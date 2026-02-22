Orbán Viktor „kihívóra” akadt Békéscsabán (VIDEÓ)

Elképesztő fogadtatásban részesült Orbán Viktor a viharsarki Háborúellenes Gyűlésen (GALÉRIA)
Teljesen megtelt Békéscsabán a Városi Sportcsarnok.
A miniszterelnök még tanácsokkal is ellátta a fiatal „trónkövetelőt”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, február 21-én, a kampány hivatalos nyitónapján Békéscsabán tartották meg a háború ellenes gyűlést.
A telt házas eseményen beszédet mondtak Békés vármegye választókerületeinek jelöltjei, valamint Lázár János miniszter is. Természetesen a rendezvény csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök megjelenése volt.
A gyűlést követően egy váratlan fordulat történt: a távozó kormányfőhöz ugyanis odalépett egy kiskamasz, aki kijelentette, hogy idővel szeretne majd maga is miniszterelnök lenni.
Erre Orbán Viktor azt tanácsolta neki, hogy
tanuljon és fekvőtámaszozzon minden reggel.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
