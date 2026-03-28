„Krasznahorkai László a magyarságát elutasító interjúját nem árt a helyén kezelni” – Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a Mandinernek

Nem vagy-vagy, hanem is-is, de mindenkinél más és más arányban! Többségünk tehát nemcsak, hogy benne él ebben a sorsban és nemzetben, de lényegében három géniusz ágyazza meg mindennapjait.

Azaz?

Az egyik a népszellem, amely bizonyos karakterrel ruházza fel az adott nemzetet. A mi legjellemzőbb tulajdonságunk talán a büszkeségünk – mely a szabadságvágyunkból fakad –, illetve a szenvedélyességünk, a virtusunk; úgy hallottam, hogy a franciák arra, amikor valaki erősen kinyilatkoztatja igazát, azt mondják, hogy „ne legyél olyan magyar!”. Ahogyan mi is használunk bizonyos kifejezéseket más népekre, azok habitusára, temperamentumára. Van egyfajta benyomásunk más népek karakteréről, mely tulajdonságok – kellő empátiával kezelve – színesítik a világot, és nem válnak tartalmatlan előítéletté.

Mi a másik kettő?

A hely szelleme: a születésünktől magunkba szívott élmények, az illatok, az ízek, a táj mind a tudatunk alatt állandóan mozgásban lévő hatások. A harmadik pedig, amit Krasznahorkai is elismert, a nyelv szelleme vagy más néven a beszédgéniusz. Ami alapvetően befolyásolja a gondolkodásmódunkat, hisz ahogyan azt már a tudomány is sokszorosan bebizonyította, a képalkotásunk, ebből kifolyólag a képzeletünk gazdagsága is nagyban függ a nyelvünk komplexitásától. Ez megint csak nem azt jelenti, hogy az egyik nyelv vagy nép magasabb rendű lenne a másiknál, mindössze azt, hogy egyedi, megismételhetetlen módon szemléljük a világot.

S pont ez a lényeg: sajátosan kifejteni egy kor impulzusait, érzékelhetővé tenni azt a karaktert, ami egy sajátos nézőpontot villant fel. Ezek nem kizárják, hanem gazdagítani képesek egymást. Teller Ede vallotta, hogy ha nem magyar az anyanyelve – ami a gondolkodását alapvetően meghatározta –, középiskolai fizikatanár lett volna, nem felfedező tudós.

Ez a csavaros, mindennek a színét és fonákját egyszerre felfogó, nyughatatlan, impulzív észjárásunk a legnagyobb előnyünk, de paradox módon a tragédiáink, vereségeink egyik fő oka is.

De persze ez csupán egy jellemvonásunk, távol álljon tőlem, hogy pontosan definiálni akarjam, mi a magyar. Óvatos megfigyeléseim vannak csak ezzel kapcsolatban.

És ha mindenképpen mondania kellene még egy jellemző tulajdonságot velünk kapcsolatban?

Azt elég határozottan kijelenthetem, hogy a nemzetünk legnagyobb ereje a szellemi befogadó- és integrálóképességünkben rejlik. Még akkor is, ha a 20–21. században ezt néhányan igyekeznek kétségbe vonni és a pozitívumból negatívumba fordítani annak ellenére, hogy a történelmi tények merőben mást mutatnak; teljesen normálisan integráltunk az évszázadok során a kunoktól kezdve számtalan kisebbséget, nemzetiséget és népcsoportot. Cserébe csupán annyit kértünk, hogy ha velünk szeretnének élni,

bizonyos alapszabályokat szíveskedjenek betartani.

A középkorban ez elég egyszerű feltétel volt: vedd fel a kereszténységet. Nem azért, hogy reggeltől estig térdelj a templomban, hanem azért, mert ez egyfajta közös kulturális kód, amelynek a segítségével képessé válunk megérteni egymást. Ma persze nem lehetne ilyet mondani, mert abból közfelháborodás lenne az „egyéni érzékenységek” megsértése miatt. Pedig azt még a vallással kevésbé jó viszonyban lévők sem vitathatják, hogy a mi Európánk kétezer éve ezeken az alapokon nyugszik: a keresztény identitáson és értékrendszeren, aminek a görög kultúra és a római jog az alapzata.

Létezik tehát az egyes népek kultúrája, és – jó esetben – azok organikusan belesimulnak a világkultúrába vagy ha úgy tetszik, a korszellembe?

Igen. A korszellem pedig sok mindenből táplálkozik. Fekete György mesélte, hogy amikor elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval, a nyugati országokban érezhető volt egy pozitív várakozás azzal összefüggésben, hogy milyen új impulzusokat, megtermékenyítő erőt tudnak hozni az ő tespedt kényelmükbe a közép- és kelet-európai országok, köztük Magyarország. Aztán az történt, ami általában történni szokott:

rövid úton győzött a hatalomvágy, a profitéhség, és már senkit sem érdekeltek az új hatások.

Mert az új befogadása megbontja a működő kényelmet, helyette a besimulás lett a jelszó. S „nemzetközivé-hé lesz a világ...”

S itt hadd térjek ki egy aspektusra, melyben nem értek egyet Krasznahorkaival, illetve felvetek egy szempontot: a szellemi organikus alakulás időfaktorát. Generációkon ejtett kulturális sebek hatványozott számú generáción keresztül gyógyulnak. A hamis internacionalizmusra kényszerített ember természetes gyógyulási folyamata, hogy a birodalomnak alávetettség ellenpólusaként a nemzeti értékekre visszatalálása felé fordul. Ez természetes folyamat, de sokszor talán túlfokozott, seblázas állapot. Lehet erről beszélni, de figyelmen kívül hagyni a kiváltó okot és a szimptómát alapállapotnak tekinteni tévedés.

Mesteremtől nemcsak igaz gondolatokat, hanem az arányos és léptékkel mért viselkedést is megtanultam. Az, hogy mi az igazságod, egy dolog, ezen túl a legfontosabb, hogy felemelő – gyógyító, útmutató – erőként tudd közvetíteni olyan közösségnek, melynek ölelésére képes vagy.

Rendelt időben, jó helyen, termékeny szóval.

Ha még lenne rá halvány esély, milyennek képzelné az ideális európai alapállást?

Újra meg kellene látnunk a sokszínű, mégis egy gyökérből induló, egymásba fonódó világot körülöttünk. Ellenkező esetben az a mély európai kultúra – benne az egyes nemzetek saját kultúrájával –, amely évszázadok vagy évezredek óta búvópatakként ott van bennünk – az ősképekkel, a viselkedés-, beszédkultúrával és a hitbéli elvekkel együtt – végleg eltűnik.

Művelni a népkultúrát és nemesíteni a közkultúrát, hogy kellően emelkedetten tudjunk viselkedni ebben a teremtett világban: ez mindannyiunk közös ügye és feladata. Nemcsak magunk miatt, hanem mert meggyőződésem, hogy ez a fajta viselkedés és elegancia az, amivel – Makovecz Imre szavaival élve – szórakoztatni tudjuk a Jóistent.

