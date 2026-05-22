Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: kiderült, mi történt pontosan

Zuhanórepülésbe kezdtek a Mol részvényei a tiszaújvárosi baleset miatt
A péntek délelőtti órákban közel 3 százalékot estek a papírok értékei.
Széles körű vizsgálat indult a robbanás körülményeinek feltárására – tudatta a tőkepiaci szereplőket tájékoztató közleményében a Mol Nyrt. A társaság kitér a baleset körülményeire és a kiesett nyereségre is.
Közleményében a Mol felidézi, hogy a társaság tiszaújvárosi telephelyén, az Olefin-1 üzem újraindítása során történt a péntek reggeli robbanás.
Azt írják: a tüzet a tűzoltók lokalizálták és a délelőtt során eloltották;
az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van.
A vállalat az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti és gondoskodik a segítségnyújtásról az érintett családok számára – tudatták.
Széles körű vizsgálat indult a baleset körülményeinek feltárására, de az olajcég előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység
egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben”.
A tiszaújvárosi komplexum többi egysége – így az Olefin-2 üzem is – működőképes,
a MOL nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában.
Leszögezték: rendelkeznek biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind a műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre.
A Mol részvényei a péntek délelőtti órákban majdnem 3 százalékot estek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató sajtótájékoztatón közölte: 8 óra 41 perckor érkezett jelentés a robbanásról. Elmondása szerint „üzemi incidensről” van szó és
semmilyen jel nem utal arra, hogy külső beavatkozás hatására történt a tragédia.
„Nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe” – ismertette, hozzátéve, hogy a vészleállítást is azonnal megkezdték az üzemben.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, továbbá kiemelte, hogy a kormány minden támogatást megad a gyászolóknak.
A pénteki katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy semmilyen jel nem utal külső beavatkozásra.
Nyitókép: Facebook