ki vagyok?” filozófiai kérdés, mert emberként a szabad akarata birtokában számtalan lehetősége van mindenkinek, hogyan határozza meg önmagát. A „hová tartozom?” kérdés azonban már a többi emberhez fűződő viszonyomat érinti. Valamikor meghatározó volt, hogy mely időben, helyre, kik közé érkezik meg egy újszülött. Az emberi idők kezdetétől a család volt a meghatározó, mára viszont az állam vált központi szervezővé, átvállalva a régi család több funkcióját, beleértve a gyerekgondozást, a nevelést, az oktatást, bizonyos anyagi feltételek biztosítását. Természetes módon kapcsolódott az ember kisebb-nagyobb közösségekhez: települési, vallási közösség, baráti társaság, sportklub stb.