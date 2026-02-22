Rendkívüli: Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Brutális támadás érte Ukrajnát, félelmetes fegyverekkel csaptak le Putyinék
A károkról egyelőre nem érkeztek pontos jelentések.
A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása lesz.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot.
A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása.
Az ülésén részt vesz Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár – közölte az MTI-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
(MTI)
Nyitókép korábbi felvétel Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ukrajna „mindent meg fog tenni a következő hetekben azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen”, de „nekünk ezzel nem kell foglalkozni” – mondta Orbán Viktor Békéscsabán a háborúellenes gyűlésen. A kormányfő közölte, „aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek maguknak fogorvost az ukránok”.