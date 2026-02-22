Rendkívüli: Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni, mert aki belénk harap, annak ki fog törni a foga! (VIDEÓ)

Ukrajna „mindent meg fog tenni a következő hetekben azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen”, de „nekünk ezzel nem kell foglalkozni” – mondta Orbán Viktor Békéscsabán a háborúellenes gyűlésen. A kormányfő közölte, „aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek maguknak fogorvost az ukránok”.