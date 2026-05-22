hernádi zsolt MOL robbanás

Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: kiderült, mi történt pontosan

2026. május 22. 17:21

Széles körű vizsgálat indult a robbanás körülményeinek feltárására – tudatta a tőkepiaci szereplőket tájékoztató közleményében a Mol Nyrt. A társaság kitér a baleset körülményeire és a kiesett nyereségre is.

2026. május 22. 17:21
Közleményében a Mol felidézi, hogy a társaság tiszaújvárosi telephelyén, az Olefin-1 üzem újraindítása során történt a péntek reggeli robbanás. 

Azt írják: a tüzet a tűzoltók lokalizálták és a délelőtt során eloltották; 

az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van. 

A vállalat az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti és gondoskodik a segítségnyújtásról az érintett családok számára – tudatták.

Széles körű vizsgálat indult a baleset körülményeinek feltárására, de az olajcég előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység

 egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben”.

A tiszaújvárosi komplexum többi egysége – így az Olefin-2 üzem is – működőképes, 

a MOL nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában. 

Leszögezték: rendelkeznek biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind a műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre.

A Mol részvényei a péntek délelőtti órákban majdnem 3 százalékot estek.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató sajtótájékoztatón közölte: 8 óra 41 perckor érkezett jelentés a robbanásról. Elmondása szerint „üzemi incidensről” van szó és 

semmilyen jel nem utal arra, hogy külső beavatkozás hatására történt a tragédia. 

„Nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe” – ismertette, hozzátéve, hogy a vészleállítást is azonnal megkezdték az üzemben.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, továbbá kiemelte, hogy a kormány minden támogatást megad a gyászolóknak. 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. május 22. 18:17
» T. Péter5m007h 0p3ra70r 2026. május 22. 17:58 Azért, meg kell hagyni, elég tenyérbemászóan gusztustalan fráter vagy te. Igyekszem elkerülni a személyeskedést úgy általában, de azért ami sok, az eléggé sok.« Mi a baj? Nem lehetek tiszás? Ki tudja, hátha az dagadék orbángeci halt meg vagy a rogángeci. Nem így kell tiszásul viselkedni? Én ismerek jópárat (20-35 évesek) és azok így beszélnek. Sajnálom, ha téged zavar a valóság, de majd megszokod.
Treeoflife
2026. május 22. 18:13
A szemünk előtt játszódik le a MOL folyamatos "leértékelődése". Vajon ez kinek az érdeke?
Sacap
2026. május 22. 18:08
Isten nem ver bottal.
nemmondom-3
2026. május 22. 18:05
Kiderült? Hiszen most indult a vizsgálat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!