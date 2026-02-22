Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
rakéta orosz-ukrán háború fegyver sziréna kijev ukrajna oroszország

Brutális támadás érte Ukrajnát, félelmetes fegyverekkel csaptak le Putyinék

2026. február 22. 07:46

A károkról egyelőre nem érkeztek pontos jelentések.

2026. február 22. 07:46
null

Éjjel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be – számolt be a Kyiv Independent

Bár a riasztás kezdetben csak Kijev környékére volt érvényes, néhány órával később egész Ukrajnára kiterjesztették.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

„Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. Kérjük, maradjanak óvóhelyeken, amíg meg nem adják a mindenre kiterjedő jelzést” – idézte a lap Timur Tkacsenkót, a Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetőjét.

Mint írták, a pontos károkról egyelőre nem érkeztek jelentések. 

A cikkben emlékeztettek, hogy Oroszország az elmúlt időszakban fokozta támadásait az ukrán energetikai és katonai infrastruktúra ellen. Szombaton találatot kapott többek között az amerikai Mondelez üzeme. Emellett azonban a civil veszteségek is folyamatosak.

A beszámolók szerint az elmúlt nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében – tette hozzá a Kyiv Independent.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

 

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Varta
2026. február 22. 09:37
Off: A honfoglalási emlékművet Kárpátalján meggyalázták az ukránok!
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. február 22. 09:26
"A jólétbe belehülyült magyarok" Na, egy nem éhező libsi.
Válasz erre
2
0
yalaelnok
2026. február 22. 09:25
4 bölcsőde, 2 óvoda, 3 játszótér, egy gyerekkórház és egy öregek otthona kapott találatot.
Válasz erre
1
0
fogas paduc
2026. február 22. 09:18
A hír hamis. Ugyanis az ukri légvédelem 100 %-ban megsemmisítette a drónokat és a rakétákat az oroszok által kijelölt célokkal.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!