Brutális támadás érte Ukrajnát, félelmetes fegyverekkel csaptak le Putyinék

Zelenszkijék pánikban: kőkeményen betalált náluk Magyarország és Szlovákia lépése
„Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni” – írta közleményében az ukrán külügyminisztérium.
Éjjel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be – számolt be a Kyiv Independent.
Bár a riasztás kezdetben csak Kijev környékére volt érvényes, néhány órával később egész Ukrajnára kiterjesztették.
„Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. Kérjük, maradjanak óvóhelyeken, amíg meg nem adják a mindenre kiterjedő jelzést” – idézte a lap Timur Tkacsenkót, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetőjét.
Mint írták, a pontos károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.
A cikkben emlékeztettek, hogy Oroszország az elmúlt időszakban fokozta támadásait az ukrán energetikai és katonai infrastruktúra ellen. Szombaton találatot kapott többek között az amerikai Mondelez üzeme. Emellett azonban a civil veszteségek is folyamatosak.
A beszámolók szerint az elmúlt nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében – tette hozzá a Kyiv Independent.
