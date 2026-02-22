Ft
02. 22.
vasárnap
energiabiztonsági tanács tárgyalás magyarország energiaellátás ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Rendkívüli: Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

2026. február 22. 08:49

A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása lesz.

2026. február 22. 08:49
null

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. 

A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása.

Az ülésén részt vesz Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár – közölte az MTI-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

