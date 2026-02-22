Brutális támadás érte Ukrajnát, félelmetes fegyverekkel csaptak le Putyinék

Éjjel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be – számolt be a Kyiv Independent.

Bár a riasztás kezdetben csak Kijev környékére volt érvényes, néhány órával később egész Ukrajnára kiterjesztették.