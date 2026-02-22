Orbán Viktor „kihívóra” akadt Békéscsabán (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, február 21-én, a kampány hivatalos nyitónapján Békéscsabán tartották meg a háború ellenes gyűlést.

A telt házas eseményen beszédet mondtak Békés vármegye választókerületeinek jelöltjei, valamint Lázár János miniszter is. Természetesen a rendezvény csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök megjelenése volt.