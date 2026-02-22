Ft
utód gyűlés békés vármegye békéscsaba kampány miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor „kihívóra” akadt Békéscsabán (VIDEÓ)

2026. február 22. 09:59

A miniszterelnök még tanácsokkal is ellátta a fiatal „trónkövetelőt”.

2026. február 22. 09:59
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, február 21-én, a kampány hivatalos nyitónapján Békéscsabán tartották meg a háború ellenes gyűlést. 

A telt házas eseményen beszédet mondtak Békés vármegye választókerületeinek jelöltjei, valamint Lázár János miniszter is. Természetesen a rendezvény csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök megjelenése volt.

A gyűlést követően egy váratlan fordulat történt: a távozó kormányfőhöz ugyanis odalépett egy kiskamasz, aki kijelentette, hogy idővel szeretne majd maga is miniszterelnök lenni.

Erre Orbán Viktor azt tanácsolta neki, hogy 

tanuljon és fekvőtámaszozzon minden reggel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

 Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

angie1
2026. február 22. 12:13
De aranyos! Na ezekért a pillanatokért érdemes csinálni mindent, amikor példaképpé válhatsz egy kisgyermek számára! Szijjártó is így kezdte. A kollégiumába látogatott el Orbán Viktor és ott döntötte el, hogy ő vele akar dolgozni.
Héja
2026. február 22. 10:36
5letes válasz :-)
sozlib_abschaum
2026. február 22. 10:04
Ha, ha, ha, szerintem még ennek a gyerkőcnek is több esélye lenne, mint a bohóc radnainé (petra madjar) -nak!
